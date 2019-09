Xaver jede dál: Zase sranda z ČT. Vzal si k tomu známou osobnost

Režisér Jiří Adamec zavítal do studia Luboše Xavera Veselého, aby promluvil o svém řemesle. Okomentoval i Veselého setkání s reportérkou ČT. „Mě bavilo, že ta slečna nebyla schopná se zmátořit,“ pravil a souhlasil, že veřejnoprávní média mají informovat, a ne tvořit příběhy. Krátce promluvil i o politice: „Mám mnoho kamarádů, kteří nejsou příznivci našeho prezidenta, ani našeho premiéra, a já s nimi vedu nekonečné diskuze, protože se ptám proč. Kde je ten problém, v čem spočívá ten problém? Málokdy se dovídám něco, na čem by se dalo cokoliv stavět. Jsou to všechno možná, snad a kdyby.“ A že natočil seriál poplatný režimu? „Já jsem na něm ani po těch letech neshledal nic špatně,“ říká režisér.

Když Xaver Veselý uvedl první téma rozhovoru, tedy jeho setkání s reportérkou Newsroomu ČT24, tak se Adamec zasmál. „Já si myslím, že je senzační, když lidé říkají, co si myslí. Když mají názor, což je vzácná věc, a ten názor jsou ochotni sdělit, přestože to není populární," prohlásil Adamec a dodal, že Xaverův výstup s reportérkou ČT24 mu kvůli tomu byl velmi sympatický. „A ještě mě bavilo, že ta slečna nebyla schopná se zmátořit," dodal.

Xaver Veselý pak vyprávěl, jak Newsroom ČT24 přišel mediální přestřelku vytvořit. „Oni chtěli, abych řekl: A to je svině ten Pes, že napsal...“ pravil moderátor a dodal, že to je taktika „nejpokleslejšího bulváru“. Podle něj mají média informovat, a nikoliv vytvářet příběhy. „Kdyby to byla média, která mají za cíl lidi zaujmout, aby měli co číst v metru, v tramvaji nebo na záchodě, tak proč ne. Ale veřejnoprávní média by měla podle mého názoru být k tomu, aby nás, pokud možno, objektivně informovala o skutečnostech, které žijeme,“ souhlasil s Xaverovou kritikou Adamec. A moderátor dodal, že by tomu tak mělo být zejména u zpravodajského kanálu, jako je ČT24.

V dlouhé diskuzi o režisérském řemesle zazněla i otázka, proč ČT netočí zábavné pořady s kvalitou odpovídající alespoň 90. letům. Adamec prohlásil, že neví. „Já si myslím, že vznikla taková představa, že diváka, který je tou jednotkou získávání reklamního plnění, že je možné ho koupit levněji. Protože když budete v divadle vytvářet monodrama o dvou hercích, tak vyjde levněji než velká barevná opereta. To je prostě realita. Naše zábavné pořady, kterými jsme bavili miliony diváků, nebyly úplně levné. Ty náklady se pohybují v milionech za jeden večer. A pokud si dobře vzpomínám, pan doktor Železný, který tenkrát šéfoval Novu, který věděl své „Má dáti a Dal“, že to prostě bude fungovat, a když mu někteří lidé kolem něho rozmlouvali, že dělá drahé silvestry, protože na silvestra si nikdo nekoupí reklamu.“ Adamec pak vysvětlil Železného uvažování: „Mně se to vyplatí, protože mám na půl roku o image stanice postaráno.“ Fotogalerie: - Medaile Senátu

Mezi dalšími tématy zaznělo i téma přechylování, na které došlo kvůli nelibosti, kterou režisér Adamec projevil, když mu Xaver Veselý opravoval oslovení diváků. Prý nesnáší oslovení „pane Adamče“. „Například Serena Williamsová. Ona se nejmenuje Williamsová, ona se jmenuje Serena Williams,“ mínil režisér. „No, nelíbí se mi to, připadne mi to úplně blbý,“ odtušil. Moderátor se pak zeptal, zda se mu líbí více příjmení Smetanová nebo Smetana. „Když se někdo jmenuje Emma Smetana, nechť se jmenuje Emma Smetana. Pokud to jméno má od manžela, který je cizinec, nebo to nějak souvisí s nějakou cizokrajnou destinací, proč ne. Samozřejmě, kdyby se moje žena jmenovala Jana Adamec, tak by se mi to nelíbilo,“ řekl závěrem režisér.

Zazněla také otázka, co Adamec říká na „názorový veletoč“ režiséra Renče ohledně prezidenta Zemana a zda něco takového musel provést, aby mohl v branži dále „dýchat“. Adamec řekl, že tento údajný veletoč ani nezná. „Filipovi Renčovi nemám co říct,“ prohlásil. „Ale obecně chci říct, že mám mnoho kamarádů, kteří nejsou příznivci našeho prezidenta ani našeho premiéra, a já s nimi vedu nekonečné diskuze, protože se ptám proč. Kde je ten problém, v čem spočívá ten problém? Málokdy se dovídám něco, na čem by se dalo cokoliv stavět. Jsou to všechno možná, snad a kdyby,“ doplnil Adamec.

Adamec se také vyjádřil k seriálu Rodáci, který režíroval. Prý dostal na horách vzkaz, že má přijet do Prahy, protože se má ihned začít točit seriál. „Mně nepřišli ti Rodáci tak jako špatně, vůbec ne. Já jsem to považoval za dobrodružný seriál. To byl válečný příběh. A ve své druhé polovině to mělo... historické souvislosti, které pochopitelně z hlediska dnešní doby jsou hodnoceny jinak. Ale v době, kdy jsem točil ten seriál, tak jsem se nacházel v době, kdy únor 1948 byl Vítězný únor. Bylo to vítězství pracujícího lidu nad reakcí. Já jsem se v tom čase narodil, já jsem tu klasifikaci znal jenom takhle. A mně nepřišlo vůbec divné, že seriál, který mapuje úlohu sokolů, lidovců, komunistů, aktivních lidí, zrádců, že je na tom něco špatně.“ Dodal, že kvůli seriálu „vyletěl z televize“, ale že se na seriál podíval, když ho reprízovala TV Barrandov. „Já jsem na něm ani po těch letech neshledal nic špatně,“ mínil Adamec.

