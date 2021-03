Xaver neuvidí rád: Hejma vysílal. Po odchodu od něj. O umělcích

Ve svém prvním vysílání po odchodu z Xaver Live se Ondřej Hejma zastal herců, kteří kouřili a bavili se před Rudolfinem a Miloš Zeman je nazval „snobskou sebrankou“. „Přiznejme si na rovinu, že celý národ taky hulí,“ řekl a poukázal na to, že herci byli testovaní. Přemýšlet by se podle něj mělo hlavně nad tím, jestli tuto akci měli pořádat a platit. A líbila se mu myšlenka Václav Klause. Že pokud by přišla další vlna, mladí by pracovali a bavili se dále, rizikoví by zůstávali doma, chránili se a nechodili do hospody.

Hejma se vyjádřil k aféře okolo Českého lva a zastal se herců. „Já bych se jich chtěl zastat, protože oni skutečně absolvovali ty testy,“ řekl. Připomenul, jak se o účastnících Českého lva vyjádřil prezident Miloš Zeman, tedy jako o „snobské sebrance“. „Přátelé, musíme si říct, že národ samozřejmě úpí a trpí. A málokdo úpí tak jako muzikanti a herci. A všechna, jak říká Miloš, tahleta snobská sebranka. Ale přiznejme si na rovinu, že celý národ taky hulí. Restrikce nerestrikce, lockdown nelockdown, inhaluje se z vesela, všichni kouřej a leckdy dokonce pospolitě. Čili já bych ty herce z toho nevinil,“ soudil Hejma.

Ovšem položil otázku, zda se měl vůbec uskutečnit samotný přenos a zda ho měl někdo financovat. „Ale když už to bylo a ty prachy se na to našly, možná byly z České televize, to nevíme, tak bysme se neměli nechat rozdělovat takovejma prkotinama, jako že je někdo z Prahy nebo že je někdo herec či muzikant. Že si dal cigáro. Jsme na tom úplně stejně, co se týče hulení,“ apeloval komentátor. A zmínil v nadsázce zkazky o tom, že kouření chrání před těžkým průběhem viru. „Ať někdo nadává České televizi, že tyto pořady dělá, ale tyto lidi bych v tomto případě obhajoval,“ shrnul.

Dodal, že Český lev byl ještě konzervativní oproti letošnímu předávání francouzských Césarů (taktéž filmová cena – pozn. red.), na které jedna z hereček přišla v zakrvácené oslí kůži, tu odhodila a na nahém těle měla napsáno: Žádná kultura – žádná budoucnost. Cigárko je proti tomu úplné nic, říká Hejma.

Kromě herců se věnoval i tomu, co říkal Václav Klaus na CNN Prima News, tedy že lockdowny jsou neúčinné. A návrhu, že pokud by se virus vrátil, tak už by se mělo postupovat jinak. Tedy že by mladí a zdraví mohli žít a pracovat dál. „Když budou pracovat a vydělávat a platit z toho daně, tak nebudou muset brát ty podpory, které jsou strašně drahé. My dnes platíme 45 miliard na ty podpory. Měsíčně,“ ozřejmil komentátor a vysvětlil, že by se společnost rozdělila na dvě poloviny, mladí by na své riziko pracovali a obávavající se by se chránili tím, že by zůstávali doma, vyhýbali by se davům i návštěvám hospod a restaurací.

„Myslím si, že by to celé fungovalo líp, že bysme si nejen nezdevastovali tu naši společnost, ale děti by se mohly vrátit do škol,“ mínil. Doplnil, že podle ministryně financí stejně ‚v létě dojdou prachy‘ a ironicky poznamenal, že by ho zajímalo, z čeho se pak budou platiti podpory. Ušetřené peníze z tohoto postupu by se použily na zdravotnictví. K tomuto účelu navrhl, aby se udělal kulatý stůl a u něho proběhla otevřená debata.

