Z České televize se stala mafiánská organizace, která vybírá výpalné, řekl v našem pořadu Na ostří nože Pepa Nos

ParlamentníListy.cz ve spolupráci s TV Praha připravily první díl diskusního pořadu Na ostří nože. Moderátor Jan Hloch si tentokrát do studia pozval písničkáře a textaře Pepu Nose a probírala se svoboda slova. Nos hned na úvod prozradil, co pro něj znamená svoboda slova. „V tom nejzákladnějším smyslu je svoboda slova to samý jako svoboda osobní. Buď jsem svoboden, nebo zotročen,“ říká Pepa Nos.

Zavzpomínal také na perzekuci v rámci svobody slova, když mu byla zakazována činnost a poté v 80. letech skončil v kriminále, protože texty jeho písní nezněly tehdejším vládnoucím představitelům libě, a porovnal, jak to se svobodou slova bylo dříve. „Srovnání se nabízí samo, dnešní stav je takový, že svobodu slova si uzurpují, jak já jim říkám, bestie z pekla a nedopřávají ji ostatním. Je nutno na ty lidi, kteří svobodu slova przní, ukázat prstem.“ A koho myslí Pepa Nos konkrétně?

„Každý, kdo od určitého okamžiku začal používat slova v obráceném gardu. To znamená, že začal nadávat do fašistů, xenofobů, rasistů, a přitom označoval lidi, kteří představovali pravý opak. Namátkou třeba, soudce Ústavního soudu označuje přímou demokracii za fašismus, to přímo převrací význam slov. Tyhle lidi to dělali podle mě důsledně až do konce minulého roku. Teď už to mají trochu těžší. Protože spousta lidí si už dává pozor.“

A o bestiích, jak on říká, pokračoval dále. „Bestie, které vylezly z pekla, počítají s tím, že rozmělní jakoukoliv legislativu, ideu i myšlenku ve prospěch základních civilizačních hodnot, ať už je to rodina, nebo svoboda projevu. Dneska je ten stav tak tristní, že tak to nebylo ani před první světovou válkou.“

Moderátor pořadu následně připomněl kodex České televize. „Účelem existence televize veřejné služby je zajistit veřejnosti zdroj informací, kritické reflexe, umělecké tvorby a zábavy, které jsou chráněny před lobbistickými tlaky. Česká televize přispívá k vytváření prostoru svobody slova, myšlení a tvorby, v němž může vyrůstat demokracie," přečetl z kodexu a Pepa Nos zhodnotil, jak se České televizi daří kodex naplňovat.

„Nedaří, protože se z nich stala v podstatě mafiánská organizace, která vybírá výpalné. Když ho nedostane, tak, obrazně řečeno, vypálí těm lidem dům nebo jim nechá zpřerážet nohy. Tento způsob existence ve veřejném, společenském prostoru se stal naprosto zrůdným. To samé je Český rozhlas. Oni si zvykli na to, že dostávají peníze, které nemusí vykazovat, ale aby naplnili vlastní slova kodexu, to ani náhodou,“ řekl Pepa Nos.

Jana Hlocha také zajímalo, zda současný stav nepřipomíná nástup totality. „Připomíná, trvá to již pět let, ale skončilo to již minulý rok, teď to běží ze setrvačnosti, ale protože je to na slepé koleji, tak to skončí. Otázkou je, jak se zachovají ti, kterým se nesplní jejich představy o světě. Musíme zabránit, aby lidé s těmito sklony nás přestali ohrožovat. Je to v zájmu každého z nás, abychom jim zamezili v uspořádání jejich plánu do budoucna,“ řekl Pepa Nos.

Na závěr Hloch připomněl citát George Orwella: „Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet,“ a poprosil Pepu Nose o komentář a jeho názor, zda se někdy dočkáme ochrany práva říkat lidem to, co nechtějí slyšet, a absolutní svobody slova. „Pokud bude více lidí, kteří se o to snaží, tak se dočkáme,“ uzavřel Pepa Nos.

autor: Barbora Richterová