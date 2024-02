Z Davosu strašili novou nemocí. Ivan Hoffman vidí mnoho podezřelého

reklama

Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu se velké pozornosti těšila nemoc, o které se ví jenom to, že přijde, a že bude 20krát smrtnější, než byl covid. Jelikož se jedná o nemoc hypotetickou, která nepochází z žádného konkrétního viru, je přesná prognóza smrtnosti podezřelá. Rovněž je podezřelé, proč tato neexistující choroba tak zaujala zrovna ekonomy. Navozuje to pocit, že nemoc X nabízí zajímavou byznysovou příležitost. Koneckonců se debaty zúčastnil i šéf AstraZenecy, kterého tíží, že se na prevenci proti nemoci X investuje málo peněz.

Světová zdravotnická organizace (WHO) lobbuje za nákup nové střechy na dům, který ještě neshořel. O strašení pandemií říká, že nejde o strašení, ale v minulosti už jsme zažili, jak strach umožnil politikům omezovat s odkazem na zdravotní rizika občanské svobody a v panice přijímat nezákonná rozhodnutí. Samotná WHO se svými chaotickými komentáři v covidovém příběhu nepůsobila dvakrát důvěryhodně.

WHO je agentura OSN a z poloviny ji financují členské státy. Z druhé poloviny ji ale financuje soukromý sektor. Vliv nevládních organizací, farmaceutických firem a nadací představuje konflikt zájmů. Ten ještě umocňují politické intervence, jak tomu bylo v případě USA, které WHO opustily na protest proti přístupu agentury k Číně.

Politizuje se rovněž v debatě o pandemické smlouvě, jež by podle WHO měla zabránit šíření nemoci a vypuknutí nové pandemie. Nemoc X je projekt společného nepřítele, proti kterému chtějí globalisté sešikovat společnou internacionální obranu. Jenomže povinnou. Šéf WHO to říká na rovinu: „Jde o společný světový zájem a velmi úzké národní zájmy by se do toho neměly plést.“ Pandemická smlouva je ale typický bianco šek, který bude vlastníka svádět vyplnit horentní sumu. S takovou závaznou smlouvou v ruce by pro obchodníky se zdravím byla škoda pandemii odkládat, neboť každý odklad znamená ušlý zisk.

Vedle odborníků na vývoj nemoci X jsou zde i vědci, kteří dlouhodobě varují před neodpovědným experimentováním s různými patogeny. Upozorňují na riziko, že uměle vytvořené smrtící viry mohou z laboratoří uniknout. Dnes už se smí nahlas uvažovat, že se to stalo v případě covidu. Také není tajemstvím, že ve vojenských laboratořích se vyvíjejí biologické zbraně, u kterých nehrozí, že uniknou náhodou, protože uniknou záměrně.

Hlavní riziko dnes nepředstavuje samotná pandemie. Rizikem jsou lidé, kteří z pandemií profitují. Je k zamyšlení, zda se více bát vědců, fascinovaných zabijáky pod mikroskopem, anebo prominentů, kteří v Davosu ohlásili pandemii jako hotovou věc. V minulosti byl fanatik, který chce decimovat přemnožené lidstvo, zápornou postavou v hollywoodském filmu. Dnes na toto téma diskutuje významný sponzor WHO Bill Gates.

Nemoc X, kombinovaná s nějakou X vakcínou, by ideálně zredukovala lidskou populaci. A názor, že přemnožený homo sapiens představuje ekologickou hrozbu pro planetu, a že je už na čase s tím něco udělat, rezonuje mezi majiteli tryskáčů, co se slétají do Davosu.

