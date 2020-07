Z EU už útoky na Polsko! A z Česka volání do akce

Je to jen pár hodin, co se polský prezident Andrzej Duda dozvěděl, že prezidentský mandát bude vykonávat dál. Ale i za tu krátkou dobu stihla tato zpráva vyvolat pozornost jak v Česku, tak v evropské politice. Kromě aktivisty Tomasze Peszyńského se v Česku vyjádřili i další, kupříkladu bývalý novinář a přednášející na New York University v Praze, Tomáš Klvaňa. Podle něho Duda „prolezl uchem jehly“, když nad Trzaskowskim získal těsnou většinu. „Odliv idiocie musí tedy začít až na podzim s porážkou Trumpa,“ dodával.

„Polsku bych rád vyjádřil upřímnou soustrast. Politický Tálibán si může oddechnout, budou svou zemi moct dusit a ničit demokracii v klidu dál... Na druhou stranu je síla druhé bubliny solidní a moc bych jim přál, aby se to silně projevilo u voleb do parlamentu,“ vzkázal tvůrce stránek TaPolitika.cz Vláďa Foltán.

Kromě toho ani aktivista Peszyński neměl dost. Skrz mapu preferencí připodobnil Polsko k Německu před sjednocením, Západní Berlín tentokrát představuje Varšava, ve které je Trzaskowski primátor. Doplnil, že cítí stejné zklamání jako z českých voleb. „Ale nesmíme se vzdát,“ vzkazoval svým přátelům.

Do Dudy se pustili také evropští politici, například lídr evropských lidovců Manfred Weber. Ten blahopřál Rafalu Trzaskowskému k jeho výsledku. „Když naši protivníci rozdělují nenávistí, vy dáváte naději. Když útočí strachem, vy ukazujete odvahu. Proti všem očekáváním jste Polsku i Evropě ukázal, že je možná i jiná budoucnost. Budeme v tom pokračovat,“ vzkázal.

We are immensely proud of your campaign Rafal! When our opponents divide with hate, you give hope. When they incite fear, you show courage. Against all odds, you have shown Poland and Europe that another future is possible. We will continue. @Platforma_org @trzaskowski_ @EPPGroup https://t.co/kWGkoQ1iD4