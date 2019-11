Z klimatického fondu EU má podle EK čerpat 18 zemí včetně ČR

Anketa Chcete, aby prezident České republiky mohl navrhovat zákony? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 4378 lidí

Regionům s těžbou uhlí má pomoci zmírnit dopady zavírání dolů a dalších nutných kroků nový fond označovaný zkratkou JTF. Podle návrhu, který se komise chystá zveřejnit v polovině prosince, by měl obsahovat pět miliard eur (téměř 128 miliard Kč), jež by podle představ EK měly členské země najít v příštím víceletém rozpočtu EU. Dalších pět miliard by komise chtěla do JTF vložit ze strukturálních fondů, s jejichž zeštíhlováním však zvláště země východního a jižního křídla unie nesouhlasí. Do celkových 15 miliard eur by pak poslední třetinu peněz mohly podle návrhu Bruselu mimo unijní rozpočet dodat členské státy.

Vzhledem k očekávaným tvrdým vyjednáváním však podle některých diplomatů zdaleka není jisté, zda se fond nebude muset spokojit jen se základními pěti miliardami. Část zemí dává najevo, že vzhledem k desetiprocentnímu poklesu objemu financí určených na politiku soudržnosti v období 2021 až 2027 by další odliv peněz do nového fondu nechtěly.

„Nám by se nelíbilo, kdyby se to na regiony postižené uhlím stáhlo odjinud, tím by nás to stálo peníze někde jinde,“ řekl dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, podle něhož „stahování peněz z kohezní politiky“ nedává smysl. „Pro nás je důležité, že jestliže my vycházíme i Evropě tímhle způsobem vstříc, tak aby se tam našly zdroje, jak to dostatečně vybalancovat,“ dodal.

Peníze si mezi sebe má rozdělit celkem 50 regionů. Vedle deseti polských, osmi německých a šesti španělských mají podle kritérií stanovených komisí nárok i dvě oblasti v Česku: Moravskoslezský kraj a severozápadní Čechy.

Kritériem pro výběr regionů však nebude vyspělost hospodářství, ale zejména zaměstnanost a objem produkce uhlí. Proto se na seznam dostanou i oblasti z Francie, Belgie či Nizozemska. O tom, kterým subjektům konkrétně budou peníze přiděleny, se má podle návrhu rozhodovat na úrovni členských států. Podniky by přitom mohly dostávat finance bez ohledu na svou velikost.

