Z německých médií k českým volbám: Zemanova porážka by byla dobrým dnem pro Evropu

12.01.2018 16:30

Do komentování prezidentských voleb se pouští i německá média, která jim začala věnovat velkou pozornost především proto, že jsou přesvědčena o tom, že pokud prezident Miloš Zeman neobhájí svou funkci hlavy státu, bude to podle nich velmi dobrý den nejen pro Českou republiku, ale i pro celou Evropu. Podle nich totiž Miloš Zeman Česko rozděluje svým populismem a provokacemi. „Nejen Čechům lze přát, aby Miloš Zeman musel brzy odevzdat klíče od pražského sídla prezidenta. Byl by to dobrý den – pro Česko a pro Evropu,“ píše německý deník Süddeutsche Zeitung