Z peněz mi nezbude nic. Toho se podle studie mladí bojí. Klimatu ne

Peter St. Onge tvrdí, že podle velkého průzkumu, na který upozornil Bloomberg, se mladí obávají inflace, která ničí jejich životy, a ne klimatických změn. „Průzkum probíhal ve 39 zemích světa a zúčastnilo se ho na 30 tisíc lidí. Jedinou skupinou lidí, která měla určitý strach z klimatických změn, byli překvapivě lidé nad 55 let. To jsou lidé, na které už de facto třicet let působí klimatická propaganda,“ uvedl Onge s tím, že ve skupině nad 55 let se změn klimatu obává 40 % respondentů.

Procento lidí, kteří mají strach z klimatických změn, klesá směrem ke kategoriím mladých lidí. „Kolem 33 % lidí kolem čtyřiceti let se bojí klimatických změn, ti zbylí se jich buď nebojí, nebo je toto téma vůbec nezajímá. V kategorii 25 až 34 už je to pouhých 30 %, zbylých 70 % mladých lidí se změn klimatu nebojí, nebo je dokonce nepovažují za pravdivé,“ říká Onge.

„Přitom právě tito lidé se narodili v době, kdy probíhaly první zásadní klimatické summity OSN v 90. letech. Právě oni měli být pěšáky v boji s klimatickými změnami a globálním oteplováním, oni měli být vojáky klimatické revoluce. Ale nejsou,“ má jasno ekonom.

Mladí lidé se ve skutečnosti bojí inflace, rostoucích cen a nesplacených účtů. „Více než polovina mladých lidí v dnešní době bydlí i přes rostoucí věk u rodičů, a to v drtivé většině případů kvůli finanční nejistotě. Mladí jsou frustrováni, že se v dnešní době nemůžou dostat na životní úroveň, na jakou jsou zvyklí ze svého dětství,“ upozorňuje Onge.

Kromě mladých ale podle Petera St. Onge klimatická krize stále častěji nezajímá ani lidi ve středních letech. Podle posledních zpráv například investoři hojně utíkají z fondů obnovitelné energie, protože větrný a solární byznys ztrácí více peněz, než kolik dokážou klimatičtí lobbisté vyjednat.

„A odklon od klimatické politiky je k vidění napříč světovými velmocemi, Francie odstoupila ze zákazu plynových kotlů a prezident Emmanuel Macron varoval před klimatickým alarmismem. Velká Británie zatím také odložila zákaz plynových kotlů a například Švédsko už ustoupilo od své politiky nulových emisí, a Německo dokonce znovu otevře některé uhelné elektrárny. Norsko zase investuje desítky miliard do nových ropných vrtů,“ vypočítává ekonom.

„Přestože klimatický alarmismus ztrácí masovou podporu, klimatická propaganda je nadále všudypřítomná, protože se kolem ní točí obrovské množství peněz,“ dodává Onge.

