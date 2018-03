Z vepřína v Letech dnes firma AGPI odveze poslední prasata

Ve 13 halách bylo původně asi 13.000 prasat, firma zvířata postupně vozí na jatka masokombinátů v Písku, Plané nad Lužnicí a Příbrami. "Je to den, kdy se po hodně letech vyprazdňuje areál z důvodů ne ekonomických: někdy se musí zavřít areál, že jsou k tomu ekonomické důvody, tady nebyly kvůli výrobě. Je to pro firmu vážná záležitost, jsou to poslední zvířata, bude i nostalgie," řekl ČTK místopředseda představenstva Agpi Jan Čech.