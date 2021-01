Za flígr, zkopat, odsoudil Pavel Novotný. Klaus? Ztrestat za to, co říká hloupým lidem

Dříve tvořili protipóly ODS, nyní se setkali v diskuzi o papaláších a strkanici v Parlamentu. Pavel Novotný se střetl s Václavem Klausem mladším. Starosta prohlásil, že to, co dělá Klaus starší, je zločinné. "Říkat tomuhle zbídačenému, ještě často hloupému člověkovi, na které vy cílíte, říkat mu, nenoste roušky, očkování je špatně, je prostě zločin," vmetl Klausovi do obličeje. Klausova chvíle přišla, když se diskutovalo o Lubomíru Volném, kdy podotkl, že on, na rozdíl on někoho, holý zadek nevystrkuje. Ale litoval, že ODS nepustila Novotného na kandidátku. Prý by byl skvělá dvojka pro Markétu Adamovou Pekarovou.

Začalo se teplickým mejdanem. Novotný uvedl, že je pobaven, šokován a pohoršen chováním aktérů. "Považuju to skoro za zločin v situaci, kdy musíme lidem vysvětlovat, jak se mají chovat," uvedl. Klaus konstatoval, že to hlavní, co lidem vadí, je dvojakost, že vláda káže o semknutí a pak její poslanci nařízení nedodržují. A také to, že na "pět strýců" v otevřené hospodě jede zásahovka a v tomto případě nic. Anketa Má Česko nakoupit a využívat ruskou vakcínu Sputnik V? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 565 lidí

Dodal, že mu více vadí národní sportovní agentura. "Mně nejde o pana Hniličku, ten tady dává odpustky nějakým podivným organizacím a tak dále. Ale tady máme Národní sportovní agenturu, která není pod veřejnou kontrolou," rýpl si mimochodem do Člověka v tísni, kterému Milan Hnilička v rámci omluv za účast na teplickém mejdanu poslal 50 tisíc korun, a podotkl, že když byla agentura pod ministerstvem školství, šlo interpelovat ministra. Agentura podle něho například dělá naprosto "šílené" průzkumy atraktivity sportu. A rozděluje miliardy.

Novotný mluvil o hlupácích a pitomcích, kteří si neuvědomili, že nejen že společnost chce, aby se takové chování netolerovalo, ale hlavně bulvár vždy o takovéto příběhy bude mít zájem. "To měli očekávat, tohleto," řekl.

Moderátorka se pak zeptala na otce předsedy Trikolóry, který byl také přistižen, jak vychází z restaurace. Klaus mladší prohodil, že není mluvčím svého otce, ale že jeho otec je kritikem vládních opatření, nikoliv zastáncem. "Má k tomu zločinný přístup," mínil Novotný. "Říkat téhleté zbídačené mase na prahu ekonomické/sociální krize, že je v pořádku, když na Václavák přijdu bez roušky, bavím se s rizikovýma skupinama, zpochybňuju dokonce očkování, nenechám se očkovat, to je zločin. Taky mám rád svobodu slova, ale to, co převádí třeba váš otec, to už by mělo podle mě být trestné, toto jednání," opřel se do bývalého prezidenta Novotný a ještě přidal, že Klaus zpochybňuje samotnou podstatu problému, že je třeba bojovat s virem. Klaus mladší reagoval, že jeho otec nesouhlasí s opatřeními, zaplatil nějaké pokuty a zřejmě ještě nějaké zaplatí a ptal se, co je na tom zločinného.

"Mně už to přijde, že je to za hranicí svobodného slova a práva na vyjádření názoru. Říkat tomuhle zbídačenému, ještě často hloupému člověkovi, na které vy cílíte, já nevím, jestli je senilní nebo dělá politiku, jestli pomáhá vám. Říkat mu, nenoste roušky, očkování je špatně, je prostě zločin," rýpal dále Novotný. Dodejme, že ještě před pořadem zveřejnil Novotný tento tweet.

Tam je blbý, že to je zrovna téma, který esli nepřeklopím do nošení/nenošení roušek, tak se moc nepohádáme — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) January 26, 2021

"Nemůže jít váš otec na Václavák bez roušky," pokračoval Novotný a Klaus pak otočil a řekl, že je rád, že Pavel Novotný zastává stejný názor jako Andrej Babiš a Miloš Zeman. "Je to takřka identické. Je zvláštní, že vaše strana hlasuje s námi proti nouzovému stavu." Dodal, že on roušku v metru nosí a v parlamentu také. "Ale upřímně je to na hlavu, tam sedíme v padesáti," podotkl a dodal, že ani tím, že poslanec Volný roušku nenosí, se necítí ohrožen.

Novotný se bránil, že mu přijde šílené, když zemi řídí blábolící premiér, prezident je senilní stařec, který prý neví, která je pravá a levá a bývalý prezident říká lidem, aby roušky nenosili a neočkovali se. "Pánové, přestaňme se bavit o otcích," uklidňovala diskuzi moderátorka.

Zeptala se na papalášství, které Klaus definoval jako zneužívání svého postavení, a otázala se, zda toto označení sedí na účastníky mejdanu. Klaus se vymezil, že na rozdíl od Novotného není Ježíš, takže nemá potřebu stále soudit, hříchy dotyčným sečte někdo povolanější na konci života, a během života společnost okolo. Novotný naopak klidně jmenoval. "Papaláš je Benda, papaláš je Paroubek, papaláš je už asi i Hnilička."

U opatření by Novotný byl pro ještě větší přitvrzení. "Ale to je management. Horší je, když se do toho míchá politika. A ještě horší je, když se do toho míchá politika lidí, jako je tady pan Klaus mladší," pravil komunální politik. "Já bych byl pro úplný lockdown, já bych to uzavřel úplně," mínil a poukázal na Izrael. Na to Klaus reagoval, že o tom už mluví ministr Blatný a pokud k tomu dojde, tak Pavel Novotný dojede maximálně tak do Holyně a nebude se moci ani dostavit do studia. "Tohle žádné řešení není. Máme země, jako je Finsko, které žádný lockdown nemělo a z hlediska mrtvých je na tom lépe, než řada jiných států," přidal svůj příklad.

Jako doporučení dal ochranu ohrožené skupiny a zmínil, že celá čtvrtina zemřelých jsou lidé z domovů důchodců. "Čili jsme měli věnovat třeba 130 miliard na to, aby si lidé brali rodiče domů. Máme mít vakcínu, máme mít vakcíny všechny, které fungují," a dál doporučoval, aby účinnost vakcíny hodnotil SÚKL a lidé si mohli vybrat. Novotný zaútočil, že kvůli lidem jako Klaus by snad byla potřeba vakcína, která se šíří jako virus a opět útočil na to, že bývalý prezident prohlásil, že se očkovat nenechá. Klaus doplnil, že brání dobrovolnost očkování, kdo se cítí ohrožen, ať se očkovat nechá a prohlásil, že stát, kde bude vyžadováno očkování, aby někoho pustili do krámu, se blíží Číně.

Padla i častá otázka, zda se dotyční očkovat nechají. Starosta Řeporyjí řekl, že samozřejmě, Klaus prohlásil, že s touto rychlostí očkování je otázka mimo, protože je mu teprve 50 let. "Každý, kdo se cítí ohrožen, má právo být očkován. Stát mu to ale nedodává. Do dubna tady budeme sedět a nadávat si ve studiu," glosoval situaci.

Moderátorka se pak přesunula ke strkanici Lubomíra Volného ve Sněmovně. Klaus to využil k útoku na NSA, řka, že podle výzkumů agentury jsou zápasy MMA 72. nejsledovanější sport, což pozornost věnovaná strkanici v parlamentu jasně vyvrací a dokazuje, že se v ní rozkrádají peníze. "Poslanec Volný nezvládl nervy a teď si to slízne ze všech stran," komentoval samotný incident. Násilí odsoudil, ale dodal, že Tomio Okamura ČSSD označil za bandu darebáků také a nikdo ho nevypnul.

Novotný se také zaměřil na Okamuru a jeho pohoršení nad Volným. "Ten člověk je prostě orangutan s inteligencí prvoků a řas," odsoudil poslance JAP a tvrdil, že takové lidi do parlamentu přivedli "extrémisté a populisté" jako Okamura a Klaus mladší. "Vyvést za flígr, zkopat a už nepustit zpátky," nebránil se násilí starosta.

Pavlína Wolfová připomenula Novotného excesy s chováním a ptala se, kde je hranice a zda svým chováním k této situaci nepřispěl. Starosta uznal, že on i Václav Klaus mladší se pohybují na hranici svobody slova, ale Volného chování bylo zcela jasně za hranicí. "Myslím, že jsem pořád ještě prospěšný té politice a že jsem jediná naděje ODS," reagoval na výtky ke svému chování.

Ale Klaus oponoval, že on nic nezkouší, jen hájí své názory. "Hájím kapitalismus, hájím štíhlý stát, hájím nezávislost České republiky," řekl a moderátorka se zeptala na formu. "Tak já na rozdíl od pana Novotného neukazuju holej zadek, neříkám o ženách vulgarity veřejně ani v soukromí, snažím se chovat slušně," vymezil se proti enfant terrible občanských demokratů. Wolfová podotkla, že přirovnal Emmanuela Macrona k Hitlerovi a chtěla se vrátit k tomu, zda takové chování ovlivňuje politickou kulturu.

Klaus brojil proti tomu, aby jiné názory byl automaticky označované za extremismus. "To jsme zažili ve třicátých letech minulého století a víme, kam to vede. Lidé mají mít právo říkat své názory, mají za ně nést zodpovědnost, někdo už za to byl i soudně trestaný," ukázal na Novotného a dodal, že tak to prostě na světě chodí.

Dle Novotného ovšem u elit platí jiná pravidla, protože mají větší odpovědnost. Je prý rád, že Trumpa "utnuli" a když se moderátorka zeptala, zda obnažená zadnice nekazí politickou kulturu, tak namítal, že v Řeporyjích to snad tak nevadí. A v parlamentu? "Tak zadek bych tam určitě neukázal, já bych se tam nepral," uvedl.

Řešilo se i proč ještě nebyl ze strany vyloučen. Na to odpověděl jednoduše, že je to v zájmu strany, aby v ní zůstal. "Stejně jako podle mě bylo v marketingovém zájmu, aby v ní setrval Vašek Klaus," dodal. "Tady s tím úplně souhlasím, já myslím, že je to v marketingovém zájmu, aby pan Novotný byl v ODS, já jsem se velice těšil, že proti sobě budeme kandidovat ve volbách, a je škoda, že názory, které oni hájí a pan Novotný akorát říká důrazně, tak ho kvůli tomu šikanují. Paní Pekarová a pan Novotný na dvojce (kandidátky), já myslím, že by to byla výborná kampaň," řekl Klaus a Novotný byl pobaven.

Novotného úlohou je podle jeho vyjádření, aby byl úspěšný starosta a krotil své ambice. "Ale určitě je v zájmu České republiky, abych zůstal v ODS a abych se dostal do Parlamentu. Určitě není v zájmu České republiky, aby tam byli populisti, xenofobní strany a extrémisti," dodal.

Moderátorka se pak zeptala na šance Trikolóry v příštích volbách, kde Klaus mínil, že se jeho hnutí do parlamentu dostane a dokonce řekl, že přespříští volby vyhraje. "Jasná linka, co bych vám měl říkat jiného," doplnil s tím, že to bude těžké, ale že se nechce jen živit poslaneckou funkcí, ale hájit své hodnoty. "Dokud tady nebude silnější subjekt, který by hájil stejné hodnoty, tak to bude náš úkol," hodnotil. Šance ostatních stran hodnotit nechtěl.

Novotný se neostýchal a prohlásil, že Trikolóra skončí armagedonem a s trochou štěstí prý stáhne s sebou i SPD. "Už aby byl Petr Fiala premiérem," přál si.

