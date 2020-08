Za kůrovce může „lidský faktor“. Jak se jmenoval? To ve videu ODS nezaznělo

Kandidát na hejtmana Vysočiny Vítězslav Schrek v pořadu Schrekvence představil volební priority koalice ODS a Starostové pro občany (STO). Do diskuze si přizval několik svých kolegů, předních kandidátů, se kterými probral témata, s nimiž vstupují do krajských voleb. Hosty byli současný předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), starosta obce Police, předseda hnutí STO Karel Janoušek a ortoped Radek Černý.

Do prvního vysílání Schrekvence si Schrek přizval svého vysočinského kolegu, senátora Miloše Vytrčila (ODS), který z programu vyzdvihl dvě věci: „Mám velkou radost, že se občanským demokratům podařilo dát dohromady se Starosty pro občany a udělat program, který spojuje města a venkov,“ zdůraznil, co je aktuálně pro Vysočinu velmi důležité a ne vždy u všech programů typické.

Druhou věcí, které si na programu této koalice velice cení, je, že „je dobře udělaný a propracovaný“. „Je tam i to, že je zřejmé, že kraj Vysočina v případě, že by naše kandidátka vyhrála, bude řízen tak, aby lidé měli prostor pro svou vlastní iniciativu, své vlastní nápady. Nikdo jim nebude muset nic poroučet,“ vypíchl Vystrčil.

Dlouho diskutované téma občanských svobod a demokracie v programu však nakonec chybí, jelikož by mělo být průřezové. „Nechybí nám tam probouzení svobody?“ ptal se Schrek na Vystrčilův názor. „Na této naší kandidátce je to všem vlastní. Nechybí to tam, jelikož je to v podstatě součástí každého bodu,“ narážel senátor na to, že bez vlastní odpovědnosti a individuální iniciativy nebude životní prostředí nikdy v pořádku.

Žádnou regulací a omezením se to podle jeho slov nespraví. To samé podle Vytrčila platí v oblasti zdravotnictví a sociálních věcí. „A to už vůbec nemluvím o podnikání a hospodaření,“ poznamenal senátor, který pevně věří, že pokud lidé zvolí právě jejich kandidátku, získají tím dostatečný vliv a sílu, aby se Vysočina spokojeně rozvíjela. Bude pak bezpečná, bohatá a zdravá.

Hlavní tváří druhého dílu se stala dvojka kandidátky, kterou je koaliční partner Karel Janoušek, starosta obce Police a předseda hnutí STO. Společně se věnovali lesům, které jsou především v jižní části Vysočiny v tristním stavu. „Tato část je nejvíce postižená kůrovcem v naší republice. Jsou tu místa, kde už les není. Není to jen suchem, způsobil to lidský faktor,“ zdůraznil Janoušek. Připomněl, že v dobách, kdy se zde kůrovec vyskytl, se k tomuto problému přistoupilo příliš laxně. „Vlastníci lesů i stát, kteří vlastní část lesů, k tomu přistupovali různě. A dopadlo to, jak to dopadlo,“ povzdechl si Janoušek.

Dnes již neodvratitelnou kůrovcovou kalamitou mnozí politici i část odborníků přičítá především bývalému ministru životního prostředí za Stranu zelených Martinu Bursíkovi, který tehdy vládl v koaliční vládě s ODS. Ten v roce 2007 odmítl povolit vytěžit vichřicí Kyrill poničenou Šumavu, která se následně stala doslova rájem pro kůrovce, který se začal rychle šířit a napadat lesy po celé České republice. Jeho jméno ve videu zmíněno nebylo.

Třetím Schrekovým hostem byl lékař a zastupitel Kraje Vysočina Radek Černý, jenž se vyjádřil k aktuálnímu tématu zdravotnictví. Konkrétně pak ke zdravotní péči na Vysočině a fungování tamních nemocnic.

„Zdravotnictví na Vysočině je stabilizovaný pacient, je to pacient, který má dobrý a tuhý kořinek,“ shrnul ortoped s dodatkem, že takový pacient možná trochu zanedbává prevenci. „Měl by si víc namáhat hlavu s přemýšlením, jak zvládnout situace a přirozené změny, které určitě nastanou,“ doplnil, že je třeba se připravit na horší časy.

Na divácký dotaz, jestli kraj nepotřebuje spíše svého patologa než ortopeda, se smíchem Černý podotkl: „Patologa potřebovat nebude, pokud se bude chovat zodpovědně a bude využívat potenciál, které krajské zdravotnictví má,“ myslí si kandidát do krajského zastupitelstva za ODS.

Připomněl, že kraj je zřizovatelem všech pěti hlavních krajských nemocnic, tedy bývalých okresních špitálů. „Měl by víc zorganizovat jejich spolupráci,“ poukázal na fakt, že každá nemocnice má vlastní informační systém a data se složitě přenášejí. „Kdyby jednání vedl kraj pod hlavičkou kraje za všech pět nemocnic, byl by to i silnější partner v jednání pro zdravotní pojišťovny,“ je přesvědčen Černý.

Po řádných volbách by si pro Vyosočinu přál zdravotní vedení, které bude schopné a hlavně odvážné. „Je třeba přijmout jednoznačná strategická rozhodnutí,“ uzavřel s tím, že dnešní stav, kdy se bojí přijmout jakékoliv rozhodnutí s obecnou výmluvou, že stejně nevíme, co nás čeká a není proto možné se na potřebné věci připravit, považuje za „velmi nešťastný“.

