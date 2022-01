Za to zaplatíme. Paroubka nakopli za Vrbětice: Neměli dělat

Expremiér Jiří Paroubek pro ruskou státní agenturu Sputnik zhodnotil rok 2021. Vyjádřil se ke kauze Vrbětice a k práci Bezpečnostní informační služby, která ve spolupráci s policií konstatovala, že za výbuchem zbrojních skladů ve Vrběticích z roku 2014 stáli dva ruští armádní agenti. To, co Paroubek o BIS řekl, by se asi jejímu šéfovi plukovníkovi Michalu Koudelkovi nelíbilo. Ihned přišla odpověď ze strany serveru vedeného novinářem Pavlem Šafrem. Jenže této odpovědi se Paroubek vysmál.

V dubnu 2021 vyšlo najevo, že za výbuchem dvou zbrojních skladů ve Vrběticích z roku 2014 stáli dva ruští armádní agenti. Česká strana v reakci na zjištění policie a českých tajných služeb vyhostila 18 pracovníků z ruské ambasády. Ruská strana vyhostila z české ambasády v Moskvě 20 lidí a celá diplomatická přestřelka skončila tím, že se srovnaly počty pracovníků na obou ambasádách na nezbytném minimu. Definitivně tak skončila éra, kdy Ruská federace držela v Praze na velvyslanectví 140 lidí. Spojené státy měly ve stejné době v Praze 70 pracovníků a Čína 22 pracovníků.

Podle Paroubka byla celá vrbětická kauza hrou českých tajných služeb.

„Myslím, že je to promyšlený tah, určitě přinejmenším od českých zpravodajských služeb (ale kontext a pozadí mohou být širšího charakteru…), je to součást dávno rozhodnutého zápasu o to, kdo zde bude mít rozhodující vliv, jde-li o středoevropský prostor. Už před lety jsme se stali členy NATO i EU, já sám vidím tento boj jako dávno rozhodnutý. V hlavách některých nových „studenoválečníků“ tyto boje ale evidentně pořád straší. Samozřejmě je to nepříjemné a pro česko-ruské vztahy doslova smrtící,“ prohlásil Paroubek.

„Domnívám se, že by ze strany zpravodajských služeb měly být už konečně předloženy pádné důkazy. Protože abych byl ve svých letech a se svými životními zkušenostmi odkázán pouze na to, že ‚jsou jakési (nezveřejnitelné) důkazy‘ o jistých dvou ruských agentech – kteří prý někoho málem zavraždili v Británii –, kteří u nás jako že přelezli plot, před druhým vrbětickým výbuchem dokonce hlídaný armádou a policií, … to zní v podstatě jako pohádka z Tisíce a jedné noci,“ pokračoval expremiér.

„Doufám, že konečně dojde k vyjasnění takovýchto kauz. Obávám se, že jde-li o volební výsledek ČSSD, byl ovlivněn touto vrbětickou aférou. Bývalý šéf strany Hamáček možná jednal v dobré víře, ale snad si nyní uvědomuje, kvůli čemu všemu byly volební výsledky pro ČSSD destruktivní. Myslím, že je to promyšlený tah, určitě přinejmenším od českých zpravodajských služeb (ale kontext a pozadí mohou být širšího charakteru…), je to součást dávno rozhodnutého zápasu o to, kdo zde bude mít rozhodující vliv, jde-li o středoevropský prostor. Už před lety jsme se stali členy NATO i EU, já sám vidím tento boj jako dávno rozhodnutý. V hlavách některých nových ‚studenoválečníků‘ tyto boje ale evidentně pořád straší. Samozřejmě je to nepříjemné a pro česko-ruské vztahy doslova smrtící,“ dodal varovně bývalý předseda ČSSD.

Netrvalo dlouho a na Paroubkova slova zareagoval sociolog a publicista Jan Jandourek, který nad Paroubkm kroutil hlavou a připomněl, že policie a BIS odhalily totožnost dvou ruských armádních agentů, kteří v roce 2014 přicestovali do Česka pod smyšlenými jmény a pod dalšími smyšlenými jmény se zajímali o návštěvu ve skladu ve Vrběticích.

Tváře obou mužů se poté objevily na veřejnosti znovu v souvislosti s otravou Sergeje Skripala v anglickém Salisbury. To českou kauzu z roku 2014 oživilo a dalo vyšetřování nový směr a nakonec vše vyvrcholilo v dubnu 2021, kdy tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) a tehdejší ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček oznámili, že za útokem ve Vrběticích stáli dva ruští agenti.

„Po tom všem chce ale expremiér ‚důkazy‘. Zřejmě mu tohle všechno není nijak nápadné. Jistou komplikací samozřejmě je, že Čepiga s Miškinem nemohou být nijak nezávisle vyslechnuti. Paroubek ale míní, že celá kauza je ‚promyšlený tah, určitě přinejmenším od českých zpravodajských služeb‘. Jenže to by musela mít BIS pod palcem i GRU a britskou tajnou službu a provést spiknutí přinejmenším celoevropského rozměru. Jestli něco zní jako z Pohádek tisíce a jedné noci, tak je to tohle. Proč to ten Jiří Paroubek dělá? Ale třeba si to skutečně myslí. Lidé jsou různí,“ poznamel Jandourek.

Jenže Paroubek to nenechal být a Jandourkova slova neponechal bez odpovědi.

„Z článku, který mi věnuje editor Forum24 J. Jandourek, vyplývá, že z mého rozhovoru pro Sputnik chlapci ze serveru nemají radost. Podle nich je Sputnik prý prokremelský. Možná ano, možná ne. Ale upřímně, i když jsou obsahem, např. server Forum24 anebo třeba server Hrot, na můj vkus názorově poněkud výstřední, když by mě požádali o rozhovor, poskytl bych jim jej. Vidím spolupráci s médii jako normální. Asi bych neposkytl rozhovor např. nějakému fašistickému serveru anebo serveru spojenému s Usámou bin Ládinem. Ale i serverům či novinám, které osobně považuji za poněkud názorově popletené, běžně rozhovory poskytuji. Tedy, pokud o ně stojí. To je tedy jedna věc,“ ozval se Paroubek v textu uveřejněném na serveru Vaše věc.cz.

„To, že redaktor Jandourek znovu opakuje cosi o nějakém Čepigovi s Miškinem, kteří prý jeli nejprve (nebo potom) vraždit do Británie a pak jeli vyhazovat do povětří muničák v Česku, tak bych byl zkrátka rád, aby někdo předložil jasné, nevyvratitelné důkazy. Ty zatím prostě nemám. Pokud jsou, tak sem s nimi. Opakovat do zblbnutí, jak to dělá Jandourek, to, co nám bylo předloženo už na začátku, mně nenahrazuje důkazy,“ pokračoval.

Nakonec upozornil, že za to, že jsou vztahy s Ruskem na bodu mrazu, v konečném důsledku zaplatí všichni čeští občané.

„Upřímně, kdybychom měli na úrovni vedení státu dobré vztahy s Ruskem, třeba na úrovni Maďarska, měli bychom dnes na základě dlouhodobých smluv s Ruskem ceny plynu na jiné úrovni, nežli na jaké budou v tomto roce. Prostě předpojatost českých politiků zaplatí u nás konečný spotřebitel. A na tomto mém názoru nezmění nic ani Forum24, specializované na rusožroutství, ani jiná fóra a média, která patří, na rozdíl od serveru Forum24, k mediálnímu mainstreamu,“ zaznělo od Paroubka.

