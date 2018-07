Za větu „máme se tak dobře, jako ještě nikdy“ by se mělo fackovat, padlo. Proč?

Nejprve se Hampl věnoval problematice nedemokratických režimů. „Země s diktaturami jsou v situaci, která je v podstatě neřešitelná. Když si diktátora nechají, bude to nadále znamenat svévolné zatýkání, možná i vraždy, korupci a nejrůznější porušování základních lidských práv. Když diktátora svrhnou, nahrnou se k nim američtí vývozci demokracie a korporace, a brzy to bude ještě horší. Co tedy mají dělat,“ ptá se Hampl.

Hampl dále rozlišuje mezi jednotlivými diktaturami. Zatímco pro Kubánce je podle něj výhodnější si svůj „zkorumpovaný komunistický režim“ ponechat, Severokorejci prý nemají co ztratit. Hampl uvádí, že většina ostatních diktatur se pohybuje někde mezi těmito dvěma extrémy.

Nakonec se věnuje roli „světového policisty“, kterou v posledních desetiletích plní Spojené státy. „V každém případě z toho vyplývá, že Spojené státy jsou dnes největší překážkou tomu, aby se s lidmi různě po světě zacházelo aspoň trochu slušně. Pokud by Trump začal plnit svůj slib a přestal se míchat do cizích věcí, prospělo by to celému světu. Tedy až na těch pár neziskovkářů, kterým by vyschly fondy a museli by začít pracovat,“ má jasno Hampl.

O dva dny později se Petr Hampl na facebooku pustil do politiků z ANO a ODS. Podle něj se v otázce migrace přetvařují a představují tak nebezpečí pro ty, kteří zde migraci nechtějí, ale uvěří takovýmto politikům, kteří nic konkrétního v boji proti migraci neprosadí. Jako příklad z ciziny uvedl německého ministra vnitra Horsta Seehofera.

„Otevřeně vítačští politici nejsou to úplně nejhorší. Ještě větší zlo představují ti, kdo veřejně vyjadřují obavy z imigrace a islamizace, zároveň projevují ‚rozumný přístup‘, shrábnou protiimigrační hlasy a potom je použijí k podpoře multikulturních (rozuměj islamizačních) opatření. Třeba bavorský ministerský předseda Seehofer. Už roky drží u moci Angelu Merkelovou se vší její špínou. Před každými volbami provede tanečky, ze kterých nevzejde nic konkrétního, ale vytvoří pocit, že on je vlastně taky protiimigrační. Nedostane ani funkční systém deportací, ani uzavřené hranice ani zavírání mešit ani nic jiného, co by stálo za řeč. Ale zjevně mu to nevadí,“ napsal Hampl.

V ten samý den se Petr Hampl rozhořčil nad sociální situací českých rodin. Zmiňuje, že každá třetí rodina prý nemůže své dítě poslat na letní tábor, protože na to nemá prostředky.

V podobném duchu se nesl i jeho další příspěvek. Podle Hampla je snazší žít skromně, pokud tak funguje i celá okolní společnost. Ta je pak totiž na takový styl života nastavená. Pokud se pro to ale rozhodne jedna rodina, dojde ke zpřetrhání vazeb a vznikne napěti i uvnitř rodiny. Navíc je tu hrozba ze strany státního aparátu. „V pozadí číhá sociálka, která skromné či chudé rodině může odebrat děti,“ píše Hampl. Nakonec Hampl věští, že v budoucnu dojde k zásadnímu „restartu“ hodnot: „Faktický zákaz slušné chudoby je jedním z nejtěžších zločinů tohoto sociálního systému, ne-li tím vůbec nejtěžším. Připomínám morální zásadu našich předků: Kdo poctivě pracuje a dodržuje zákony, ten je hoden úcty, i když je chudý. Po příští revoluci budeme muset tuhle zásadu obnovit,“ vysvětluje.

