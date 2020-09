Zabít Babiše? Pavel Novotný měl krušnou noc. Asi je zle

Naposledy na sebe komunální politik upozornil v podcastu Insider Michala Půra a Tomáše Jirsy na serveru Info.cz.

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 9.9.2020) Obávám 64% Neobávám 11% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 25% hlasovalo: 411 lidí

Novotný se věnoval svým plánům na kandidaturu za ODS, Vystrčilově cestě na Tchaj-wan i dopisu Číně, který sepsal a jež byl oceněn magazínem Foreign Policy.

Také se věnoval zájmům České republiky, přičemž zazněla tato věta: „V zájmu České republiky je, aby Babiš prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky umřel a odešel do věčných lovišť. A abych byl poslancem. Já vím, že to zní strašně, ale je to v zájmu České republiky.“

Konkrétně k tomuto prohlášení, které zpracoval i iDnes.cz, už se sešla celá řada reakcí, kupříkladu od volebního manažera ČSSD Michala Haška. Ten ODS ironicky poblahopřál k ‚demokratovi každým coulem‘ Novotnému a otázal se, zda přijde reakce od šéfa strany Petra Fialy.

Psali jsme: Pavel Novotný: Babiše zastřelit. Pověřil bych Koudelku z BIS

Hašek nebyl sám, kdo Fialovi Novotného opět otloukal o hlavu, žádosti o reakci se objevily též pod Fialovými příspěvky na facebooku a twitteru.

Plácáte nesmysly, rešte si raději tohle ??https://t.co/xdDvaw9D66 — H.K. (@HKomentare) September 9, 2020

Vidím, pane Fialo, že @ODScz pod vašim vedením své dno pořád ještě hledáhttps://t.co/RdCavwU3ml — Polic@k™ (@Policak) September 8, 2020

Kritika na ‚Fialovou ODS‘ přišla také od člena Svobodných Luboše Záloma. „Tohle skutečně chceme? Tohle má být pravicová politická strana? Má ji reprezentovat bytost s očividnou histrionskou poruchou osobnosti?“ ptal se.

Politická kultura v podání Fialové ODS. Tohle skutečně chceme? Tohle má být pravicová politická strana? Má ji reprezentovat bytost s očividnou histrionskou poruchou osobnosti?https://t.co/OJOPYcQ6dD — Luboš Zálom (@luboszalom) September 8, 2020

Ozvala se také analytička Irena Ryšánková. „Mé řeporyjské kamarádky tvrdí, že je to dobrý starosta. Je to možné. Bohužel, začínám mít spíš pocit, že má problém. Škoda,“ ohodnotila vystoupení v Insideru.

Fotogalerie: - Starosta Novotný a Řeporyje

Nicméně reakce politiků byly zřejmě jen slabý odvar toho, co Pavel Novotný obdržel osobně. Autor výroku o smrti Zemana a Babiše nejdřívě na twitteru přiznal, že tato prohlášení mu způsobila už i rodinné trable. „Žena je nasraná, že jsem řekl, že smrt Babiše a Zemana by byly v zájmu ČR. Nelíbí se jí ten iDnes. Mé argumenty, že přece nikomu nepřeji smrt a řekl jsem pravdu, nebere. Bojí se, co ODS a nevěří mi, že to byl poslední úlet, o kterém vím, že se neměl stát. Mám chytrou ženu,“ pochválil svou polovičku.

Žena je nasraná, že jsem řekl, že smrt Babiše a Zemana by byly v zájmu ČR. Nelíbí se jí ten iDnes. Mé argumenty, že přece nikomu nepřeji smrt a řekl jsem pravdu, nebere. Bojí se, co @ODScz a nevěří mi, že to byl poslední úlet, o kterém vím, že se neměl stát. Mám chytrou ženu. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) September 8, 2020

Novotný prozradil i další důležitý detail. Že se nejednalo o úlet, ale o připravenou repliku. „Já měl konkrétně tohle připravený tři dny, dokonce jsem si to zkoušel na lidech... To nebylo od boku,“ pravil s tím, že by se k této skutečnosti neměl přiznávat.

Ja měl konkrétně tohle připraveny tři dny dokonce jsem si to zkoušel na lidech.. to nebylo od boku neměl bych to přiznávat — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) September 9, 2020

A jak nakládá s výhrůžkami, popsal dnes ve tři čtvrtě na druhou v noci na svém facebookovém profilu. „Chodí mi přísné věci, jakože echt hnusy,“ uvedl. Ale upozornil všechny, že po aféře s ricinovým kufříkem už má práh někde jinde. „Mně je prostě u prdele prakticky jakákoli výhrůžka,“ prohlásil a přidal příklad.

„Před chvíli mi volal nějaký debil a zase něco huhlal o plynu a Židovině nebo co a já říkám, vole, já hulím na verandě brko, to mi musíš vyhrožovat v nějakou hodinu, kdy jsem soustředěný, takhle se to nedělá. No tak si mě najdeš a budeš somrovat selfíčko, nebo čumět přes ulici, ty zabijáku...

Mě můžou zítra vyhodit ze strany, taky mi opět došly papírky dlouhý, Kristelová si na mě opět shání falešné svědky, kamaráda Martina Fenina mi chtějí odstavit spiknutím Slivenec-zbytek soutěže-rozhodčí a frajer antisemita mi volá v jednu ráno na mobil, že si mě najde, no to jsem z toho úplně v prdeli, ty vole,“ ironizoval starosta svým typickým slovníkem.

„Už nikdy nebudu mít klid, ty loulo. Jestli by nebylo lepší se jít rovnou zabít sám. Ty kreténe a já mám v bytě blbý signál, to jsme začali nátlak výborně, že to vypadlo a já ti ještě musel jít ven volat sám zpátky, abys to mohl dokončit,“ vzkázal dotyčnému.

Na závěr poskytl návod, jak mu mají podobní lidé správně vyhrožovat. „Když jsem doma (noc, víkend), vyhrožovat mi na služební Vodafone 602 316 148, když jsem v terénu vyhrožovat mi na soukromý 602 633 434 a ti, co si uvědomují, že to fakt nemá cenu, protože mám v piči, ale jsou skutečně plní zloby a odhodlaní, tak volat 602 300 400 a jako bych to byl já. Ale zase s rozumem, jo? Mára to má někdy přesměrovaný na Messiho.“

Dodejme, že to není poprvé, co má Pavel Novotný problémy za prohlášení o něčí smrti, například když napsal, že komunistický poslanec Zdeněk Ondráček by měl viset. Toto prohlášení nakonec skončilo u soudu, který prozatím nepravomocně překvalifikoval trestný čin na přestupek.

Psali jsme: Pavel Novotný slaví. Přál smrt Ondráčkovi, trest nepřijde. Zato přišla reakce

Psali jsme: Pr*ser: Vystrčil na Tchaj-wanu? Prý rovnou vyhodit fabriky do vzduchu. Zlé podezření Hulvátský trolling? Sorry, ale fakt ne. Starosta Pavel Novotný to schytal od publicisty Vezměte ji klidně pendrekem! Pavel Novotný vypustil tak silná slova, až je sám vzal zpět. Ale už bylo pozdě Babiš pro PL: Vystrčil na Tchaj-wanu? Volební kampaň. Propagační cesta za státní peníze. Ani neumí anglicky. A Pavel Novotný...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.