Zabitý zloděj-feťák: Herec Milan Kňažko promluvil. Velmi jasně

K případu ve Vochově, kde muž zastřelil již trestaného narkomana, který se mu vloupal do domu, se vyjádřil také slovenský herec Milan Kňažko. I on má zkušenost se střelbou na člověka, který se mu vloupal do domu. V 360° Pavlíny Wolfové řekl, že tehdy neváhal, protože v domě spala jeho manželka. „Přeji mu pevné nervy,“ popřál muži, který pachatele zastřelil. A dodal, že by si hlavně zloději měli uvědomit, jak nebezpečnou věc páchají, když lezou tam, kde někdo spí.

reklama

Případ z Vochova na Plzeňsku opět vrátil do české politické diskuse jedno téma, totiž držení a hlavně užívání zbraní. Majitel bývalého drážního domku legálně drženou zbraní zastřelil zloděje, který se mu vloupal do obydlí. Ze zastřeleného se následně vyklubal již jednou odsouzený vrah a narkoman.

Psali jsme: VIDEO Feťák, co uškrtil důchodce. Byl zastřelený zloděj. Muž, který zastřelil zloděje: Slušný chlap. Policie ho stíhá

Anketa Je vám líto, že Klaus ml. odešel z politiky? Ano 55% Ne 16% Je mi to jedno 29% hlasovalo: 1467 lidí řekl na CNN Prima News.

Doplnil, že jde o to, jaký je kde zákon. Na Slovensku je to prý tak, že při použití střelné zbraně nesmíte mít úmysl dotyčného zabít. „Ale dokázat úmyslné zabití je velmi složité. Já osobně jsem střílel do nohou,“ uvedl. Zbraň vlastní dál, dle svých slov na to, aby se v případě nouze mohl bránit. „Zbraň mám 30 let, poprvé jsem ji použil, že jsem na někoho vystřelil. Jinak jsem střílel na střelnici,“ svěřil se moderátorce. Opět zdůraznil, že čerstvě vzbuzený člověk nepřistupuje k situaci s chladnou hlavou. „Reaguje spontánně. Ale jedno jsem věděl, že ho nechci zabít,“ vysvětlil, proč třikrát vystřelil směrem do nohou.

„Měl jsem štěstí, že jsem ho zasáhl, měl jsem štěstí, že jsem se neprobudil o něco dřív nebo později, protože se pohyboval asi tři metry od místa, kde jsem spal. Vedle po operaci spala moje manželka. Takže jsem vůbec neváhal, zda mám, nebo nemám použít zbraň,“ pokračoval v popisu situace a prohlásil, že nejnebezpečnější zloděj je ten, který jde krást tam, kde ví, že někdo spí. Kdyby se probudil ve špatný okamžik a nestihl by sebrat zbraň, došlo by dle herce na situaci „kdo s koho“. Podotkl, že pachatel byl recidivista, a prohlásil, že by si především takoví lidé měli uvědomit, jak nebezpečné je vstupovat do cizího domu, kde někdo spí. A až na případy, kdy se prokáže, že majitel zbraně chtěl dotyčného úmyslně zabít, tak by právo mělo stát na jeho straně.

Muži, který vraha – narkomana zastřelil, drží palce. Doplnil, že rozdíl je v tom, že u něho se jednalo o organizovaný zločin. „Přeji mu pevné nervy,“ popřál muži, kterého nyní čeká vyšetřování policie.

Psali jsme: Průzkumy ČT? Ani nos mezi očima, udeřil Vondra. Dodal důkaz Zájem veřejnosti o podporu liberecké zoo stále roste. Možností, jak pomoci, je celá řada Chraňme se před EU. Šlachta důrazně k zastřelenému zloději-feťákovi Česká odpověď EU: Zbraním dáme šanci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.