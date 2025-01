Začátek cenzury. Vydavatel zakázané knihy ostře kritizuje soudní rozhodnutí

„Toto soudní rozhodnutí považujeme za bizarní a opět nás to přesvědčilo o tom, že soudci soudní spisy nečtou a v některých případech projednávaným kauzám nerozumějí,“ uvedl Mareček. Podle něj zákaz knihy nepřípustně zasahuje do základních práv, jako je svoboda projevu, a otevírá dveře k cenzuře. „Je to možné považovat za začátek cenzury v této společnosti, a proto se budeme proti tomuto rozsudku bránit až do úplného vyčerpání všech zákonných možností,“ dodal.

Mareček také upozornil na to, že vydavatelství nabídlo aktérům popsaným v knize možnost vyjádřit se k obsahu ještě před publikací. „Když měli možnost se ke knize vyjádřit v jejím rozpracovaném stadiu, neučinili tak. Proto nemáme důvod se vyjadřovat k jejich možným dalším právním postupům,“ prohlásil. Jakékoli další kroky manželů Novotných považuje za „minimálně neetické a pokrytecké“.

Kniha obsahovala kapitolu o údajném únosu podnikatele Pavla Buráně jeho bývalým společníkem Jaroslavem Novotným. Právě tato pasáž vedla ke sporu, který nakonec vyústil v soudní zákaz publikace. Zastánci knihy však tvrdí, že soud rozhodoval na základě zjednodušujících závěrů a opomněl důležité důkazy. Miroslav Špadrna ze Spolku Šalamoun již dříve prohlásil, že rozhodnutí brněnských soudů je porušením práva na spravedlivý proces a ukázkou nepřípustné cenzury.

Případ má jasný ústavní rozměr a podle vydavatelství je nezbytné, aby jej posoudil Ústavní soud. Právní experti zároveň varují, že podobná rozhodnutí mohou mít dalekosáhlé dopady na svobodu slova v Česku. Pokud se totiž začne zakazovat kritika soudních rozhodnutí nebo veřejně známých kauz, může to vést k „nebezpečné spirále umlčování“, jak to popsal advokát zaměřený na mediální právo, který si nepřál být jmenován.

Vydavatelství zatím plánuje využít všechny dostupné prostředky k obraně své knihy a boje za svobodu projevu. Případ zůstává na české mediální i právní scéně výbušným tématem, které pravděpodobně ještě dlouho nepřestane rezonovat.