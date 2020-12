Záchrana se blíží! Vydržte, Češi, zaznělo z USA

„Je to už blízko, vydržme to těch pár měsíců, buďme opatrní, trpěliví, rozvážní a vyčkejme na vakcínu,“ apeluje neurolog Martin Tolar v rozhovoru pro server SeznamZprávy.cz. Vývoj a proces schvalování vakcín jde podle něj do konečné fáze, a pokud to regulátoři ve Spojených státech schválí, pak je možné, že se s tamní vakcinací započne již během příštího týdne. Evropa by pak mohla Ameriku následovat hned zkraje příštího roku. Doufá, že po vakcinaci lidé rychle započnou v návratu do života před covidem a „rozvážou se ruce pro řešení souvisejících problémů“, tedy i ekonomické krize.

považuje vakcíny ve Spojených státy za velmi dobrou cestu z aktuálního nepříliš příznivého stavu. „Máme tu dvě vakcíny, od Pfizeru a od Moderny. Výsledky ukazují, že efektivita je vysoká, přes 90 procent. Obecně je málo vakcín, které jsou takto efektivní," hodnotí.



Takovou účinnost považuje za velký úspěch. Sice zatím netuší, jak bude vakcína chránit všechny proočkované, už však sčítá, že existuje dobrá představa, jak se chová u závažných případů. „Studie se dělají na desítkách tisícú pacientů, reportovaný výsledek vychází ale ani ne ze stovky pacientů. Proběhne očkování desítek tisíců lidí a čeká se, až někdo onemocní. Pak se zkoumá, kolik z těch onemocnělých bylo očkovaných a kolik mělo jen placebo. My ještě nevíme, jak vakcína bude vypadat u milionů lidí. Máme ale dobrou představu o tom, jak efektivní je vakcína u závažných případů,“ shrnul.



Nejdále má být, podle něj, vakcína od firmy Pfizer, kterou budou již 10. prosince schvalovat regulátoři. Pokud komise ve Spojených státech použití v příštím týdnu dovolí, bude se moci s vakcinací začít okamžitě. Fotogalerie: - Mše za oběti koronaviru

To je dle něho velký rozdíl mezi Evropou a Spojenými státy. Ty se totiž rozhodly pro výrobu vakcín i přesto, že ještě neměly jasný výsledek, zdali se jí budu vakcinovat. „Spojené státy investovaly miliardy dolarů do výroby, Amerika nečekala na to, zda vakcína bude fungovat, dělala to paralelně. Stovky milionů dávek už jsou připraveny, jakmile úřady povolí vakcinaci, půjdou vakcíny hned do oběhu,“ nastínil tamní stav.



Evropa by s případnou distribucí vakcíny musela čekat déle. Přesto je Tolar přesvědčen, že se do Evropy mohou dodávky vakcíny Pfizeru dostat již zkraje příštího roku.



Neurolog Tolar považuje za důležité, aby se po vakcinaci vrátil život do normálního režimu. „Hlavní je, aby se společnost přestala bát a dokázala se vrátit po proočkování zase do normálních kolejí. Každý den, od rána do noci, jsme bombardováni negativními zprávami. Ve Wall Street Journal teď byl článek o tom, jak u lidí zesílil strach v důsledku toho, jak se na ně neustále valily špatné zprávy,“ upozornil na jeden z efektů, které přineslo neustálé bombardování špatnými zprávami souvisejícími s covidem. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Ve Spojených státech má jít první na řadu očkování takzvané „první linie“, kterou tvoří lékaři, záchranáři, hasiči a policie. Hned poté přijde na řadu starší a riziková populace. „Tím by se měli ochránit ti nejzranitelnější, čímž bychom mohli být z nejhoršího venku,“ doufá.



„Nejen u nás v Americe, ale i jinde ve světě. Je to už blízko, vydržme to těch pár měsíců, buďme opatrní, trpěliví, rozvážní a vyčkejme na vakcínu. Pak se nám rozvážou ruce pro řešení souvisejících problémů, například ekonomické krize,“ uzavírá Tolar. Psali jsme: Opijí se pod obraz! Babišovi došla trpělivost. Covid i Pirát Hřib Premiér Babiš: Nemám dobré zprávy, dneska se vám to fakt líbit nebude... Zavádění totality pokračuje dál, zahřmělo v Praze na demonstraci proti vládě Zavřou se zase obchody? Ministr Blatný píše lidem: PES stoupl na 64 bodů. Nepolevujte, situace je křehká!

