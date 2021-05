Zachránit ČSSD mají zkušení matadoři. Hamáček mluvil o „průsmyku smrti“

reklama

Předseda ČSSD odmítá, že by si zbavováním svých oponentů, jako byl exministr zahraničí Tomáš Petříček nebo hejtman Martin Netolický, vyřizoval osobní účty. Označil to za snahu zvednout zpět nahoru upadající stranu.

„Je to snaha konečně tu stranu postavit do řady před nejklíčovějším soubojem, kterým budou říjnové sněmovní volby. Pokud jdeme do bitvy, kde nám jde o život, tak do ní musejí jít lidé, na které je spoleh,“ řekl s tím, že pokud nemají důvěru vedení, tak prostě takoví ve straně končí.

Podle vyjádření některých straníků však chce Petříčka sundat i z křesla lídra pražské kandidátky a nahradit ho místopředsedkyní a ministryní práce Janou Maláčovou. „To, že mám nějakou představu, jak by kandidátky měly vypadat, je pravda. Je to věcí krajů, a finální kompetenci nemá Hamáček, ale padesátičlenné předsednictvo strany,“ nechtěl upřesnit, zda bude Maláčová jedničkou v Praze.

Na dotaz, zda považuje za bodnutí nožem do zad fakt, že Petříček, Netolický, Šmarda a další zakládají názorovou platformu ve straně, připomněl jejich reakce v době, kdy tady vznikla platforma Zachraňme soc. dem. „Tito lidé byli velmi kritičtí a mluvili o tom, že strana musí být jednotná, a platformy jsou k ničemu. Ať si dělají, co chtějí, hlavně ať neškodí sociální demokracii,“ podotkl Hamáček.

Po stranickém sjezdu si Hamáček pochvaloval, že se už podařilo uzavřít dobu, kdy byli ve straně rozhádáni; stále se prý ale najde pár jedinců, kteří budou stále vystupovat kriticky. „Minimálně vedení strany mluví jedním hlasem. A pak je tu pár lidí, kterým se nelíbí výsledek sjezdu a budou kritizovat. To je pět šest lidí, kteří to dělají do­kola,“ podotkl předseda.

Byl by podle svých slov rád, kdyby každý sociální demokrat, než něco řekne na veřejnosti, se třikrát nadechl a zamyslel se nad tím, čemu to poslouží. „Jestli když bude hejtman za soc. dem. tvrdit o svém předsedovi, že je nedůvěryhodný, pomůže sociální demokracii, nebo sobě. Podle mě to nepomůže nikomu,“ dodal Hamáček.

Věří, že straně pomohou matadoři, jako je Zdeněk Škromach, Milan Urban, Vladimír Špidla či Jiří Dienstbier, které povolává do aktivní politiky. „Stokrát víc jsem rád za tyhle matadory, kteří se vracejí, než za těch pět ‚chytrých‘, kteří nás pořád kritizují,“ pokračoval Hamáček, podle kterého by se s jejich pomocí mohlo podařit přilákat bývalé voliče.

Stále trvá na tom, že pokud se ČSSD nedostane do Sněmovny, nemá smysl, aby ve vedení strany nadále setrvával. „Bylo by to moje selhání. Logicky pak musí přijít někdo jiný. Nedokážu si představit, že bych po prohře ve volbách do Parlamentu předstoupil před členy strany a řekl jim: Příště to bude lepší. Toto jsou pro nás klíčové volby a budou to první, kdy to bude o mně jako o předsedovi strany,“ uvedl Hamáček, který v případě neúspěchu plánuje zůstat řadovým členem.

Pořád prý věří, že jeho jméno bude spojováno s tím, že soc. dem. to nejhorší období přežije a vrátí se. „Ale to už ji povede někdo jiný. Když jsem ji přebíral v roce 2018, tak jsem si dal úkol převést ji tím nejhorším obdobím, jak říkám, průsmykem smrti. Mým cílem je ji dostat do Sněmovny,“ dodal šéf ČSSD závěrem.

