Žádáme tvrdá data, vzkazuje Okamura vládě. Likvidace deseti milionů nemůže být schvalována jen tak

Hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu byl předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Prozradil, co si myslí o současné situaci. Co podle něj řešili Prymula s Faltýnkem ve vyšehradské restauraci? Mohlo jít o vysoké posty. Vláda by měla dodávat kvalitní statistiky a důvody pro demonstrace tady podle Okamury určitě jsou.

Padl dotaz, jak se dívá Tomio Okamura na vyšehradskou aféru Romana Prymuly. „Tak já si myslím, že problém je opravdu v tom, že pan ministr vyhlašuje opatření vůči deseti milionům občanů, kteří s tím mají spojené velké ekonomické a sociální potíže, a pak se ukázalo, že sám pan ministr, který měl být garantem těchto opatření, je nedodržuje. Ukazuje se, že pro politika je skutečně nejhorší ztráta důvěry,“ myslí si Okamura. „Zvláště když je krize a občané přestanou věřit, že ta opatření mají smysl, pak nezbývá nic jiného, než aby ho vláda vyměnila a získala důvěru zpět,“ dodal politik.

„Já nechci situaci nějak eskalovat, naopak hnutí SPD říká, že vláda i my chceme dát občanům jistotu, pocit bezpečí a chceme pracovat na těch finančních kompenzacích. To je teď důležité,“ myslí si Okamura.

„Pan prezident bezesporu chce, aby se ministr zdravotnictví měnil naposledy za toto volební období, takže když to vidíte z tohoto pohledu, tak naopak i kdyby to trvalo o jeden den navíc a ministr by zůstal až do konce volebního období, tak to bude lepší, než kdyby byl vybrán dříve a skončil zase po měsíci,“ domnívá se Okamura.

Na otázku, zda se zajímal o obsah schůzky na Vyšehradě, řekl: „Určitě tam řešili něco urgentního, ale já nevím co, protože jsem na té schůzce nebyl.“ Politik se také podivil, proč Prymula s Faltýnkem využili prostor zrovna této restaurace a nesešli se ve svých úřadech. Také prohlásil, že by se vůbec nedivil, kdyby se na schůzce jednalo o novém řediteli VZP.

„Ta situace je velmi povážlivá, doplácíme na tu zmatečnost a lidé na to budou tvrdě finančně i sociálně doplácet,“ řekl dále Okamura k situaci kolem covidu. „Já v žádném případě nechci bagatelizovat situaci. Situace je vážná, ale bylo by dobré, aby vláda dávala na stůl ty reálné a přesné statistiky, protože když se vyhlašuje nouzový stav, který sociálně a ekonomicky likviduje deset milionů lidí, tak my skutečně žádáme tvrdá data. A my se teda jenom ptáme vlády, z jakých čísel vycházejí.“

Moderátor se pak Okamury ptal, jak se dívá na demonstrace, které budou probíhat zejména kolem 28. října. „Myslím, že žijeme v právním státu a ta opatření, která tu jsou, by se měla dodržovat. Tím vám odpovídám na vše.“ Důvody pro demonstrace ale Okamura vidí. „Že je řada lidí nespokojených a je v sociální nouzi, já s nimi plně soucítím, zároveň říkám, že ten organizátor by si to měl příště skutečně lépe zorganizovat.“

