Zadarmo pomoci lidem v dluhové pasti, řekl Okamura. Ale po dotazu, který dostal, se tak naštval, až řekl něco na Bělobrádka

Fiala před kamerami ČT zdůraznil, že SPD nepodpoří návrh TOP 09, aby se Andrej Babiš (ANO) vyjádřil k dění kolem šéfa GIBS Martina Murína, kterého chce premiér v demisi odstranit z pozice. SPD se zdá, že se Sněmovna věnuje celé řadě věcí, ale poněkud zapomíná na práci pro občany. Fiala chce, aby Sněmovna pracovala řádně a projednávala návrhy zákonů, které pomohou občanům. Jako jsou třeba zákony o insolvencích a exekucích.

Strany z „Kalouskova Demokratického bloku“ prý možná pro občany pracovat nechtějí, ale u SPD je to jinak, dodal v průběhu tisové konference Fiala.

Ing. Radim Fiala SPD



Anketa Měl by Babiš odevzdat ČSSD ministerstva vnitra a financí? Ano, obě 4% Ano, pokud jde o vnitro 1% Ano, pokud jde o finance 2% Ne, obě ať si nechá ANO 93% hlasovalo: 3976 lidí

Když se dostal ke slovu Okamura, zdůraznil, že pomoc lidem v nouzi je pro SPD zásadní věcí. „My bychom chtěli, aby se úroky a penále zastropovaly ihned po soudním rozhodnutí o dluhu. Chtěli bychom také zrušení DPH u exekucí a insovelncí, protože ono se moc neví, že stát na těch dlužnících parazituje,“ zlobil se Okamura v narážce na to, že stát dostává ze splátek dluhů 21 procent na DPH. SPD by také uvítalo, kdyby se napřed splácela jistina dluhu a pak teprve úroky a exekutorské poplatky. Pokud jde o samotné exekutory, Okamura by je rád vrátil pod kontrolu státu. Aby se z nich stali úředníci placení státem a pod kontrolou státu.

Zásadním krokem, který by lidem pomohl, je, že by napřed spláceli jistinu a pak teprve úroky.

„My bychom chtěli také zavést určitou bezplatnou právní pomoc pro lidi v dluhové pasti. Protože si řekněme na rovinu, že mnoho dluhů a exekucí narůstá proto, že se ti lidé neumí bránit. Oni prostě neví, jak na to. Jsme také přesvědčeni, že ta pomoc lidem se státu vrátí i ekonomicky, protože ti lidé často pracují načerno. Ty exekuce zatěžují i firmy, protože ti lidé ani nemají motivaci oficiálně pracovat. Pro nás je to opravdu důležitý sociální a ekonomický problém,“ zdůrazňoval Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Podle předsedy SPD by si ale lidé neměli myslet, že se můžou volně zadlužovat a ostatní občané to pak za ně zaplatí. Věřitelé by prý také měli mít jistotu, že dostanou své prostředky zpět.

Poté došlo na dotazy novinářů. Okamura reagoval na dotaz, zda jsou tři poslanci SPD prověřováni policií kvůli tomu, že údajně popírali a zlehčovali zločiny genocidy.

„Já o ničem nevím. Tady v Poslanecké sněmovně se to v posledních letech stalo koloritem, že se podávají trestní oznámení ze všech politických stran dokola. Na mě byly podány politickou konkurencí snad desítky trestních oznámení. A nikdy žádné nedopadlo, nikdy jsem nebyl z ničeho obžalován, ani z ničeho obviněn,“ prozradil Okaura.

Většina takovýchto trestních oznámení prý končí v koši, ale některá média tohoto institutu zneužívají a píší, že na toho a toho politika bylo podáno trestní oznámení, ale ta samá média už pak nenapíší, že trestí oznámení skončilo v koši. Okamura by to prý mohl názorně předvést tím, že by podal trestní oznámení na všechny členy Sněmovny. A potom bychom mohli třeba mým 270 tisícům příznivců na Facebooku říkat, že to a to médium je špatné, protože jsem podal trestní oznámení a je to špatné. No náš volič tomu nevěří, protože ví, že je to hloupost,“ popisoval svůj pohled na podávání trestních oznámení Okamura.

„Já jedno jediné vím. Já jenom vím o mnoha trestních oznámeních, která jsou podána na pana Bělobrádka. Takže, zeptejte se pana Bělobrádka, proč jsou na něj podána trestní oznámení. Já se ho na to ptát nebudu, protože dobře vím, že je to kolorit,“ uzavřel předseda SPD toto téma.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

Nakonec přidal pár slov i k vyjednávání o vládě. Hnutí ANO prý odmítlo požadavek SPD, aby bylo v referendech možné hlasovat také o vystoupení z NATO a z EU. Vedle toho se prý Babiš s Okamurou neshodli ani na soudní reformě, ani na tom, že by ministři měli nést hmotnou odpovědnost za své kroky. Nejvyšší kontrolní úřad podle Okamury čas od času sděluje, kolik milionů či miliard někde propadlo, ale nikdo to nesplácí. „Respektive to splácí občané,“ řekl Okamura.

„Jestli chtějí vládu, která bude stát na hlasech pana (Bohuslava) Sobotky, pana (Lubomíra) Zaorálka a pana Milana Chovance, no tak to prostě nejde, to my nepodpoříme,“ zdůraznil.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

autor: mp