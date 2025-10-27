Žádná chyba účtárny, Hřibovy desetitisíce řeší kriminálka

Podle serveru iDnes.cz policie případ předala k přestupkovému řízení na úřad Prahy 10, jelikož kriminalisté dospěli k závěru, že došlo k porušení zákona. Hřib to však na jednání zastupitelstva popřel. „Nejsem v žádném přestupkovém řízení. Nepřišla mi žádná zpráva ani od Prahy 10, ani od policie, ani od Středočeského kraje. Od posledního projednávání se nic nezměnilo,“ uvedl.
Podle bývalého primátora šlo o administrativní chybu účtárny. „Na omyl s vyplácením jsem sám upozornil a peníze vrátil hned, jakmile jsem dostal číslo účtu,“ zopakoval Hřib. Připomněl také, že obdobně měl vyplněnou kolonku i u jiných městských podniků, odkud mu ale nikdy žádné odměny nechodily.
Pražští radní však trvají na tom, že odpovědnost leží na Hřibovi. Předseda klubu SPOLU Tomáš Portlík (ODS) uvedl, že „střet zájmů nastal a došlo k porušení zákona“. Zastupitelé nakonec schválili jeho návrh usnesení, podle něhož má magistrát připravit metodický pokyn pro městské akciové společnosti, aby se podobná situace neopakovala.
Kauza má i osobní rozměr. Zastupitelé z hnutí ANO upozornili, že Hřib mohl neoprávněné odměny zohlednit při žádosti o hypotéku na 11,5 milionu korun. „Chceme prošetřit, zda zvýšené příjmy nebyly započítány při čerpání úvěru, což by mohlo představovat úvěrový podvod,“ řekl zastupitel Ondřej Prokop (ANO).
Hřib toto tvrzení odmítl s tím, že hypotéku získal ještě před svým jmenováním do představenstva PREH. „Tu hypotéku jsem dostal několik dní předtím, než jsem byl jmenován. Mohu to doložit dokumenty,“ uvedl, jak informuje TN.cz.
Poslanec ANO Patrik Nacher kauzu okomentoval s narážkou na finanční gramotnost. „Jako takovou sarkastickou tečku tam máme usnesení, aby si přečetl moji knihu k finanční gramotnosti, kdy já píšu právě i o tom, když vám přijdou nějaké peníze, na které nemáte nárok, tak byste to měli řešit bezprostředně,“ poznamenal Nacher.
„Já myslím, že Patrik Nacher měl zůstat u psaní knížek a nedělat nohsleda Babišovi,“ odpověděl mu na to Hřib.
Zdeněk Hřib působil v představenstvu PRE Holdingu od června 2024, v červnu letošního roku jej v této funkci nahradil právník Matej Šandor. Podle usnesení Zdeněk Hřib porušil zákon o střetu zájmů, když od 21. června 2024 do 26. listopadu stejného roku neoprávněně pobíral odměnu, která za celou dobu činila 178 019 Kč.
Hřibovo tvrzení, že o účetní chybě nevěděl a hned, jak se o ní dozvěděl, peníze vrátil, navíc vyvrací zpráva policie, podle níž Hřib peníze přijímal, i když věděl, že tím porušuje zákon.
Pokračování kauzy Patrik Nacher označil za „evergreen pražské politiky“ a Hřibovi vzkázal, aby přestal dál generovat „trapné výmluvy.“
„Případ Hřib a jeho odměny z PRE holding začíná být takový evergreen pražské politiky. Doufám, že už i jemu bude trapné dál generovat absurdní výmluvy a postaví se k tomu jako chlap. Kriminalisté konstatovali, že porušil zákon, a případ postoupili na přestupkové řízení Prahy 10,“ říká Nacher s ohledem na zjištění iDnes.cz.
autor: Jakub Makarovič