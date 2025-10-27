Žádná chyba účtárny, Hřibovy desetitisíce řeší kriminálka

27.10.2025 17:19 | Monitoring

Pražští kriminalisté řeší případ neoprávněných odměn pro poslance a pražského náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti). Ten měl podle dřívějších informací několik měsíců pobírat desítky tisíc korun měsíčně od společnosti Pražská energetika Holding (PREH), přestože jako uvolněný člen vedení města měl funkci vykonávat bez nároku na odměnu. Podle poslance ANO Patrika Nachera už je Hřibova kauza „evergreenem pražské politiky“.

Žádná chyba účtárny, Hřibovy desetitisíce řeší kriminálka
Foto: Hans Štembera
Popisek: Mimořádné jednání pražských zastupitelů k neoprávněně pobíraných odměn náměstkem primátora Zdeňkem Hřibem. Ten se nedostavil

Podle serveru iDnes.cz policie případ předala k přestupkovému řízení na úřad Prahy 10, jelikož kriminalisté dospěli k závěru, že došlo k porušení zákona. Hřib to však na jednání zastupitelstva popřel. „Nejsem v žádném přestupkovém řízení. Nepřišla mi žádná zpráva ani od Prahy 10, ani od policie, ani od Středočeského kraje. Od posledního projednávání se nic nezměnilo,“ uvedl.

Podle bývalého primátora šlo o administrativní chybu účtárny. „Na omyl s vyplácením jsem sám upozornil a peníze vrátil hned, jakmile jsem dostal číslo účtu,“ zopakoval Hřib. Připomněl také, že obdobně měl vyplněnou kolonku i u jiných městských podniků, odkud mu ale nikdy žádné odměny nechodily.

Pražští radní však trvají na tom, že odpovědnost leží na Hřibovi. Předseda klubu SPOLU Tomáš Portlík (ODS) uvedl, že „střet zájmů nastal a došlo k porušení zákona“. Zastupitelé nakonec schválili jeho návrh usnesení, podle něhož má magistrát připravit metodický pokyn pro městské akciové společnosti, aby se podobná situace neopakovala.

Kauza má i osobní rozměr. Zastupitelé z hnutí ANO upozornili, že Hřib mohl neoprávněné odměny zohlednit při žádosti o hypotéku na 11,5 milionu korun. „Chceme prošetřit, zda zvýšené příjmy nebyly započítány při čerpání úvěru, což by mohlo představovat úvěrový podvod,“ řekl zastupitel Ondřej Prokop (ANO).

Hřib toto tvrzení odmítl s tím, že hypotéku získal ještě před svým jmenováním do představenstva PREH. „Tu hypotéku jsem dostal několik dní předtím, než jsem byl jmenován. Mohu to doložit dokumenty,“ uvedl, jak informuje TN.cz. 

Poslanec ANO Patrik Nacher kauzu okomentoval s narážkou na finanční gramotnost. „Jako takovou sarkastickou tečku tam máme usnesení, aby si přečetl moji knihu k finanční gramotnosti, kdy já píšu právě i o tom, když vám přijdou nějaké peníze, na které nemáte nárok, tak byste to měli řešit bezprostředně,“ poznamenal Nacher.

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já myslím, že Patrik Nacher měl zůstat u psaní knížek a nedělat nohsleda Babišovi,“ odpověděl mu na to Hřib.

Zdeněk Hřib působil v představenstvu PRE Holdingu od června 2024, v červnu letošního roku jej v této funkci nahradil právník Matej Šandor. Podle usnesení Zdeněk Hřib porušil zákon o střetu zájmů, když od 21. června 2024 do 26. listopadu stejného roku neoprávněně pobíral odměnu, která za celou dobu činila 178 019 Kč.

Hřibovo tvrzení, že o účetní chybě nevěděl a hned, jak se o ní dozvěděl, peníze vrátil, navíc vyvrací zpráva policie, podle níž Hřib peníze přijímal, i když věděl, že tím porušuje zákon.

Pokračování kauzy Patrik Nacher označil za „evergreen pražské politiky“ a Hřibovi vzkázal, aby přestal dál generovat „trapné výmluvy.“

„Případ Hřib a jeho odměny z PRE holding začíná být takový evergreen pražské politiky. Doufám, že už i jemu bude trapné dál generovat absurdní výmluvy a postaví se k tomu jako chlap. Kriminalisté konstatovali, že porušil zákon, a případ postoupili na přestupkové řízení Prahy 10,“ říká Nacher s ohledem na zjištění iDnes.cz.

 

Psali jsme:

Rajchlův granát u Moravce. Porušení zákona. Ostrá debata skončila předčasně
Prokop (ANO): Hřiba problémy na magistrátu nenecháme vymlčet
Hřib rozkopal Prahu tak, že Babiš jel do práce metrem
Nacher (ANO): Systém ETS2 ztělesňuje jednu z největších absurdit

 

Zdroje:

https://t.co/u3TeQbilnS

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/632243-prazsti-radni-resi-hribovu-kauzu-ziskat-hypoteku-mel-pomoci-neopravnenych-odmen

https://twitter.com/PatrikNacher/status/1982803013044511045?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zdenek-hrib-odmena-stret-zajmu-pre-holding-prestupek.A251026_213128_domaci_vals

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

policie , Praha , Nacher , Hřib , PREH

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s Patrikem Nacherem, že Zdeněk Hřib vědomě porušil zákon?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Co je pro vás důležitější?

Stabilní vláda nebo váš osobní chtíč být ministrem? Podle všeho můžete být jako nominant na ministra překážkou v jejím sestavení. A viděl jste ten průzkum, kde si vás za ministra nepřeje ani většina dotazovaných?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 20 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Žádná chyba účtárny, Hřibovy desetitisíce řeší kriminálka

17:19 Žádná chyba účtárny, Hřibovy desetitisíce řeší kriminálka

Pražští kriminalisté řeší případ neoprávněných odměn pro poslance a pražského náměstka pro dopravu Z…