Žádná mafie! S vraždou Kuciaka to bylo úplně jinak. Kiska to přehání a Fico ujel, překvapuje expert ze Slovenska

Milanovi Žitnému se od počátku jeví jako jasné, že za vraždou Jána Kuciaka nestojí mafie. Pochybuje totiž o tom, že by poslední nedokončený článek Jána Kuciaka donutil mafiány jednat. V onom článku totiž bylo zveřejněno jen málo informací, které by nebyly známé už dlouho.

Policejní prezident Tibor Gašpar udělal podle Žitného velkou chybu, když krátce po vraždě Jána Kuciaka oznámil, že případ může souviset s prací novináře. To policie obyčejně neříká. Novináři obyčejně slýchávají jen věty o tom, že kriminalisté pracují s více verzemi a v tuto chvíli nemohou mluvit o žádné z nich.

Zdá se navíc, že dva mladí lidé svého vraha znali. „Do toho domu ho evidentně pustili bez jakýchkoliv problémů. Uvnitř se ani Martin Kuciak ani jeho přítelkyně Martina nepohybovali. Ona seděla za počítačem. Střela ji zasáhla do tváře. Vrah seděl nebo stál naproti ní. Ta situace nebyla hektická a dramatická,“ poznamenal Žitný. Z toho lze dovodit, že jejich vrahem nemohl být úplně cizí člověk.

Tolik k policejní stránce případu.

Žitný však přidal pár slov také k politické rovině celé kauzy a tady nešetřil především slovenského prezidenta Andreje Kisku. „Prezident Kiska až do minulého pátku byl mimo Slovensko, lyžoval někde v Innsbrucku v Alpách a vůbec se nezabýval touto událostí. Vůbec ho to nezajímalo. V klidu se vrátil až v pátek, kdy už vášně úřadovaly v ulicích,“ podotkl Žitný.

Dospěl k názoru, že Kiska politice nerozumí a nerozumí ani slovenské ústavě. Podle novináře nerozumějí slovenské politice ani prezidentovi poradci. Právě ti mu prý zřejmě poradili, aby vystoupil v neděli a požadoval zásadní rekonstrukci vlády nebo dokonce pád vlády. Slovenská ústava přitom jasně říká, že důvěru vládě vyslovuje parlament. Pokud má kabinet v parlamentu zajištěnou většinu hlasů, se kterou může vládnout, prezident vlastně nic nezmůže. Žitný uznal, že i premiér Fico se měl držet zpátky a nezmiňovat amerického miliardáře Geoge Sorose, se kterým se Kiska setkal v září minulého roku v USA.

„Premiér jednoznačně, česky řečeno, ujel, utrhnul se. Dá se říct, že ta jeho reakce byla podrážděná právě kvůli té iniciativě prezidenta, která už byla mimo ústavní rámec. A džin už je vypuštěn z lahve,“ pravil novinář.

Celý rozhovor naleznete ZDE.

„Já jsem od prezidenta očekával, že se okamžitě po té události, protože už v pondělí to na Slovensku vřelo, vrátí nejpozději v úterý a začne vnímat tu situaci. Jeho prvořadou úlohou z mého pohledu bylo hovořit s velvyslanci jednotlivých zemí a snažit se jim vysvětlit, že nic takového jako ohrožení svobody tisku a ohrožení novinářské práce neexistuje. On to neudělal. Klidně lyžoval dál, jako by se ho to vůbec netýkalo. To je podle mě velmi silná výčitka a na Slovensku ji nikdo nechce slyšet,“ prohlásil Žitný.

„On se postavil na stranu ulice,“ vyčetl ještě Žitný Kiskovi, podle něhož by prezident měl stát ve středu mezi politiky a veřejností. Prezident se však postavil také na stranu opozice, aniž by vzal v potaz, že vládní strana Smer Roberta Fica je i podle průzkumů stále nejsilnější stranou v parlamentě, takže by se bez ní podle všeho neobešlo ani příští sestavování vlády.

To, že je dnes tolik kritizován ministr vnitra Robert Kaliňák, to nechává Žitného v klidu. Jde totiž o spekulace nebo o podezření, která však zatím nebyla Kaliňákovi nijak prokázána, takže je třeba pokládat ho za nevinného. Podobná podezření existují i kolem Richarda Sulíka ze strany Svoboda a solidarita. To je nejsilnější opoziční strana. Jenže zatímco Smer chce volit asi 25 procent lidí, tak u SaS Richarda Sulíka je to jen asi 13 procent, takže by vládu skládal dost obtížně. Žitný také připomněl, že Sulík položil vládu Ivety Radičové, takže se nabízí otázka, jak spolehlivým partnerem do koalice by byl.

Žitný je navíc přesvědčen, že Ficovi enormně záleží na prošetření smrti Jána Kuciaka. „Této vládě strašně záleží na tom, aby to vyšetřené bylo. Pokud chce Smer a hlavně Robert Fico pokračovat dál a je zřejmé, že oni v politice pokračovat chtějí, chtějí být tím významným hráčem v tomto politickém prostředí, tak je jejich enormním zájmem, aby policejní orgány tuto vraždu vyšetřily. To bych nebagatelizoval,“ zdůraznil novinář.

autor: mp