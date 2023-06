Žádné metro, sprchovat studenou. Foldyna dal Praze bombu. A Středulovi výzvu

reklama

„Je potřeba křičet v odborech. Odbory, to je ta možnost, která by měla vyhlásit generální stávku. Pepo Středulo, vyhlaš generální stávku! Přestaňte pracovat, vypněte v Praze metro, vypněte jim teplou vodu! A je po válce. Ať zavolají toho Lipavskýho, ať udělá deset kliků, ať jde pro vodu. A on udělá co? Já vím, ale nesmím to říkat. Dámy a pánové, to přece není možný, oni tady lžou, jako když tiskne,“ rozhorlil se Foldyna.

„Kde to jsme, aby si prostě vláda dělala, co chce! Lipavský mele nějaký nesmysly, diplomaté jsou zkušení lidé. A já když jsem viděl toho bakaláře Lipavskýho, kterýho jsem nikdy předtím neslyšel a neviděl, že reprezentuje naši zemi a žvaní takový nesmysly. Jsou to hovadiny, ale na demonstracích se to neříká. Já si myslím, že musíme udělat všechno pro to, aby skončili. My to 2,5 roku vydržíme, ale to, co budeme platit, víte, může přijít nová vláda. Já věřím tomu, že je ve volbách porazíme. Já se spojím i s čertem jenom proto, abychom porazili Fialovu vládu, která zadlužuje tuhle zemi. Zadlužuje naše děti a naše vnuky. Zkusíme se jich zbavit. Za každou cenu. A jsou dvě cesty: generální stávka, nebo za 2,5 roku volby. Já jsem přesvědčen, že i ti, co se dneska nechtějí spojit, spojí v to, abychom je vykopli, změnili zákony. Co budeme platit, jsou dluhy, které to dělají. Ty úvěry, které nabere Evropská unie na Ukrajinu, které my budeme muset zaplatit. Ty dluhy, které nabere Jana Černochová, ta nakupuje ty letadla, obranná letadla, který nosej atomový zbraně. Na co takový letadla potřebujeme, úplně se zbláznili? My stavíme na nohy americký průmysl za vaše prachy. To není možný,“ pokračoval Foldyna.

„Musej pryč. A k tomu jsou dvě možnosti. Buď generální stávka, kde v Praze přestane téct teplá voda a jezdit metro, nebo ve volbách se všichni spojíme, abychom je vykopli. A já vám děkuju, že jste přišli,“ zakončil Foldyna.

„Jsem moc ráda, že takhle objíždíme společně republiku a máme možnost říct lidem to, co jim bohužel přes média, která si všichni platíme, nemůžeme říct. Ty tři nejdůležitější teď vypíchnu v krátkosti,“ poznamenala na demonstraci šéfka Trikolory Zuzana Majerová.

„Ráda bych se vyjádřila k vládnímu balíčku. Co vlastně před týdnem a půl řekl premiér Fiala lidem pět minut po dvanácté? Že všechno dělají dobře, že za všechno může Babiš nebo Putin, že oni to vymysleli, my si máme nachystat peněženky a my tu jejich šarádu zaplatíme. Souhlasíte s tím? Chcete platit výdaje a půjčky jiným zemím?“ ptala se Majerová a dav skandoval „ne“.

„Já taky ne. Za druhé. Médii otřásá, já tomu říkám, zvací dopis 2023 aneb smlouva ministryně války Černochové se Spojenými státy. Myslím, že srovnání paní Černochové s Vasilem Biľakem vůbec nepokulhává, naopak bych řekla, že ona ho předčí. Protože pokud má mít země armádu, jako že ji má mít, tak ta armáda má být pouze jedna. Ta vlastní. Ne ta cizí. A věci jako pobyt zahraničních vojsk jsou témata, která se musí projednávat v široké společnosti, v Parlamentu a musí vzniknout referendum. Protože nelze dále tolerovat, aby takto vláda rozhodovala za nás a bez nás. A to se děje. Souhlasíte s pobytem cizích vojsk?“ ptala se Majerová a dav opět skandoval nesouhlasně.

„A třetí, to bude ve stručnosti. V poslední době jste si jistě všimli, jsou u nás významné osobnosti a lidé, kteří říkají jiný názor, šikanováni, ostrakizováni, vyhazováni z práce, jako paní učitelka Bednářová nebo docent Ševčík, na kterého to pravděpodobně čeká, protože je jasné, že pan Ševčík podle současné vlády nesmí být děkanem fakulty s po deset let nejlepšími výsledky v naší zemi. A takhle my si žijeme. Chcete zpátky tuhle totalitu?“ ptala se Majerová, souhlasu se samozřejmě nedočkala. „Hanba,“ křičeli lidé.

„Je nutné demoliční pětičetu porazit, je nutné spolupracovat. Právě proto budeme v příštím týdnu podepisovat memorandum na spolupráci a společné volby v roce 2024. Ať už to jsou volby do europarlamentu, krajské či doplňující senátní. Ultimátní příkaz doby zní: nesmí propadnout opět přes milion hlasů a musíme zachránit tuto zemi a budoucnost našich dětí,“ zakončila Majerová.

Na pódiu vystoupil také zemědělský inženýr Zdeněk Jandejsek. „Mluvíme o tom, že potravin je dostatek. Není to tak. Dochází k obrovské redukci výroby potravin na základě nesmyslného a hloupého Green Dealu, který byl uměle sepsán proto, aby byl nedostatek a aby se mohlo s lidmi manipulovat,“ poznamenal.

„Nesmíme mlčet, my musíme vytvořit maximální tlak na současnou hospodářsky negramotnou vládu,“ dodal také ve svém projevu Jandejsek.

