Žádné příměří! Zelenskyj odmítl návrh Erdogana. A mezitím v Rusku...

Ruská odnož BBC spočítala ve spolupráci s nezávislým ruským serverem Mediazóna, kolik Rusů už padlo při snaze podmanit si Ukrajinu. V posledních dvou týdnech to prý bylo obzvlášť zlé. Ukrajinci také utrpěli ztráty, ale prý se jim daří lákat do armády ženy, čímž zvyšují svou mobilizační základnu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ale Rusové nesmí dostat jako dárek žádné příměří, jinak obnoví své síly a zaútočí na svobodný svět s ještě větší intenzitou. V samotném Rusku prý mezitím přituhuje.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj u příležitosti druhého výročí vpádu ruské armády na Ukrajinu oznámil, že při obraně vlasti padlo 31 tisíc Ukrajinců. Rusové své ztráty tají a alespoň nějaká čísla zveřejňují jen velmi sporadicky, ale ruská odnož BBC spočítala, že od zahájení rozsáhlé invaze v únoru 2022 zemřelo na Ukrajině nejméně 46.678 ruských vojáků, včetně nejméně 1555 potvrzených zabitých za poslední dva týdny. Na provedení výpočtu BBC spolupracovala s ruským nezávislým serverem Mediazona. A informaci převzal také washingtonský Institut pro studium války (ISW). Nárůst počtu ruských úmrtí v posledních dvou týdnech je prý dán především bojem o Avdiivku, západně od Avdiivky a pak také dalšími boji v Luhanské oblasti.

Institut však také upozornil, že některé ruské jednotky v bojích o Avdiivku postupně vylepšovaly svou taktiku, poučily se z chyb vlastních a chyb bránících se Ukrajinců dokázaly využít. Podle ISW je překvapivé, že Rusové na některých místech u Avdiivky dokázali Ukrajince zaskočit, když se vezme v potaz, kolik dronů a další sledovací techniky obě strany na frontě používají.

„Schopnost ruských sil dosáhnout prvků taktického překvapení v takovém operačním prostředí s malým až žádným utajením je proto pozoruhodná. ISW nezaznamenal v poslední době jiné pozoruhodné incidenty, kdy by ruské síly dosáhly taktického překvapení nebo ho využily. Hlášená ruská schopnost v blízkosti Avdijivky nemusí nutně svědčit o širších ruských schopnostech. Ruské síly prokázaly na některých úsecích fronty omezené přizpůsobení na taktické úrovni, ale pokračující rozsáhlé ruské taktické neúspěchy na celé Ukrajině naznačují, že ruské vojenské velení si neosvojilo a nerozšířilo všechny možné taktické adaptace mezi všechna armádní tělesa uskupení sil působící na Ukrajině,“ upozornil ISW.

Ale také Ukrajinci prý využívají svých výhod. Podle ISW se jim daří lákat do armády ženy, čímž zvyšují svou mobilizační základnu.

Naproti tomu ruský prezident Vladimir Putin upevňuje své postavení v nejrozlehlejší zemi světa v rámci zesílení represí před svým dalším očekávaným zvolením. Podle americké zpravodajské stanice CNN nechává za diskreditaci ruské armády odsoudit i sedmdesátileté muže. 26. února se jeden z nejdéle sloužících ruských aktivistů za lidská práva postavil na konci svého procesu u moskevského soudu a nabídl svůj necenzurovaný verdikt nad ruskou demokracií.

„Stát v naší zemi opět ovládá nejen společenský, politický a ekonomický život, ale nyní si nárokuje plnou kontrolu nad kulturou, vědeckým myšlením a vkládá se do soukromého života. Stává se to všudypřítomné,“ řekl 70letý Oleg Orlov, který byl souzen za „diskreditaci armády“. Odsouzen byl ke dvěma a půl roku vězení za publikaci článku na jednom z francouzských serverů. Článek nese název „Chtěli fašismus. Dostali ho“.

„Ruská organizace pro lidská práva OVD-Info uvádí, že v zemi je v současné době ve vězení více než 260 lidí za zločiny související se zaujetím protiválečného postoje. Skupina zaznamenala téměř 20 tisíc zadržených,“ doplnila k tématu CNN s dovětkem, že v Rusku žije asi 140 milionů lidí, takže uvedené počty stíhaných osob nejsou astronomické.

Podle aktivistů však hrozí, že zákony postihující diskreditaci ruské armády budou využívány proti postiženým občanům, případně proti matkám s dětmi.

„Evgeniya Mayboroda, sedmdesátiletá důchodkyně ze Šachty, města vzdáleného necelých 50 km (asi 30 mil) od ukrajinských hranic, zjistila, že není schopna přizpůsobit se této jednotné ideologii. Podle OVD-Info byla zatčena a pokutována začátkem roku 2023 za údajné protiválečné příspěvky na sociálních sítích. V lednu byla uvězněna na pět a půl roku za šíření ‚nepravdivých‘ informací o armádě. Ruská nezávislá zpravodajská agentura Mediazona uvedla, že byla odsouzena po převzetí dvou postů na sociální síti V Kontakte – ruské verzi Facebooku – včetně jednoho o smrti ruských vojáků,“ upozornila CNN.

Turecký prezident Erdogan přišel s návrhem, že by mohl zprostředkovat jednání o míru, kterého by se účastnilo i Rusko, ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ihned varoval, že takové příměří by jen Rusům dalo čas k přeskupení sil, k nákupu dalších raket i dělostřeleckých granátů, případně ještě více posílit své válečné průmyslové kapacity, což rozhodně není v zájmu žádné země, která stojí o skutečný mír. Rusové by zanedlouho udeřili znovu.

ISW dává Zelenskému za pravdu. „ISW nadále hodnotí, že jakékoli příměří na Ukrajině by Rusku prospělo, protože by mu poskytlo čas na obnovu a přeskupení sil pro budoucí útočné operace, optimalizaci velení a řízení, implementaci zkušeností z Ukrajiny a doplnění zásob ruských sil způsobem, který je nesmírně obtížný, když probíhají boje vysoké intenzity,“ uvedl institut.

Zelenskyj ve svém dalším projevu poděkoval všem svým spoluobčanům, kteří dělají vše pro to, aby ruskému barbarství všichni společně odolali. „A ještě pár věcí pro dnešek. Měl jsem tu čest předat certifikáty bytu Hrdinům Ukrajiny a rodinám padlých Hrdinů. Toto je naše nová tradice speciálně ctít každého válečníka, jehož statečnost se stala vzorem,“ zdůraznil ukrajinský prezident.

„Chtěl bych poděkovat všem našim lidem v regionech sousedících s Ruskem – Sumy, Černihiv, Charkov. Každý, kdo chrání tyto regiony před podvratnými skupinami a nepřátelským ostřelováním, kdo zachraňuje lidi. To je nesmírně důležité a my si toho vážíme. Každý z vás, kdo dělá vše pro zachování normálního života. Rusko dnes zahájilo další útok na Sumy. Jsou tam zranění. Bohužel jsou tam mrtví. Upřímnou soustrast všem, kteří přišli o své blízké. Ruský stát se za toto zlo rozhodně bude zodpovídat. Naši bojovníci zajistí odpovědnost teroristů,“ sdělil Zelenskyj.

