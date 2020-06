Žádné ranní pivo o šesté, vzkazuje karvinským horníkům epidemiolog Maďar. Mají mazat domů

reklama

„Budeme samozřejmě ve velkém napětí, jestli nám noční kluby a diskotéky nezhorší epidemiologickou situaci, ale tak to je. Jednou to přijít muselo. Omezení otevírací doby restaurací a klubů platí jen pro Karvinsko,“ upřesnil Maďar.

Vysvětlil například, proč na Karvinsku došlo k posunutí otevírací doby z šesté hodiny ranní na osmou. „Pokud jde o šestou hodinu ráno a to posunutí na Karvinsku, je to z důvodu, že horníci, kteří kolem 6.00 vyfárají, si chodí hromadně sednout do hospody na pivo. Oni čekat dvě hodiny nebudou,“ zmínil, že tím se „minimalizuje, že se v hospodě virus případně rozšíří“.

Aktuálně je situace na Karvinsku taková, že byla překročena hranice jednoho tisíce kumulativně nakažených. Stalo se tak za zhruba měsíc a v několika posledních dnech denní přírůstky dosahovaly počtu dvou tří set.

Podle Maďara to však ještě neznačí začátek druhé vlny: „Druhá vlna to není. Je to vysloveně jedno ohnisko nákazy, které nějakou dobu doutnalo, a teď se na to přišlo plošným testováním horníků. Oni by de facto nevěděli, že jsou pozitivní, protože většina z nich je bezpříznakových nebo má mírný průběh, to samé platí i u většiny rodinných příslušníků,“ uvedl epidemiolog.

„Důležité je sledovat, jestli virus neprostupuje do komunity a nezvyšuje to počet hospitalizací. To se ale neděje a my se snažíme vše udržet za nějakých podmínek, protože region je přece jen vázaný na OKD,“ uzavřel Maďar s tím, že nechtějí zasahovat do života celé té společnosti, pokud k tomu není zásadní důvod.

