Žádný puč, dělám správnou věc, čílil se Vystrčil. Pak prozradil, jak poznal prezidentovu špatnou kondici

Senátor Miloš Vystrčil (ODS) se znovu vyjádřil ke zdravotnímu stavu prezidenta. To, co v posledních dnech dělá, prý vůbec nedělá s rozkoší, ale ví, že to dělat musí. Je bytostně přesvědčen, že dělá správnou věc, když se zajímá o zdraví prezidenta a usiluje o to, aby prezident mohl být zastoupen, pakliže nebude schopen sám dělat svou práci.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v rozhovoru pro Reflex zdůraznil, že ve věci dotazů na zdraví prezidenta republiky nevystupuje sám za sebe, ale za Senát jako celek.

„Ale je to moje práce, je to moje povinnost. A já to říkám pořád dokola. Vy když jste senátorem, tak máte šest let funkčního období, jste zabezpečen, což znamená, že pokud dojde k situaci, kterou je třeba řešit, a není to příjemný, tak jste i z tohoto důvodu určen k tomu, abyste to řešil, abyste dělal svoji práci, a já ji dělám. A pokud mi někdo říká, že dělám puč, tak já vím, že nedělám. Já vím, že dělám správnou věc. A musím to vydržet, musím se snažit je přesvědčit,“ pravil předseda Senátu.

Ústava říká, že když je prezident na nemocenské a nemůže vykonávat svou práci, kterou v čase těsně povolebním vykonávat musí, má ho někdo zastupovat. Ale o tom, zda má být prezident zastupován, musejí rozhodnout obě komory Parlamentu. Tak to vidí Vystrčil. Článek 66 ústavy, pokud je aktivován, dá prezidentovi prostor se léčit a zároveň prezidenta někdo zastoupí ve výkonu jeho práce.

Ve Sněmovně má budoucí koalice 1 085 hlasů, takže je jasné, kdo má většinu 101 a více hlasů a kdo tedy sestaví vládu a bude vládnout. Tato většina by se nezměnila, ať už by diskuse o sestavování vlády řídil prezident Zeman, nebo neřídil. A z toho, že to Zeman řídit nemůže, podle Vystrčila nemá nikdo radost. „Pro nás je nepříjemný a znehodnocuje nám to vítězství, že to musíme dělat tímto způsobem,“ zdůraznil Vystrčil.

Kancelář prezidenta republiky podle Vystrčila postupuje nevhodně, což dokládá, že prezident není v dobrých rukou.

Celý rozhovor naleznete zde.

„Pravděpodobně není asi dobře, když se pan prezident léčí a má asi i nějaký rozpis toho, jak je stravován, taky aby někdo psal, že jedl buchtu s meruňkama a následně potom že bude mít vinnou klobásu s pyré. To si myslím, že není dobrý. Jestli si to pan prezident takto přál a takto to nařídil tomu tiskovému mluvčímu nebo někomu jinému, tak samozřejmě asi nezbývá než to respektovat, ale minimálně bych se mu to snažil rozmluvit, teda. A můj názor je, že kdyby pan prezident byl v dobré kondici, tak by toto nechtěl,“ upozornil Vystrčil.

Kancelář prezidenta žádá o klid pro prezidenta, ale podle Vystrčila by mu ten klid mohla poskytnout, kdyby o zdraví hlavy státu informovala přiměřeně.

Vystrčil: Já tyto věci nedělám vůbec s rozkoší

Vystrčil jako předseda Senátu podle svých vlastních slov nemá vůbec žádnou radost z toho, že musí upozorňovat na nedostatky v postupu prezidentské kanceláře a dotazovat se nemocnice, zda je prezident schopen dělat svou práci.

„Mně to je nepříjemné. Já tyto věci nedělám vůbec s rozkoší. Je to věc, kterou beru jako svoji povinnost, jako výkon své práce. Tak se člověk má chovat, když je vybaven nějakými pravomocemi a nějakou odpovědností,“ zdůraznil s tím, že to rozhodně nedělá pro to, aby se zviditelňoval.

„Já jsem přesvědčen, že pan kancléř nedělá dobře svou práci, a myslím, že pan kancléř nemá být kancléřem. Kdyby to bylo na mně, tak bych ho odvolal. Nemůžu to říct jinak,“ pravil Vystrčil.

Poukázal také na to, že vláda musí podat demisi do rukou prezidenta republiky. To by se mělo stát po ustavující schůzi Sněmovny, tedy přibližně 11. listopadu. Ale pokud toho prezident nebude schopen, musí být řečeno, kdo ho zastoupí. Proto Senát otevřel debatu o potenciálně možné aktivaci článku 66. Ten, kdo říká, že v této věci Senát moc pospíchá, podle Vystrčila jen celou věc zdržuje. Každý, kdo umí počítat, si totiž snadno zjistí, že Senát nic neuspěchal, nýbrž jedná tak, aby onoho 11. listopadu mohlo být jasno.

Pokud bude článek 66 ústavy aktivován, může být také deaktivován. Podle Vystrčila stačí, aby Ústřední vojenská nemocnice řekla, že je prezident Miloš Zeman schopen plnit prezidentské úkoly. Nebo stačí, aby prezident Miloš Zeman předstoupil před veřejnost a např. promluvil k sestavování vlády, aby do tohoto procesu vstoupil.

