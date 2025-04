Zahradil: Turkova rychlost. Nerozvážnost, nebo promyšlený PR krok?

Na otázku, co si myslí o nedávném prohlášení Donalda Trumpa, že po údajném velikonočním příměří ve válce na Ukrajině, do tří dnů oznámí plán na ukončení války na Ukrajině, Jan Zahradil odpověděl s jistou skepsí. „Můžeme o tom spekulovat, ale asi nic převratného nebo objevného ve srovnání s tím, co už jsme slyšeli, se tu neukáže,“ řekl bývalý europoslanec.

Podle něj se veškerá jednání točí kolem stále stejného jádra: „Všichni víme, že asi jde o to, jestli některá ta území budou, nebo nebudou, ať už dočasně, nebo trvale, pod správou Ruska. Jestli zároveň Ukrajina získá bezpečnostní záruky nějaké, které mohou být různých charakterů, mohou být třeba podloženy tou smlouvou o využívání nerostných surovin nebo něčím jiným – a to je podle mě jádro toho, o čem se teď jedná,“ dodal Zahradil.

Trumpovy postoje překvapily i jeho příznivce, míní Zahradil

Donald Trump má i v Česku řadu příznivců, kteří ho dlouhodobě podporují zejména kvůli jeho důrazům na tradiční hodnoty a konzervativní přístup. Přesto začínají být někteří z nich opatrnější – podle Zahradila totiž nejsou zcela připraveni na jeho aktuální postoje k zahraniční politice.

„Možná si ho ti příznivci špatně přečetli. Kdo ho tak trochu studoval, a to, co říká – co říkal celé ty čtyři roky, co byl v opozici – tak zase až tak moc překvapen být nemůže,“ řekl Zahradil.

Ing. Jan Zahradil

Řekněme NE evropské federaci!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle něj řada pravicových politiků a evropských konzervativců očekávala, že USA zůstanou i nadále aktivní v celosvětových konfliktech. Tato očekávání se však podle něj ukazují jako mylná.

Anketa Dělá Donald Trump svou práci dobře? Ano 92% Ne 5% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6508 lidí

Spor o obranu je politický, jsme v kampani

Jedním z témat, které se pojí s nástupem nové americké administrativy, je i změna přístupu k obraně a k jejímu financování v evropských zemích včetně České republiky. Právě debata o obraně se v posledních týdnech vyostřila i v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde se koalice s opozicí neshodla na způsobu komunikace a vedení jednání.

Jan Zahradil připouští, že v ideálním světě by se u tak zásadních věcí měly osobní antipatie a volební taktiky odsunout stranou. „Bylo by to hezké, státotvorné. Ale jsme už de facto v předvolební kampani, takže nemám žádné iluze, že cokoliv lze použít jako volební prostředek nebo jako volební téma, bude použito,“ řekl Zahradil s nadhledem.

Pokud jde o výdaje na obranu, nemá problém s navýšením, ale klade si důležité otázky ohledně jejich konkrétního obsahu. „Ta obrana – v tuto chvíli jde o to, kolik peněz a na co. A jak rychle se eventuálně ty výdaje na obranu mohou zvyšovat. Nejsem a priori proti tomu zvyšování. Když se tu neustále mává třemi procenty HDP na obranu, mně to připadá jako standardní, akceptovatelná hranice. Jde ale o to, co vše v tom bude obsaženo,“ upozornil.

Jako konkrétní příklad uvádí Zahradil nedávné vyjádření ministryně obrany, která oznámila záměr zvýšit náborové příspěvky pro profesionální vojáky. „Ptám se – dobře, ale je to také v tom balíku těch tří procent HDP na obranu, nebo je to někde jinde, někde mimo?“ poznamenal Zahradil. A dodal: „Říct 3 % HDP na obranu je fajn, ale neříct, co vše se do toho schová, už zase fajn není.“

Vláda staví opozici do role vnitřního nepřítele. To je nebezpečné

Před nadcházejícími volbami se může podle Jana Zahradila předvolební kampaň zúžit na souboj dvou extrémních pólů – Antibabiš versus Antifiala. Podle něj to ale české společnosti neprospívá, naopak ji dál rozděluje. „Já se obávám, že už to tak skoro vypadá. Máme tady situaci, která se mi vůbec nelíbí – a ta vychází z některých těch vládních sloganů, kde vládní koalice začíná líčit opozici jako nějakého antisystémového nepřítele, jako vnitřního nepřítele,“ poukázal bývalý dlouholetý člen ODS.

Odmítá způsob, jakým vláda rámuje svůj obraz jako jediného garanta bezpečnosti: „Vláda říká: My se postaráme o vaši bezpečnost, my zajistíme, aby sem z východu nepřišlo od Putina žádné nebezpečí.“ Kdežto naše opozice – tam to vůbec není jisté. Možná by nás prodali na Východ...“ řekl kriticky směrem k vládě. A doplnil: „Tohle považuji za nestátotvorné. Myslím, že by si s tím vláda neměla zahrávat, protože tím ten příkop hloubí ještě daleko víc.“

Zopakovat výsledek z roku 2021? Pro koalici SPOLU velmi nepravděpodobné

Premiér Petr Fiala se i přes současné napětí ve společnosti a nízkou důvěru ve vládu stále ujišťuje, že koalice SPOLU dokáže ve volbách zopakovat svůj volební úspěch z roku 2021. Jan Zahradil je ale k takovému výhledu výrazně odmítavý. „Názor pana premiéra, že to zopakuje, ten výsledek…“ řekl Zahradil, usmál se se a zvedl ruce v gestu lehké rezignace. Pak dodal: „Myslím si, že – a teď už mluvím jako politolog-amatér, sociolog – tady jsou nějaké dlouhodobé trendy. Vidíme, že ta opozice, nebo ta hlavní opoziční síla, vede, jak se říká, o parník. A máme tu ještě různé menší opoziční síly a uskupení, a aspoň některé z nich mají reálně docela slušnou šanci se do té Sněmovny dostat,“ upozornil.

Podle Zahradila by tak bylo opakování volebního výsledku z roku 2021 pro vládní koalici velmi obtížné: „Neříkám, že pravděpodobnost je nula, ale vidím to jako vysoce nepravděpodobné,“ zmínil svůj odhad volebních výsledků letos na podzim.

Zahradil souhlasí s názorem, že volební výsledek koalice SPOLU z roku 2021 výrazně ovlivnila i souhra náhod a rozdělenost opozice. Připomíná takzvaný „milion propadlých hlasů“, který tehdy rozhodl o výsledku. „Všichni víme, že tam byl ten milion propadlých hlasů, který, kdyby byl uplatněn pro nějakou opoziční sílu, jež by překročila těch pět procent, tak by ta vládní koalice většinu ve Sněmovně neměla,“ připomněl.

Politická mapa se mění. Některé opoziční síly se spolčují, jiné sázejí na samostatnost

S blížícími se volbami přibývá i nových aliancí na straně opozice. Vedle tradičních subjektů se objevují i nové koalice, jako například spojenectví SPD s dalšími třemi stranami. Podle Zahradila se tím mění dosavadní politická mapa. „Opozice podle mě bude ve spolčování pokračovat i po volbách – podle toho, jakého úspěchu s tím dosáhne. Zdá se, že Tomiu Okamurovi se podařil podle posledních průzkumů takový průlom tím, že oznámil vlastní čtyřkoalici, nebo jak to nazvat,“ poznamenal Zahradil.

A upozorňuje na zcela odlišný přístup strany Motoristé sobě, jež se rozhodla do voleb jít samostatně. „Jsou tu třeba i Motoristé, kteří se nakonec rozhodli, že koalici s nikým tvořit nebudou, že do toho půjdou sami a že se pokusí tu značku vybudovat jako autonomní. Tak uvidíme, který z těchto přístupů zvítězí. Třeba nakonec budou úspěšné oba.“

Motoristé by mohli být osvěžením politické scény

Na dotaz, jak vidí šance strany Motoristé sobě ve volbách, Zahradil odpovídá s opatrným, ale viditelným optimismem. „Myslím si, že mají šanci na průlom. Určitě to není jisté, ale řekl bych, že ta pravděpodobnost je značná. Podle mě by mohli prolomit tu pětiprocentní hranici a stát se jakýmsi osvěžením české politické scény,“ míní Zahradil.

Na otázku, jak velký vliv může mít Filip Turek na volební výsledek stany Motoristé sobě, Jan Zahradil připouští, že jde o jednoznačně nejviditelnější tvář spojenou s touto stranou. „Je to nejviditelnější tvář spojená s Motoristy, byť není jejich členem. Zaujalo mě to jako jakési osvěžení české politické scény, budu se snažit jim nějak pomoci. Filip Turek má určitě pro politiku smysl, má talent pro správný moment, umí ty věci vystihnout. Má samozřejmě talent pro jistý druh takového provokativního PR, což může na část voličů docela fungovat, jiné to zase může odpuzovat,“ řekl Zahradil.

„Myslím, že Motoristé vědí, na koho cílí. Vědí, že z nich 20% nebo 30% strana nebude. Ta pozornost, kterou Turek získá nějakým kontroverzním výstupem, může i pomoci u toho vzorku voličů, na který oni cílí,“ míní.

Komentoval i nedávný incident, kdy Turek výrazně překročil rychlost na dálnici, což se objevilo v mnoha médiích. „Já jsem o tom s Filipem Turkem nemluvil, ale kladu si otázku, jestli to opravdu byla jen taková nerozvážnost, nebo jestli to byl promyšlený PR krok, který ukradl tři dny v médiích, kdy se psalo jen o Turkovi,“ pousmál se.

Filip Turek naznačil, že při rozhodování, zda v budoucnu kandidovat i do Poslanecké sněmovny, pro něj bude důležitým faktorem možnost reálného vlivu – například formou exekutivní funkce, konkrétně ministerského postu. Spekuluje se dokonce o možném zájmu o post ministra zahraničí. „Klidně tomu rád napomohu. Pokud to vyjde, tak se na tom budu třeba nějakým způsobem podílet. Nevidím nic špatného na tom, že to řekl na plnou pusu. Má zájem o vstup do vlády, zájem ovlivňovat tu exekutivu,“ komentuje Zahradil Turkovy ambice.

Zároveň zdůraznil, že navzdory prestiži europarlamentu je reálný vliv často větší v národní exekutivě: „Evropský parlament je sice možná hodně prestižní, ale z hlediska ovlivnitelnosti toho, co se děje na evropské scéně, je lepší jezdit na ty ministerské rady nebo na premiérské rady.“

Psali jsme: Danuše Nerudová při parkování. Nový vývoj kolem rychlé jízdy Filipa Turka

Uznal však i možnou vlnu kritiky, která by se mohla objevit, pokud by Turek přece jen evropský mandát opustil. „Chápu, že kandidoval do Evropského parlamentu, mandát získal, s poměrně velkou podporou. Třeba by to zase část voličů vnímala jako nějakou zradu, nebo že utíká z boje. Takže myslím, že si to nějak rozmyslí a k nějakému rozhodnutí v řádu týdnů dospěje,“ doplnil.

Sám Zahradil se ke kandidatuře za hnutí Motoristé sobě staví rezervovaně: „Já nebudu kandidovat za Motoristy, přišlo by mi to hloupé – vystoupit z ODS a druhý den vlézt zpátky někam na kandidátku Motoristům. Nerad bych skončil jako pan Lipavský,“ ukázal ministra zahraničí expiráta Jana Lipavského jako politika, jehož kariéra je spojena s rychlým stranickým přechodem k ODS.

ODS se rozpustila v kompromisech. Za premiérské křeslo zaplatila příliš vysokou cenu

Jan Zahradil, bývalý europoslanec a dlouholetý člen ODS, dnes kriticky hodnotí proměnu strany, která podle něj ztratila svou jasnou identitu ve chvíli, kdy vstoupila do koalice SPOLU a následně do širší vládní pětikoalice. „Nebyl jsem příznivcem koalice SPOLU. Došlo tam k prvnímu rozmývání těch obrysů ODS. Když se potom udělala ještě pětikoalice, tak ODS tam vstoupila zase s tím, že bude dělat kompromisy i z těch kompromisů, které už předtím udělala,“ zmínil Zahradil.

Podle něj to vedlo k tomu, že původní jasně definovaná strana, ODS, dnes působí nečitelně a bez barvy. „Obrysy té strany se vlastně úplně rozpily a ona je dnes nějakou nejasnou, takovou eurokonformní stranou středu, nebo jak bych to nazval. Je to taková bezbarvá politická síla. Na rozdíl od minulé ODS, na kterou já jsem byl zvyklý, není jasné, co se dá od ní čekat,“ upozornil.

A podotkl, že mnohé předvolební sliby ODS zůstaly nesplněny, a podle něj za to strana zaplatila příliš velkou cenu. „Jak vidíte, celá řada předvolebních slibů, které ODS tady hlásala – měla to téměř jako na volebním praporu – zůstala nesplněna. Podle mě se ukazuje, že za to premiérské křeslo pro Petra Fialu zaplatila ODS příliš velkou, nepřiměřenou cenu,“ podotkl Jan Zahradil.

Psali jsme: „Klimatuše.“ Turkova rychlá jízda rozzuřila Nerudovou. U Motoristů ještě přitvrdili Mitrofanov, Kartous, Sedláček? Zahradil nevěří svým očím, kdo přednáší na konferencích Fialy Zahradil: Řeší vláda, jak motivovat uprchlíky z Ukrajiny k návratu, až válka skončí? Kriminalizace za plakát? Zkušený senátor z ODS se zastal Okamury

---