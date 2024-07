Republikánský kandidát na prezidenta USA Donald Trump o sobě tvrdí, že by dokázal válku na Ukrajině brzy ukončit. Ukrajinci bránící svou zemi ani ruští agresoři se zatím k uzavření míru nechystají, ale v Asii přesto zpozorněli. Zdá se totiž, že viceprezident J. D. Vance věnuje mnohem větší pozornost Asii než Evropě.

Podle podnikatele Arnauda Bertranda je výběr Vance na viceprezidenta skvělou zprávou pro Evropu, protože přinutí Evropany postavit se na vlastní nohy.

„Je všechno, jen ne atlantista, a chce, aby se USA odpoutaly od Evropy, od NATO, od Ukrajiny atd. Mnozí v Evropě to budou považovat za špatnou zprávu, protože trpí akutním případem geopolitického stockholmského syndromu a nemohou snést myšlenku nebýt již svázáni (s USA), ale pro lidi, kterým záleží na suverenitě, by to byl krok správným směrem, pokud Evropa dokáže využít příležitost,“ napsal Bertrand na sociální síti X.

Na druhé straně, Vance jednoznačně podporuje Izrael. A velmi tvrdě se staví proti Číně. Podle Bertranda však tak činí z pragmatických ekonomických důvodů, nikoli z důvodů ideologických, které Bertrand považuje za pokrytecké a k nimž podle podnikatele sahají dnes v USA vládnoucí demokraté. Od Evropy se prý chce Vance odpoutat právě proto, aby Američané měli prostor na měření sil s Čínou.

Asia Times tvrdí, že Vance by zbraně, které dostává Ukrajina, raději poslal na Tchaj-wan. Sám dal totiž v textu pro New York Times najevo, že Ukrajina by potřebovala do pole postavit tolik vojáků, že jich ani tolik posbírat nemůže, a to ani při velmi přísné branné povinnosti. Současně má za to, že Ukrajina by potřebovala tolik zbraní, že ni taková země jako jsou Spojené státy jich nemůže poslat takové množství.

„Tato realita musí utvářet jakoukoli budoucí politiku Ukrajiny, od další pomoci Kongresu až po diplomatický kurz stanovený prezidentem,“ zdůraznil Vance. A pokračoval: „Bidenova administrativa vyvíjela stále větší tlak na republikány, aby Ukrajině předali dodatečný balíček pomoci ve výši více než 60 miliard dolarů. Hlasoval jsem v Senátu proti tomuto balíčku a zůstávám proti prakticky jakémukoli návrhu, aby USA pokračovaly ve financování této války. Biden nedokázal formulovat ani základní fakta o tom, co Ukrajina potřebuje a jak tato pomoc změní realitu na místě.“

Vance prohlásil, že Spojené státy dokážou ročně vyrábět asi 360 tisíc potřebných dělostřeleckých nábojů, ale Ukrajinci jich potřebují pro efektivní boj miliony. I pokud by Američané dokázali vyrobit přes milion granátů ročně, americké daňové poplatníky by to stálo obří peníze, ale výsledek by byl přinejmenším nejistý.

Ukrajinci vedle toho potřebují i protivzdušné systémy Patriot a střely pro tento systém. Ale Ukrajinci jich potřebují tolik, že takové množství Američané ani dodat nemohou. Vance v této souvislosti upozornil, že protivzdušný systém Patriot by potřebovali i obyvatelé Tchaj-wanu, aby byl ostrov dostatečně chráněný před čínskými ambicemi.

„To je postoj, který sdílí Trump a oceňuje ruský prezident Vladimir Putin. Není překvapením, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov okamžitě uvítal, že Trump zvolil Vance za svého kandidáta na viceprezidenta. … Vzestupné síly sdružené s Trumpem v Evropě na krajní pravici i na krajní levici politického spektra by to pravděpodobně také považovaly za příležitost zasadit se o uklidnění Ruska a snížení rozpočtů na obranu. V Bílém domě s pohledem upřeným na Čínu je získání Ruska na americkou stranu dlouhodobým strategickým cílem,“ napsal k tomu server Asia Times.

Podle serveru je třeba mít na paměti ještě jednu věc. Fakt, že přílišná pozornost Spojených států by se Číňanům ani trochu nelíbila. V jejich zájmu zase je přiživovat problémy v jiných regionech, např. v konfliktu Ruska a Ukrajiny, aby se Američané nedívali na Čínu.

„Podceňuje se také, jak moc jsou Rusko a Čína společným bezpečnostním problémem, který sdílejí USA a Evropa. Snahy Moskvy a Pekingu vytvořit vojenskou, politickou a ekonomickou protiváhu USA a Evropě jsou možná ještě v plenkách, ale jsou stále koordinovanější,“ píší Asian Times.

A zdá se, že na Ukrajině slyší, co možný příští viceprezident Vance a možný příští prezident Trump říkají. Trump už si se Zelenským telefonoval. Trump označil telefonát za „velmi dobrý“ a že směřuje k ukončení války.

Agentura Reuters připomněla, že Trump řekl, že ukončí válku na Ukrajině ještě předtím, než v lednu nastoupí do úřadu, pokud vyhraje volby 5. listopadu. Řekl také, že kdyby byl ve funkci, když Kreml vyslal vojáky na Ukrajinu v únoru 2022, k válce by nedošlo.

Trump ve svém příspěvku na platformě Truth Social řekl, že jako prezident „přinese světu mír a ukončí válku, která stála tolik životů“. „Obě strany se budou moci spojit a vyjednat dohodu, která ukončí násilí a připraví cestu k prosperitě,“ řekl Trump.

Přestože Trump předložil několik hmatatelných politických návrhů, v loňském rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že Ukrajina možná bude muset postoupit nějaké území, aby dosáhla mírové dohody. Zelenskyj ve svém příspěvku uvedl, že poblahopřál Trumpovi k tomu, že se stal republikánským kandidátem, a odsoudil pokus o atentát na něj minulý týden. „Přál jsem mu do budoucna sílu a absolutní bezpečnost,“ řekl Zelenskyj.

Ale že jako „prezident Ukrajiny“ nadále odmítá vyjednávat s Ruskem, dokud okupační jednotky drží pod svým jhem část ukrajinského území. Ruské jednotky okupují asi pětinu ukrajinského území. Od dobytí klíčového města Avdiivka v únoru moskevské síly dosáhly postupných zisků na východě země podél fronty v délce 1000 km.