Zákaz Orbána v Bruselu neprošel. Konference NatCon pokračuje. Nový vývoj

Od úterý probíhala v Bruselu konference NatCon, která od počátku čelila překážkám ze strany bruselských úřadů. Konference se konala v hotelu Claridge, který byl již třetím místem konání konference poté, co je na nátlak socialistického starosty Bruselu Philippa Close odmítl sál Concert Noble. Akci odmítl nakonec i domluvený luxusní hotel Sofitel poté, co se o to zasadil liberální starosta městské části Etterbeek.

Do hotelu Claridge tak byla konference nuceně přesunuta jen pár dní před konáním akce. Emir Kir, starosta čtvrti, kde se nachází hotel Claridge, ihned poté uvedl, že podnikne „všechna možná opatření" k ukončení akce. „Radnice rozhodně nedala souhlas s konáním této akce. Byl jsem zaskočen a dozvěděl jsem se o tom teprve včera v podvečer,“ uvedl Kir v pondělí večer.

Objevily se také zprávy, že úřady pohrozily přerušením dodávky elektřiny, a tuniskému majiteli místa konání konference úřady sdělily, že pokud bude v konferenci pokračovat, postarají se o to, aby zkrachoval. Na akci podle Nigela Farage nedorazilo ani žádné občerstvení.

„Věděl jsem, že mě v Bruselu nepřivítají. Zrušení jednoho místa konání, O.K. S tím se dá žít. Ale zrušit dvě místa konání je naprosto nehorázné. Možná víte, nebo nevíte, že na místo, které nás včera večer přijalo, volal místní starosta a vyzval policii, aby přišla a konferenci ukončila. Dokonce už mluvili i s dodavatelem jídla. Jídlo ještě nedorazilo. Nedorazily talíře. A co je nejhorší: nedorazilo pití! Tuniskému majiteli, který věří ve svobodu slova, řekli, že pokud tuto konferenci uskuteční, zkrachuje. Volali jeho ženě. To je to, proti čemu stojíme,“ prohlásil Farage.

I knew I wouldn't be welcomed back to Brussels. Having one venue cancel, ok. I can live with that. But for two venues to cancel is absolutely outrageous.



