Zakázat těžbu uhlí, danit uhlík, uhlíkovou daň! Klimatičtí aktivisté měli sraz. Podívejte, co by pro nás chtěli

Místo konání, obec Veltruby, prý nevybrali organizátoři náhodou. Leží totiž nedaleko tepelné elektrárny Chvaletice, která před nedávnem zažádala o výjimku z emisních limitů rtuti a oxidů dusíku. Aktivisté se snaží navazovat na odpor místních lidí: „I tady jsme kvůli tomu, že starosta nesouhlasí s tím, že továrna Chvaletice se chová jako novodobý feudál," říká jeden z organizátorů Mikuláš Černík. Stany jsou dle reportáže ozdobeny transparenty a hesly jako „Změňme systém, ne klima!", „Nechceme být uhelný skanzen", „Klimatickou spravedlnost", „My jsme investiční riziko" či „Nechte uhlí, ať si uhlí".

Rádio Wave zveřejnilo i anketu, ve které účastníci odpovídali na to, proč na Klimakemp přijeli a co by měli jednotlivci a politici dělat.

„Já jsem na Klimakemp přijela, protože jsem nějakou dobu byla v zahraničí, tak jsem tak sledovala všechny ty kauzy a témata v České republice z povzdálí a vlastně jsem příjezd ze zahraničí přizpůsobila tomu, abych mohla přijet na Klimakemp, protože si myslím, že to je nesmírně důležité, podpořit to, co „Limity jsme my“ dělají a nějakým způsobem se posunout k té klimatické spravedlnosti v České republice, protože to mi to přijde naprosto nehorázné, co se tady děje,“ tvrdila jedna z účastnic. Co by se mělo dělat? „Já si myslím, že by určitě měli vyhlásit stav klimatické nouze, ale nejenom to vyhlásit na papíře, ale v souladu s tím i jednat. To znamená snažit se dosáhnout nějaké uhlíkové neutrality, ideálně co nejdříve.“

„Pro společnost je důležité, aby byli aktivní lidé, kteří se aktivně pokouší nějakým způsobem změnit pokud možno k lepšímu, a proto jsem přijel, abych pomohl s provozem kempu, se stavbou stanů a tak vůbec. A zároveň jsem samozřejmě proto, protože je to skvělá akce, kde se potkávají skvělí lidé a dozvím se toho strašně moc od různých odborníků nebo od lidí, kteří mají víc zkušeností než já. Jsou to pro mě takové prázdniny,“ vysvětloval další z účastníků. „Co mi přijde nejdůležitější je co nejrychlejší konec spalování fosilních paliv, které produkují emise, které způsobují změnu, o které se pořád mluví. A zároveň je třeba transformovat tu společnost takovým směrem, aby nebyla založená na neustálé produkci a spotřebě. Protože je logické, že na jedné jediné planetě s omezenými zdroji nemůžeme pořád jen produkovat a spotřebovávat,“ dodal.