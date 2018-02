Zakázky za několik stovek milionů získaly v Lánech firmy spjaté s kancléřem Mynářem, píší noviny

Téměř sto let je zámek v Lánech sídlem prezidentů České republiky; co se však skutečně odehrává za jeho zdmi, zůstavá veřejnosti skryto. MF DNES se ve své analýze zabývá tím, jak z Lán těží nejvyšší hradní úředník, kancléř Vratislav Mynář. Propojení na někoho z Hradu či jiné nesrovnalosti našly noviny u zhotovitelů pětadvaceti zakázek za zhruba 440 milionů. Pro Lány pracovali například právníci, kteří Mynářovi pomáhali zprostředkovat podivně levný nákup jeho pražské vily, nebo sponzoři kampaně prezidenta Miloše Zemana.

Rozpočet Lesní správy Lány, jejž Mynář sestavuje, narostl za Zemanovy éry až čtyřikrát. V loňském roce dokonce Hrad překročil plánovaný rozpočet o více než čtyřiaosmdesát milionů. MF DNES tak prošla celkem osmdesát lánských zákázek, které dohromady činí víc než 530 milionů zadaných od nástupu Mynáře na kancléřský post. Propojení na někoho z Hradu, kdo o udělování zakázek rozhodoval, a další nesrovnalosti našla u pětadvaceti případů, jejichž celková hodnota šplhá až ke 440 milionům.

Například v roce 2015 a 2016 získala zakázku za 4,4 miliony za právní služby advokátní kancelář Jestřáb a Tománek, která Mynářovi zprostředkovala poměrně levný nákup jeho pražské vily a poslala před volbami miliony na Zemanovu kampaň. Zakázku za necelé dva miliony korun získali i advokáti Halva & Olejár z Brna. Advokát Michal Halva také v minulosti pomáhal Mynářovi se získáním evropské dotace na stavbu jeho penzionu, který se nachází v Osvětimanech. Sídlí na stejné adrese jako některé Mynářovy firmy. Tento dům patří dlouholetému společníkovi Mynáře. Detektivové také vyšetřují zakázku na zpevnění svahů, kde technický dozor dělala za 2,3 milionu brněnská společnost GEOtest. Předseda představenstva firmy a její spolumajitel Martin Teyschl navíc půsdobí v Mynářově nadaci, jejichž prostřednictvím podporují pomocnou školu kousek od Osvětiman. „To je historická věc. To s tím vůbec nesouvisí. Těmto věcem se věnujeme, tak jsme se o zakázku přihlásili,“ dodal Teyschl.

Do panství dodal zvěřinu za 200 tisíc korun Miroslav Schön, jehož PR agentura podle slov Mynáře Zemanově kampani věnovala inzeráty v tisku v hodnotě 3,2 milionu. Mnoho lánských zakázek je rozporcovaných na malé a z toho důvodu se vejdou pod zákonný limit, nad nějž zákon nařizuje soutěž. Lesní správa Lány je proto mohla přímo zadat konkrétním firmám. Pro příklad lze uvést právní služby, které získali sponzoři prezidenta Miloše Zemana, advokáti Tománek a Jestřáb, když Lány vypsaly zakázku za 1 999 999 korun. Celkový limit je dva miliony.

Právník protikorupční organizace Transparency International Petr Leyer řekl, že to znamená to, že se chtěli vyhnout tomu, aby se dostali do režimu o zadávání veřejných zakázek, takže nemuseli zadávat výběrové řízení. „V tomto případě tedy neexistují žádná striktní, vymahatelná pravidla pro výběr toho, kdo tu zakázku dostane,“ dodal. Zda to vše je jen velká shoda náhod, sám kancléř nekomentoval.

Dění v Lánech však Mynář jako kancléř sám neřídí. Po nástupu Zemana na Hrad dosadil do čela organizace bez soutěže Miloše Baláka, který je za zakázky zodpovědný, a pod řadou z nich je podepsaný jeho dlouholetý blízký spolupracovník Eduard Geisler. O oba se zajímala policie. Baláka vloni po třech a půl letech ve funkci obvinila v souvislosti se zakázkou na zpevnění břehů lánské nádrže Klíčava za 68 milionů korun.

Ve funkci Balák ale i navzdory stíhání zůstává a nejspíše zůstane i nadále. „Plně ctíme princip presumpce neviny. Nikdo nebyl pravomocně odsouzen. Presumpce neviny platí pro každého občana, pro ředitele lesní správy nebo třeba pro politiky,“ uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Balákovi přičítají detektivové za vinu to, že zmanipuloval zakázku, týkající se zpevnění okolí nádrže Klíčava. Získala ji kladenská společnost Energie – stavební a báňská, kterou spoluovládá Jaromír Jágr starší. Policie proto obvinila i jednoho z manažerů společnosti. Firma však ve stejném období vyhrála výběrové řízení na budování druhé etapy svahů, a to za více než 231 milionů korun. Firma Energie byla dle informací klubového webu významným sponzorem basketbalového klubu Strakonice, kde šéf Lán Balák v minulosti působil jako prezident. Sponzoři strakonického basketu navíc s oblibou v Lánech pomáhali s rekonstrukcemi lesních cest. Lesní správa je rozdělila na etapy a hodnota ani jedné ze zakázek tak nepřesáhla šestimilionový limit, za kterým by už bylo třeba vypsat řádnou soutěž mezi firmami.

Ze všech osmdesáti zakázek, které MF DNES zkoumala, se do limitu pro malé zakázky nevešlo jen pět. Mynářem dosazená dvojice Balák s Geislerem si tedy podle své libosti mohla za roky ve funkci rozhodnout o tom, komu dá zakázky celkem za 144 milionů korun. Pracovníci strakonické firmy Znakon zase kromě toho, že sponzorovali místní basket, v letech 2014 až 2016 dojížděli 150 kilometrů spravovat „polňačky“ do Lán, což bylo celkem téměř za 9 milionů. „Ve firmě jsem jen krátce, takže bohužel nic z toho neumím komentovat. Zjistit více nedokážu,“ řekl obchodní ředitel firmy Tomáš Havlík.

Náhod se dá ve výpisu lánských zakázek najít mnoho. Miloš Balák je sice spojen se strakonickým basketbalem, ale na řadě dokumentů je uvedené jako trvalé bydliště malá obec Jivina ležící vedle Mnichova Hradiště. Problémy s policií Balákovi pomáhá řešit advokátní kancelář Musalová, Jansta z blízké Mladé Boleslavi. Že však Lány najaly na obhajobu Baláka zrovna tuto kancelář nemusí být taková náhoda, její právní služby totiž využivaly řadu let i soukromé firmy, které budoval s Geislerem.

Stejná advokátní kancelář pracovala také pro firmu Adapta Skála z Mnichova Hradiště, pro kterou se našly v letech 2014 až 2017 zakázky na opravu různých nemovitostí v Lánech za téměř 11 milionů. „Já tady teď něco mám, nějaká technika přijela. Zavolejte později,“ reagoval na dotazy majitel Jaroslav Skála a dále již nekomunikoval. Další jeho kolegové z desetitisícového Mnichova Hradiště v Lánech rozšiřovali vjezd. Například živnostník Jiří Hněvkovský z obce Bradlec u Mladé Boleslavi na ně jako stavební dozor dohlížel a obdržel za to celkem 4,7 milionu. „Dal jsem nabídku a ta byla akceptovaná. Oslovil mě pan Geisler. Víc to komentovat nebudu. Nevím, s kým mluvím,“ řekl Hněvkovský.

autor: nab