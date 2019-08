Zákeřný útok na ParlamentníListy.cz: Už se zapojila i ČT

Neznámí aktivisté se před několika dny pokusili zaútočit na ParlamentníListy.cz s cílem je poškodit a poskytnout “munici” těm, co náš úspěšný zpravodajský portál dlouhodobě bez důkazů viní z šíření dezinformací. Přinášíme popis událostí, jak následovaly.

ParlamentníListy.cz jsou unikátní v tom, že vedle zpravodajské části serveru poskytujeme prostor voleným zástupcům všech občanů pro přímou komunikaci s voliči. Ať už jde o vkládání článků či komentářů ve speciální rubrice (redakční část a sekce, kam přispívají politici, jsou mimo jiné odlišeny i barevně) nebo přímé komunikace prostřednictvím dotazů občanů.

Jde o rubriku Politici občanům a profily, které si politici v této části zakládají. Tímto způsobem s občany na našem serveru napřímo komunikuje od svého zvolení v roce 2013 prezident Miloš Zeman, celá řada členů vlády, poslanců, senátorů i regionálních politiků. Tento zcela unikátní systém od počátku funguje a cení si ho jak čtenáři, kteří kladou přímo otázky, tak politici, kteří mohou čtenářům bez dalších mezičlánků odpovídat.

Během posledního víkendu došlo k připravovanému cílenému zneužití rubriky Politici voličům. Skupina lidí si založila profil falešného politického subjektu i profil neexistující političky. Vzápětí jejím jménem vložila evidentně vylhaný článek, který se díky automatizaci systému v příslušně odlišné kolonce zobrazil i na hlavní straně ParlamentníchListů.cz.

Správa profilů a rubriky Politici voličům během několika minut podvod odhalila. Zjistila, že se jedná o falešný profil a ihned odstranila příslušný článek s vymyšlenými informacemi.

Lze předpokládat, že v případě pouhého “omylu” by si po odhalení falešného subjektu a stažení článku, který během tak krátké doby prakticky nikdo nečetl, nikdo ničeho nevšiml a neexistovala by ani tato pseudokauza.

Skupina aktivistů, kteří útok provedli, měli zřejmě jasný cíl. Diskreditovat ParlamentníListy.cz. Proto si ze všeho pořídili snímky obrazovky a titulní strany našeho serveru a předali dalším médiím s tím, že náš server údajně zveřejňuje dezinformace.

Po článku na malém serveru hlidacipes.org věc vzala do rukou i veřejnoprávní Česká televize, podle níž jsme “opět měli problém”.

Během čtvrtka ČT odvysílala krátkou reportáž, kde vystupuje i autor článku z Hlídacího psa, který potvrzuje, že za celou akcí stojí skupina lidí.

“Server ParlamentníListy.cz měl opět problém s jedním článkem, o co konkrétně šlo? O víkendu se na serveru ParlamentníListy.cz objevil rozhovor s jasným titulkem: Tisíce migrantů překročily hranice, míří do Dvora Králové. Podle informací textu se chtěli usadit právě v tomhle městě, protože je tam safari a podobné prostředí je jim zkrátka nejblíž. Situaci přitom komentovala žena, která se údajně jmenuje Marie Novotná. Celý text vyšel v rubrice, kam mohou vkládat příspěvky politici a to bez jakéhokoliv omezení. ParlamentníListy.cz ji zkrátka nehlídají. Paradoxní je, že ona Marie Novotná politička není a podle serveru Hlídací pes vůbec neexistuje. I přesto se lživá informace z článku začala poměrně rychle šířit. Redaktor serveru Hlídací pes Vojtěch Berger přibližuje, že za akcí stojí celá skupina lidí,” konstatuje moderátorka z obrazovky ČT.

V reportáži následně vystoupil novinář Berger, který popisoval, že zmíněná skupina lidí chce upozorňovat na “některé fenomény v český společnosti”, třeba prý na xenofobii nebo na šíření dezinformací. Je paradoxní, že se v rámci svého “poslání” tato skupina sama záměrně dopustila šíření dezinformací.

Česká televize se naší redakce zeptala na následující otázky: “Z jakého důvodu byl dotyčný text z Vašeho webu odstraněn? Brání se Parlamentní listy takovým smyšleným zprávám? Jakým způsobem? Procházejí texty, které vycházejí na profilech politiků na Vašem webu, nějakou redakční kontrolou? Uvažujete o nějakých přísnějších kontrolních mechanismech u těchto textů?”

Reagovali jsme jednoznačně. “Šlo o neúmyslné selhání administrátora rubriky, ve které jsme dosud zveřejňovali mimo jiné i ohlasy, názory a komentáře čtenářů. Proto byl článek po pár minutách odstraněn a dotyčný pisatel informován, neboť u rubriky Politici voličům je vkládání textů na hlavní stránku automatizováno a tedy není redakčně řízeno. Tuto praxi jsme považovali za vstřícný krok vůči veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se tato rubrika stala opakovaně terčem vtipálků a provokatérů, možnost publikovat v tomto směru výrazným způsobem zpřísníme. V každém případě platí, že v daném případě šlo o hrubé a záměrné zneužití naší služby anonymním uživatelem. Nejvíc se provinil ten, kdo naši službu (jejímž prostřednictvím dáváme politikům možnost přímo komunikovat s občany) zneužil. Za pochybení se samozřejmě omlouváme.”

Na základě dalších podotázek ČT jsme doplnili konkrétní kroky v kontrole, na kterých pracujeme. “Připravujeme posílení týmu a zdvojení kontroly včetně ověření identity. Není náhodou, že k pokusu o zneužití této rubriky došlo v období dovolených a během víkendu. Ukazuje to, že snaha o poškození PL byla pečlivě připravována,” znělo vyjádření ParlamentníchListů.cz.

“Je to cena za liberalismus, transparentnost a důvěru ve čtenáře i zastupitele a konec konců mimořádnou mediální demokracii ParlamentníchListů.cz. Samozřejmě pokud někdo záměrně chce této demokracii škodit a zneužít takových principů, může se mu to na chvíli podařit. Čím je demokracie vyspělejší, tím je náročnější v ní žít a pracovat,” konstatuje Michal Voráček, spoluvlastník OUR MEDIA a. s., vydavatele serveru ParlamentníListy.cz.

Koncept serveru ParlamentníListy.cz je postaven právě na svobodné diskusi a publikaci názorů všech směrů a ražení s výjimkou těch, které porušují platnou legislativu České republiky. V žádném případě proto nebudeme cenzurovat politiky v jejich možnosti vyjádřit svůj názor. Pracujeme na úpravě systému tak, aby nemohl být v budoucnu zneužit, kupříkladu na ověřování identity, bez kterého nebude možné nic publikovat.

autor: Radim Panenka