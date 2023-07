Zakryjte dětem oči... Sexuální orgie Bidena mladšího. Zveřejněno. A s tím další průšvihy

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 40% Nevadí 60% hlasovalo: 28693 lidí



Politička si na svém stole připravila hned několik fotografií Bidena, na nichž nyní 53letý Biden pózuje zcela nahý a oddává se sexuálním hrátkám s mnohými ženami v rámci různých sexuálních praktik. Zatímco se Greeneová dotazovala přítomného whistleblowera amerického federálního finančního úřadu Josepha Zieglera, který o záměrném zdržování vyšetřování Huntera Bidena informoval, vytahovala postupně jednu explicitní fotografii za druhou.



Server The New York Post uvádí, že Greeneová předtím, než ukázala Huntera Bidena v „ plné (frontální) parádě“, raději – i přes začernění jeho intimních míst – varovala diváky, že by měli před zhlédnutím fotografií syna současného amerického prezidenta raději dát pozor, aby je neviděly děti, jelikož se jedná o snímky dosti „znepokojivé“.

Hunter Biden violated the Mann Act by flying a woman across the country to pay her for sex.



Hunter sex trafficked her.



This isn’t the only case of sex trafficking crimes committed by the Bidens. There are dozens of cases outlined in Suspicious Activity Reports reports in the… pic.twitter.com/XUrOdvSZde