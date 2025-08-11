„To není dezinformace.“ Okamura s týmem živě. Co páchají Ukrajinci v ČR

Ve streamu Hodina pravdy se Tomio Okamura věnoval především migraci a cenám potravin.
K tématu cen zdůraznil nutnost posílit kontrolní mechanismy: „To, o co dlouhodobě usilujeme, je zvýšení pravomocí antimonopolního úřadu, tedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože v České republice úřady nezakročují proti těm obchodním řetězcům, proti monopolnímu chování, jako v zahraničí. V Polsku docházelo v minulosti k podobným problémům jako u nás a místní úřady daly řetězcům skutečně až likvidační pokuty a oni snížili ceny, a už si tam nic nedovolí. To znamená, že je potřeba posílit pravomoci antimonopolního úřadu. To chceme udělat ihned po volbách, chceme být součástí vlády, chceme to prosadit. U nás je to dosavadní chování neuvěřitelné,“ zdůraznil předseda SPD.
Dobré by podle jeho slov bylo zavést zákon o cenové transparenci: „Je to takový nápad, aby řetězce ideálně musely uvádět například výkupní ceny i marže. Vím, že je to spíše fikce. Ale dobrat se k tomu, aby ty řetězce se dostaly pod tlak a nemohly mít přemrštěné marže ve srovnání s okolními zeměmi, protože Fialova vláda se na to vykašlala, s Rakušanem je jim úplně jedno, jak se má český občan. Takže postupovat, jak jsem zmínil, je určitě namístě,“ poznamenal Okamura.
Tomio Okamura
Krajský lídr SPD do sněmovních voleb Radim Fiala za jedno z nejdůležitějších témat označil migraci. „Když se podíváte, co se děje v západní Evropě, je to katastrofa. To nebude mít dobrý konec. Když se podíváte na to, že za náš politický názor chtějí zavřít Tomia Okamuru na tři roky, je to také katastrofa,“ upozornil.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Podle některých průzkumů se stále více lidí necítí ve svých městech bezpečně. Tomio Okamura vysvětlil, čím si tento trend vysvětluje. „Ten důvod je poměrně jednoduchý. Kriminalitu se nedaří podchytit. Mám tu aktuální čísla nárůstu kriminality Ukrajinců v České republice. Proč roste kriminalita Ukrajinců v ČR? Podle oficiálních policejních statistik v roce 2021, před příchodem té další vlny 100 tisíc Ukrajinců, kterou sem pozvali Fiala s Rakušanem, tu Ukrajinci spáchali 1730 trestných činů. Ale v roce 2022, kdy už začali masově noví imigranti přicházet do Česka, tak už spáchali 2389 trestných činů, což je meziroční nárůst o neuvěřitelných 38 %.“
Pokračoval i s čísly z dalších let: „V roce 2023 už Ukrajinci spáchali 3447 trestných činů, což je další meziroční nárůst o neuvěřitelných 44 %. A loni, v roce 2024, Ukrajinci v České republice spáchali 3842 trestných činů, a to je další meziroční nárůst o dalších 11 %. To znamená, dochází k prudkému nárůstu. Ukrajinci tu v podstatě páchají dvojnásobný počet trestných činů než předtím, než přišla tato nová migrační vlna v roce 2022,“ vyčíslil Tomio Okamura.
Předseda SPD se vymezil i vůči argumentu, že počet trestných činů je nízký v poměru k počtu Ukrajinců v Česku: „Je neuvěřitelné, jak vládní politici a provládní média vydávají lživé články, jak bagatelizují nevinné oběti. Vždyť těm obětem je úplně jedno, jaký je poměr k počtu cizinců v ČR. Faktem je, že počet trestných činů těchto cizinců v ČR prudce narůstá. Úkolem vlády by mělo být, aby počet trestných činů naopak klesal, a ne to omlouvat tím, že v poměru k nárůstu počtu cizinců se nevymykají. To je neuvěřitelné,“ hrozil se Okamura.
„Vůbec se nedivím tomu, že občané mají obavy, vzhledem k těm trestným činům. A samozřejmě, ještě si přičtěte přestupky, přečiny, hluk, obtěžování a další věci, které samozřejmě také prudce narůstají. Problém už je na světě,“ připomněl, že obavy českých občanů o svou bezpečnost jsou pochopitelné.
V kontextu toho rozebral, jaká opatření by podle něj měla situaci řešit: „Myslíme, že je potřeba podpořit a naplnit stavy policistů, je potřeba zásadně zpřísnit zákony, je potřeba zpřísnit migrační politiku, aby se k nám tito lidé nedostávali. Chceme provést také revizi všech povolených pobytů Ukrajinců v České republice, ukončit jakékoliv vyplácení dávek Ukrajincům i cizincům v České republice. Podle mého je potřeba zavést i ostrahu hranic. Ostatně už to udělali Němci, už to dělají jiné západní státy. My máme hranice jako cedník,“ dodal Okamura s tím, že těch opatření, jak těmto vlivům bránit, je mnoho.
„Protože od příštího roku, pakliže bude pokračovat Fialova vláda, tak tu začne platit tzv. migrační pakt EU. To znamená, chtějí nám sem nastěhovávat muslimské a africké migranty, takže určitě je namístě zákaz stavby mešit a zákaz propagace islámu,“ varuje Okamura důrazně před dopady migrační politiky Evropské unie.
Předseda strany PRO Jindřich Rajchl, který byl hostem streamu, rovněž upozornil na problémy spojené s migranty z Ukrajiny: „Migranti z Ukrajiny působí v Česku obrovské problémy. A statistiky, které četl předseda Okamura, jsou, dle mého názoru, ve skutečnosti ještě mnohonásobně vyšší. Protože ti policisté mají nepsaný pokyn řešit drtivou většinu deliktů ukrajinských migrantů pouze domluvou. To znamená, že se tyto delikty ani neobjeví v oficiálních statistikách. Tohle je v podstatě ten trik, kterým vláda a ministr Rakušan uměle snižují kriminalitu Ukrajinců, která už teď je tu obrovská a dosahuje naprosto závratných výšek,“ upozornil Rajchl.
JUDr. Jindřich Rajchl
Ekonomka Markéta Šichtařová vysvětlila, proč doplácíme na systém sociálních dávek pro migranty: „Proč doplácíme na lidi, kteří sem přicházejí, nechtějí pracovat, a přitom dostávají od našeho státu sociální dávky? Jako ekonomka nemohu říci nic jiného než – jednoduše proto, že dostávají sociální dávky. A bohužel, řada lidí sem přichází právě kvůli těm sociálním dávkám, protože vědí, že je dostanou velmi jednoduše a že je v podstatě mají zaručeny.
Když pominu ty nepříjemné dopady na náš státní rozpočet a na naše veřejné finance, kdy potom máme napnuté veřejné peníze a nemůžeme je použít na něco jiného, tak jsou tu ještě další formy méně viditelného zvýhodňování. Například ve školách i v dalších oblastech. Tvrdím, že ty sociální dávky jsou obrovským lákadlem pro imigranty – a v podstatě zrušením těch sociálních dávek, zejména pro ilegální imigranty, bychom dokázali situaci velmi dobře stabilizovat.
Naštěstí u nás ještě nejsou tak velká ghetta nebo no-go zóny jako například ve Švédsku, ve Francii a v dalších zemích. Ale pokud k nám budou migranti dál přicházet za sociálními dávkami, tak je jen otázkou času, než takové zóny u nás vzniknou,“ upozorňuje Šichtařová.
Ekonom Miroslav Ševčík připomněl rozsah vyplácených sociálních dávek Ukrajincům a postavení České republiky v mezinárodním srovnání: „Ukrajina je dlouhodobě považována i ze strany oficiálních orgánů EU jako nejzkorumpovanější země evropského kontinentu. Jsme úplní blázni – my, Česká republika, jsme ve vyplácení sociálních dávek Ukrajincům na druhém místě, ze všech zemí na světě. A víte co? To není dezinformace. To vypracoval německý Kielský institut.
Představte si, že dáváme každý z nás, včetně nemluvňat a kojenců, přes 18 tisíc korun na vyplácení sociálních dávek. Víte, kolik dávají Němci? Deset tisíc korun (v přepočtu). To je prostě totální selhání naší vlády. Jsou to zločinci,“ konstatoval Miroslav Ševčík.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Ukrajinci
Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.
autor: Natálie Brožovská