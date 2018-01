Zákulisí pražské konference ČSSD: Na Ludvíka má být kompro, Poche měl manipulovat volbami a věděl o tom i Zaorálek

O tom že Miroslav Ludvík podal svojí rezignaci na předsedu pražské ČSSD a novým předsedou byl zvolen Petr Pavlík, jsme již psali. Náš zdroj k tomu ale přidává další podrobnosti. „Předseda Ludvík na začátku konference řekl, že nominovaný kandidát na předsedu KVV Praha Petr Pavlík byl jedním ze strůjců podvodu při vnitrostranickém hlasování na jaře 2017 o tom, kdo bude na prvním místě kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny, protože Pavlík byl předsedou té volební komise. Šlo o to, zda ministr Ludvík či Dolínek bude na volitelném místě do sněmovny za ČSSD Praha. Došlo k podvodu s hlasovacími lístky a vítězství bylo připsáno Dolínkovi o několik málo hlasů, ačkoliv se zjistilo při počítání hlasů, že zmizelo několik hlasovacích lístků. O chystaném podvodu ze strany skupiny kolem Dolínka a europoslance Pocheho se mluvilo těsně před zahájením vnitrostranického hlasování, a proto několik předsedů OVV v Praze žádalo, aby volební urna byla přes noc umístěna raději v kanceláři Bohuslava Sobotky a nikoliv v kanceláři ústředního tajemníka Michala Kuciána, který připravoval vnitrostranické referendum a který je nasazený do ústředí strany Miloslavem Pochem. Oba jsou z ČSSD Praha 3. Situaci ohledně upozornění na podvod začala řešit ústřední kontrolní komise ČSSD, ale Poche se Zaorálkem a se členem ústřední komise za Prahu Františkem Adámkem podvod ututlali a došlo k nějakým dohodám,“ dodává náš zdroj.

Nominace na 40. sjezd ČSSD - předseda a místopředsedové ČSSD

„Na páteční konferenci pražské ČSSD tak došlo i na usnesení, že konference nesouhlasí se zprávou předsedy KVV Ludvíka. Tohle se nikdy nedělalo, je to absurdní, vždycky se zprávy předsedů KVV braly na vědomí a nikoliv takové bizarní usnesení,“ prozradil nám náš zdroj.

„Ta samá konference přijala naprosto nesmyslné usnesení z pera Pocheho, ve kterém vyzývá občany, aby volili Drahoše. Pražští členové ČSSD mohou vyzývat maximálně těch svých pár členů bez mrtvých duší, ale nikoliv občany,“ kritizuje Pocheho usnesení. „V ČSSD se tvrdí, že bývalý ministr zdravotnictví Ludvík si nemůže moc vyskakovat na ostatní,“ prý jsou na něho kompromitující materiály, které se týkají jeho působení v nemocnici Motol z doby, kdy se dostavovala dětská část.

Současná rozvášněná situace v pražské ČSSD naznačuje, že v podobně velkých problémech se zmítá politická strana jako celek. Dostala se na okraj zájmu voličů, ztrácí svůj význam, a přesto se potácí ve vnitrostranických bojích, každý proti každému.

autor: Barbora Richterová