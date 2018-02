Záleží na Babišovi, mnozí lidé mají za to, že se tu kradlo. KSČM bude na nepravosti upozorňovat ještě hlasitěji, avizuje Vojtěch Filip

Předseda komunistů Vojtěch Filip v pondělních Dvaceti minutách Radiožurnálu Českého rozhlasu popsal, jak se staví k vládě Andreje Babiše (ANO). Komunisté jsou připraveni tuto vládu tolerovat, neboť mají pochopení pro Andreje Babiše, se kterým si nechce skoro nikdo povídat. KSČM je navíc stranou, která chce prosazovat to, co slíbila voličům.

„My se do vlády nechystáme, ale na druhou stranu jasně říkáme, že chceme mít vliv na programové prohlášení, protože nepovažujeme situaci, která se tu vyvinula po podzimních volbách, za přijatelnou. Objevují se tu tendence, které říkají: Když nebudeme vládnout my, tak nebude vládnout ani nikdo jiný,“ vykreslil svůj pohled na povolební situaci Filip. Má prý pochopení pro Babiše, s nímž nikdo nechce jednat. Komunisté to dobře znají už 29 let. Už v roce 2002 přitom mohli být komunisté ve vládě a spolu s ČSSD držet ve sněmovně pohodlnou většinu 111 hlasů, ale tehdejší premiér Vladimír Špidla dal přednost lidovcům. Lidé mu to pak prý spočítali ve volbách.

Rozhodující slovo teď má premiér v demisi Andrej Babiš a bude záležet na něm, zda vyslechne tu část voličů, kteří mají za to, že se tu za privatizace kradlo a docházelo i k dalším nepravostem. Komunisté napříště hodlají na tyto nepravosti upozorňovat ještě hlasitěji, aby se k nim vrátili jejich voliči. Filip totiž uznává, že komunisté utrpěli volební debakl. Za takřka sto let své existence nikdy nedostali méně hlasů než v roce 2017.

A co všechno by mělo být dojednáno, aby komunisté vládu podpořili? Např. ústavní zákon o obecném referendu. Filip uznal, že do referenda nelze zahrnout úplně každou otázku, ale členství Česka v NATO a v EU by se teoreticky mohlo stát předmětem hlasování. „Jiná věc je, že tam nemůže být nic, co se týká soudní moci... Tím dalším parametrem je, že tam nemohou být věci daní, aby ten stát vůbec mohl fungovat,“ podotkl Filip.

Kromě toho komunisté i nadále volají po zdanění církevních restitucí. Ačkoli již byly uzavřeny smlouvy, v nichž se se zdaněním finanční části církevních náhrad nepočítalo, Filip nevidí nic špatného na tom, pokud to bude do budoucna změněno.

KSČM se podle Filipa hodlá chovat zodpovědně. Komunisté chtějí, aby v Česku fungovala vláda s důvěrou sněmovny, aby mohla plnohodnotně vystupovat v Bruselu a důrazně hájit české zájmy. Když Babišova vláda důvěru neměla, sněmovna vybavila předsedu vlády silným mandátem k vyjednávání o tzv. Dublinu IV, který má nově nastavit azylovou politiku v EU. Hlasování ve sněmovně o silném mandátu pro premiéra prý jasně ukázalo jednu věc. „Na tom je vidět, kdo je tím poklonkářem před Bruselem a kdo v té sdílené suverenitě hájí zájmy českých občanů,“ pravil Filip.

Ve druhé polovině rozhovoru věnoval pozornost také těžbě lithia. Filip zdůraznil, že to v žádném případě není mrtvé téma a komunisté budou dál bojovat za to, aby tato dnes vzácná surovina zůstala v českých rukou.

Nakonec oznámil, že se neobává předčasných voleb, protože komunisté se opravdu zajímají o problémy občanů a nabízejí jejich řešení. „Nejsme žádní populisté. Snažíme se najít opravdová vyjednávání. Trpělivě vyjednáváme. I s hnutím ANO,“ zdůraznil. V posledních volbách však celá řada voličů KSČM přešla k SPD Tomia Okamury, a než se Filip rozloučil, rozhodl se voličům vysvětlit, proč by měli příště dát přednost opět komunistům. „My ta svá řešení máme lépe propracovaná, jsme dlouhodobým politickým subjektem, který nikdy nezklamal své voliče.

autor: mp