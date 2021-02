Zaorálek řval na celou Sněmovnu: Bartoši, Fialo, Jurečko, toto půjde na vaše hlavy. Pak křičel i na Piráta na empiru a došlo na sprostá slova

Velmi se u řečnického pultíku rozhorlil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Pane předsedo Bartoši, pane předsedo Rakušane, pane předsedo Fialo, pane předsedo Filipe, Okamuro, Jurečko, paní předsedkyně Pekarová, ty lidi na těch JIP, to, co poroste nahoru, to jde na vaše hlavy! A půjde to na vaše hlavy,“ rozčílil se Zaorálek. Zaujal též myšlenkou, že by měla být vyslovena „nedůvěra opozici“.

„Tady zaznívá hodně slov, ale já si myslím, že celou tu situaci nejlépe osvětluje jedna historka a jedna událost, která nám umožní porozumět, co se tady vlastně děje. A ta událost, kolem které se to dneska trochu točí a víckrát už tady byla zmíněná – je to setkání politických stran, parlamentních, na kterém jeden z představitelů jedné z klíčových politických stran, opozičních, řekne: my jsme ochotni podpořit hlasování o nouzovém stavu za předpokladu, že to učiní všechny opoziční strany. Tohle je strašně důležitý moment, přátelé, a já vám vysvětlím, proč je důležitý,“ začal Zaorálek.

„Řekněme, tomuhle byl leckdo nakloněn, nicméně pak se našel jeden představitel opoziční strany, který řekl: ne. Řekněme takový ten neodpovědný, který řekl: ne, já na tuhle dohodu nejdu. No a dovolte mi, abych se teď zamyslel nad tím, co se to tady vlastně stalo. Protože já bych chápal to, že každá opoziční strana přijde s nějakým návrhem a s nějakým požadavkem a my se o něm budeme bavit. Ale co to je za postoj, jestliže všechny opoziční strany, tak do toho půjdeme. Já bych rád všem připomněl, že všichni jsme tady skládali poslanecký slib, ve kterém jsme říkali, že se v této Sněmovně budeme rozhodovat podle svého svědomí a vědomí. A zvlášť v situaci, ve které jsme dnes, kdy tady máme skoro osmnáct tisíc mrtvých. Tak bych předpokládal, že se rozhodujeme podle svého svědomí a vědomí, při hlasování,“ láteřil Zaorálek.

„Není situace na to, abychom se schovávali za někoho druhého. Abychom používali takovýto typ argumentů. Co si budeme tady namlouvat. Ta podstata tady je úplně jasná. Tady panuje přesvědčení, že v této zemi řada lidí toho už má plné zuby. Řada lidí říká, ať už to skončí. To jsou taky samozřejmě voliči. A protože tohle posloucháme všichni a slyšíme, tak vlastně se jim vyjde vstříc. Ale jde o to, aby tyhle voliče nesklidil jenom někdo. Chápete? To znamená, že kdybychom se dohodli, že to uděláme všichni, tak na tom nebude těžit nikdo. Ale když na tom někdo hodlá získávat hlasy, tak se prostě nedohodneme. Tak takhle probíhá ta debata. Bavíme se o voličích. Já to chápu, jsou před námi volby,“ sdělil Zaorálek a ptal se, zda teď máme myslet na to, aby nám někdo neukradl nějaké voliče.

„Pro mě je absurdní, aby opozice přišla s tím, když všichni, tak do toho půjdeme. To potom opravdu zní jako záminka. Werichovo Fimfárum, které je nedosažitelné. A proto se to prostě nepodpoří. Tak to tady z vás nikdo nepřizná, ale já bych rád, aby to bylo jasné. Pořád jde o hlasy. Všichni tady mluvíme o zájmech lidí, mluvíme tady různé argumenty, to tady zní jako proud, ale nakonec podstatný byl tento moment,“ dodal.

„Jsme jako oddíl postupující džunglí, jakmile se začne rozpadat, tak to půjde do háje. A všechny ty řeči jsou zbytečné. Ve chvíli, kdy skončí nouzový stav, tak to bude pro ty lidi signál: vlastně to skončilo a do deseti dnů – do deseti dnů to poroste na lůžkách intenzivní péče. To přece víte. A já vám potom říkám, přátelé: pane předsedo Bartoši, pane předsedo Rakušane, pane předsedo Fialo, pane předsedo Filipe, Okamuro, Jurečko, paní předsedkyně Pekarová, ty lidi na těch JIP, to, co poroste nahoru, to jde na vaše hlavy! A půjde to na vaše hlavy. A já tady budu vystupovat a budu vám to opakovat,“ láteřil Zaorálek.

Následně poukázal také na mutace a na neúčinnost vakcín AstraZeneky. „To přece není legrace. To je šílenství! Nejsem epidemiolog, ale z toho, co čtu, tak prostě vidím, že je tohle vážná situace. A vy v této chvíli se chováte takto. Tomu říkám opozice, která u mě ztratila důvěru. Já bych nechal hlasovat důvěru opozici, nedůvěru opozici. Za to, že v této situaci mluvíte o hlasech,“ sdělil Zaorálek.

Závěrem se rozčílil nad slovy komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který varoval vládu před tím, pokud nouzový stav vyhlásí bez opory v Poslanecké sněmovně. „Mám strašnou lítost z toho, že skutečně v nějakém Německu se klidně schválí do sedmého, osmého března nouzový stav, všude kolem v Evropě tohle probíhá normálně. Všude se na tom dokážou dohodnout. A tady v Česku se přetahujeme tímhle způsobem, a dokonce dneska se tady smutně konstatuje, že to zřejmě neprojde. A ještě se nám tady vyhrožuje, že kdybychom proti tomu něco dělali, tak se na nás podá trestní oznámení. To je vrchol, tady tohle! Opovažte se s tím něco dělat – my vás pošleme k soudu všechny za to! A proč bychom to asi dělali, kdybychom něco dělali... no to děláme proto, že nechceme mít ty lidi dop*dele na těch jednotkách intenzivní péče,“ rozčílil se Zaorálek.

„A to mi tady někdo vyhrožuje, že chceme něco dělat? Kde jsme se to ocitli?“ láteřil dál a dočkal se napomenutí od předsedajícího schůze Vojtěcha Pikala (Piráti). „Rozumím vašemu rozhořčení, ale musím...,“ začal Pikal. „Nemusíte rozumět mému rozhořčení, já bych byl rád, kdybyste se vy zamysleli nad rolí, kterou tady sehráváte. Tohle je prostě šílenství! A já opakuji a obracím se na předsedy opozičních stran, je možné, že tady nemáte někoho rádi, že tady někoho nesnášíte z téhle vlády, máte ho plné zuby, já to všechno chápu, tomu porozumím, to k politice patří, ale v této situaci to nemůžeme promítat do toho, že rozbijeme tu dohodu, která by tu měla být, že vůči těm lidem v těch nemocnicích, na těch JIP máme jednu společnou odpovědnost. A teď prostě zapomeňme, kdo na čem vydělává a kdo nevydělává. My nevíme, co bude za měsíc za dva, ale nemůžeme to prostě pustit. Nemůžeme to teď odbrzdit,“ reagoval Zaorálek.

„Vyzývám vás, abyste se probrali, aby se zabránilo nejhoršímu,“ zakončil za potlesku Zaorálek.

