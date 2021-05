Zaorálek shodil Babiše. Vynesl do ČT info z uzavřeného jednání

Pondělní Události, komentáře se nesly v duchu ostrých debat o uvolňování protikoronavirových opatření. V hledáčku byla tentokrát kultura, která podle mnohých je diskriminovaným segmentem. Ve studiu usedli ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Zaorálek prozradil, že na vládě křičel, když se dozvěděl, co se chystá. Že se budou otevírat fotbalové stadiony, ale střední školy ne. „Křičel jsem na vládě velice silně. Ale premiér mi řekl, že on na fotbalové stadiony reagoval úplně stejně,“ řekl.

„Určitě existuje opatrnost. Máme za sebou období, které nechceme opakovat,“ zhodnotil aktuální situaci v oblasti rozvolňování a připustil, že udělali chyby, které nemohou opakovat. Ve stejném momentu uvedl, že je potřeba dbát také na duševní zdraví, mezi které řadí například návštěvu koncertu nebo kultury. Potřebujeme nějaký výhled do budoucnosti. Kultura by podle něj v následujících týdnech mohla být diskriminovaná. Zkritizoval to, že není plán a jede se na výjimky. „To, co nejvíc potřebujeme, jsou stejná pravidla pro všechny segmenty kultury,“ apeloval ministr kultury s tím, že žádný segment i mimo kulturu nesmí být diskriminován. Podle něj balíčky navrhované jsou v pořádku, problém je, že nebyly určené žádné časové horizonty.

Zaorálek také prozradil, co se stalo na vládě, když se ukázalo, že zatímco střední školy zůstaly zavřené, ale fotbalové stadiony dostaly výjimku.

„Křičel jsem na vládě velice silně. Ale premiér mi řekl, že on na fotbalové stadiony reagoval úplně stejně. Takže si myslím, že tohle je něco, co selhalo!“ konstatoval Zaorálek.

Vít Rakušan, předseda strany (STAN), byl do jisté míry za jedno s ministrem kultury. Nicméně připomněl, že zásadní rozdíl je v tom, že on je v opozici a ministr sedí ve vládě. „Vůbec nechápu, proč toto řešíme v Událostech a komentářích a neřeší se to na úrovni vlády. Je to opravdu vláda chaosu,“ kroutil hlavou Rakušan s tím, že preferují vlnové rozvolňování. „Do systému se dostávají výjimky, tak nevěřím, že vláda je schopna systémově postupovat,“ varoval a podotkl, že stejně jako moderátor také cítí frustraci z ministra kultury, ale lítost nad tím nepociťuje. Připomněl, že ministr stále má možnost něco ovlivnit, jakou frustraci asi cítí pak ostatní lidé, kteří tu možnost nemají. „Vláda funguje velmi nekompetentně,“ ťal do vlády dále šéf STAN.

Zaorálek současně ale hájil dřívější postup vlády. Potřeba plánu nebyla v určité době možná s ohledem na výskyt nové mutace. „Teď jsme se dostali do momentu, kdy se situace stabilizovala,“ přiblížil Zaorálek s tím, že slovo odborníků a epidemiologů je vždy zásadní a je potřeba na něho dbát.

Vít Rakušan závěrem debaty upozornil, že chápe, že jednotlivá ministerstva mají své představy o rozvolňování a preferují své resorty. „Ministr v tomto vládním boji nějakým způsobem prohrál. Na kulturu se v této fázi rozvolňování zapomnělo,“ varoval a pokračoval, že je tady celý jeden „nesystém“. „Vláda selhala a kultura to odnáší na špičce,“ rozčiloval se Rakušan. Tomu ale ministr ostře kontroval. Podle něj kultura v této době nebyla opomenuta. Jde především o to, aby se neocitla stranou v tom, co nás čeká.

