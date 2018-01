Západní elity zhlouply a teď potřebují naši pomoc, míní Petr Robejšek. A přidává varování

„Ti, kteří dnem i nocí bdí nad tím, abychom správně mysleli, to již dávno vědí. Ale třeba pirát Ivan Bartoš ještě ne. Jinak by urychleně něco udělal se svým účesem. Proč? Z USA do Evropy dorazil nový poryv pokroku, který se jmenuje ‚cultural appreciation‘. Ten pojem znamená cosi jako uznání kulturní jedinečnosti. Její zastánci trvají na tom, že my bílí nesmíme přebírat symboly, jídla, zvyky, části oděvů, a tudíž ani účesy z jiných kultur, protože tím krademe něčí totožnost. Takže Bartoš nemá na dredy nárok,“ napsal hned na úvod Robejšek v sobotní MF Dnes.

Obratem k tomu dodává, že od doby, co je lidstvo lidstvem, se rozvíjí i tím, že jedni napodobují druhé. Jeden člověk převezme myšlenku, výrobu nástroje či oděvu od jiného člověka a dál ji rozvíjí. Strážci ideologické čistoty jsou tedy pomýlení, pokud nás kritizují za to, že přebíráme nápady z jiných kultur. V posledních letech však takhle přebíráme názory ze Západu a tady se to začíná komplikovat. Západ nás totiž dnes poučuje, že jsme rasisté, egoisti a xenofobové, když odmítáme pomáhat migrantům.

„Proč ta přísnost? Přece kvůli moci. Vytvářením výčitek svědomí získáváte účinný nástroj k utlačování lidí,“ podotkl Robejšek.

Podle politologa je to přitom Západ, který by se měl nad sebou zamyslet, protože tamní „elity“ řeší jen okrajové problémy, třeba otázku, zda máme dvě nebo vícero pohlaví. Zcela stranou nechávají např. neustále narůstající ekonomickou propast mezi nejbohatšími obyvateli a jejich méně šťastnými a chudšími spoluobčany.

„I proto někteří superbohatí lidé systematicky podporují myšlenkové potřeštěnosti. Odvádějí pozornost od vlastní hrabivosti tím, že financují činnost ‚průmyslu špatného svědomí‘. Ten se zabývá vytvářením vnějších a vnitřních nepřátel a ‚existenčních‘ výzev – například klimatické změny nebo nebezpečí atomových elektráren. A ty mají přednost před banálními zájmy obyčejných lidí. Někteří bohatí zneužívají idealistické postoje mladých a investují do vzdělávání dalších generací kazatelů,“ pokračoval politolog.

Tomu všemu je třeba učinit přítrž. Podle Robejška už bychom neměli přejímat vzory ze Západu, protože „západní společnosti zhlouply dlouholetým blahobytem a příliš samozřejmou svobodou. Dnes se sice pořád ještě nacházejí před námi, ale jen na cestě k dekadenci. Valí se na nás vlna duchovní destrukce. Napodobovat západní názorové proudy i dnes je smrtelně nebezpečné,“ varoval.

Střední Evropa se této vlně dekadence musí postavit a stát pevně jako poslední bašta západní civilizace.

