Zase švindluje. Biden nebyl opatrný. Ukázal, co mělo zůstat skryto

Anketa Jste rádi, že EU rozšiřuje emisní povolenky i na dopravu a bydlení? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9272 lidí

„Náš reportér nezaslal žádné otázky před rozhovorem s prezidentem Bidenem,“ napsala podle deníku Independent Hillary Manningová, viceprezidentka pro komunikaci LA Times s tím, že jejich reportérka Courtney Subramanianová má Bílý dům v popisu práce a jako taková je v pravidelném kontaktu s tiskovou kanceláří Bílého domu.

„To byste se museli zeptat Bílého domu, kdo dokument pro prezidenta připravil a proč tuto otázku zařadil,“ pokračovala s vysvětlováním dotazu, který dostala poté, co byl prezident Biden na tiskové konferenci vyfocen v ruce s lístkem s fotografií Subramanianové a informacemi o otázce, kterou položila.

Subramanianová byla k tomu všemu prvním reportérem, kterého pan Biden na tiskové konferenci oslovil, aby se ho zeptal.

Známý americký politický komentátor Benny Johnson situaci okomentoval na svém twitteru s poznámkou, že za Trumpa by se něco podobného nepřihodilo a nazval ji doslova jako trapnou.

Joe Biden’s notecard doesn’t just tell him which reporters to call on, it includes what order to call on them in and what PRE-SUBMITTED questions they’re going to ask.



There’s no way this happened under Trump...



Embarrassing. pic.twitter.com/FRDw0OhaN0