Zastánci potratů obsadili most, nepustili hasiče. A na síti jim nadávají do „fašo“

Tradiční Pochod pro život, který každoročně pořádají odpůrci potratů, mívá v Praze bouřlivý průběh kvůli značné koncentraci obhájců přerušení těhotenství. Letošní ročník se ale nejspíš zařadí k nezapomenutelným. Zastánci potratů totiž na dlouhé minuty zablokovali most a musela být povolána dokonce i poříční policie. Na sociální síti X se dohadovali hasiči s diskutujícími. Důvod? Nemohli projet.

Pražské ulice v sobotu zaplnili účastníci tradičního Národního pochodu pro život. Za účasti policie včera prošly Prahou stovky odpůrců potratů. A to vadilo jejich odpůrcům, dovolávajícím se práva svobodně nakládat se svou dělohou. Obhájci potratů, z nichž značná část podle novinářů hovořila cizími jazyky, zablokovali mimo jiné most u Národního divadla, kudy měl průvod projít do svého cíle na Václavském náměstí.

Účastníci pochodu jej tak obešli po jiném mostě a jejich akce spořádaně skončila „pod koněm“. Průvod na jeho začátku na Hradčanském náměstí přišel podpořit i pražský arcibiskup Jan Graubner, který tak navázal na svého předchůdce Dominika Duku. Ten dokonce několikrát v čele průvodu absolvoval celou trasu.

Letos 80letý emeritní kardinál dorazil pouze na začátek na Hradčanském náměstí. „Demokracie bez zbožnosti, slušnosti, tolerance a vzájemného dialogu nemůže existovat,“ řekl shromáždění. Účastníci pochodu to podle něj mají vzkázat těm, kteří si pletou demokracii s něčím jiným.

Na mostě Legií, kudy se mělo původně jít, se odpůrci průvodu nedočkali. Následně se tam ale demonstranti z řad anarchistů střetli s policií, která se jim snažila zamezit v setkání s odkloněným průvodem. Atmosféra v davu, v němž byla i pirátská europoslankyně Markéta Gregorová, poněkud zhoustla.

Když už hodinu stojíš na místě a nemůžeš projít, abys... Nemohl domů? Průvod proti Hnutí pro život skončil, ale my stojíme bez vody a ve výhni dál. ?? Mně to nevadí, ale že nepustí ani plačící turistky a řeknou jim "Byly jste ve špatný čas na špatném místě", to mi přijde odporné. pic.twitter.com/fjHBWMuJIy — Markétka Gregorová ?? (@MarketkaG) April 6, 2024

Policie měla účastníky legitimovat. Když se dva lidé spustili z mostu na řeku, musela zasahovat dokonce i poříční policie.

„Na mostě Legií se dva účastníci přivázali na lanech a visí dolů z mostu. Další lidé si sedli na komunikaci a kompletně zablokovali provoz. Na místo jede zásahová jednotka a policisté z poříčního oddělení," napsala Policie ČR na sociální síti X.

Na Mostě Legií se dva účastníci přivázali na lanech a visí dolů z mostu. Další lidé si sedli na komunikaci a kompletně zablokovali provoz. Na místo jede zásahová jednotka a policisté z poříčního oddělení. pic.twitter.com/pEygod4bie — Policie ČR (@PolicieCZ) April 6, 2024

„Oba účastníci, kteří viseli z mostu, byli zásahovou jednotkou vytaženi. Pochod se dal opět do pohybu a pokračuje po plánované trase,“ poznamenala dále policie.

Oba účastníci, kteří viseli z mostu, byli zásahovou jednotkou vytaženi. Pochod se dal opět do pohybu a pokračuje po plánované trase. pic.twitter.com/UA1zQQyBjC — Policie ČR (@PolicieCZ) April 6, 2024

Průjezd přes most nebyl umožněn dokonce ani hasičům. Ti dodali trpký zážitek, jak se někteří demonstranti z blokády radovali.

Jeli jsme pomáhat. Když jsme nemohli projet, někteří si za to zatleskali. Tak to viděli hasiči z auta. pic.twitter.com/47PNwQeAYu — Hasiči Praha ?? (@HasiciPraha) April 6, 2024

„Nějak nechápu, proč jste neprojeli?“ ptal se následně jeden z diskutujících. „I kdyby na místě nebyl nikdo od lezců, tak snad velitel i kdyby jen družstva mohl poznat, jak lano překonat i bez ohrožení lidí na něm navázaných,“ dodal.

„Proč vás centrála navedla přes most, na kterém policisté z obou stran zablokovali demonstrující, a neodklonila vás přes vedlejší most, jak se normálně dělá? Jednotlivé složky IZS spolu od včerejška nekomunikuji?“ ptá se další diskutující.

„Tohle je ale už úplná spekulace. Vám vadí, že si lidé mysleli, že jste součástí zásahu. Ale tady praktikujete zcela stejné přemýšlení. Věci jsou někdy trochu jednodušší, než se zdá. A tahle korelace je jen spekulací, ale nebezpečnou,“ dodala v diskusi novinářka Apolena Rychlíková.

„Hasiči byli vždycky trochu fašo, ale až teď se vyvrbili bez pochyby,“ dodala další diskutující zostra.

„Tohle je myslím dost nefér sdílet s tímhle komentářem a vyzněním. Ti demonstrující si nepochybně mysleli, že jedete pomoci policii zasáhnout proti nim. Nikdo netleskal tomu, že vás zdržel cestou někomu na pomoc, to je holý nesmysl,“ komentuje i další diskutující.

Odpůrci se svolávali mimo jiné přes facebookovou platformu, kde vyzývali k zastavení pochodu klerofašistů.

Hnutí pro život se kromě toho, že sdružuje odpůrce potratů a zastánce tradiční rodiny, staví například proti svazkům homosexuálů.

Jeden z jejich řečníků mimo jiné řekl, že Hnutí pro život nehájí normální svět a rodinu, ale okrajovou autoritářskou ideologii. „My jsme pro život,“ uvedl.

Policistům se nedařilo most vyklidit několik desítek minut.

