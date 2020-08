Zatímco v kinech běží film Havel, Zahradil vypustil úvahu: Co kdyby se stal místo něho prezidentem Dubček...

Poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil (ODS) se na facebooku zamýšlí, jak by se vyvíjely události, pakliže by se Václav Havel nestal v roce 1989 prvním prezidentem České republiky. Veřejnost zároveň žádá o náměty, jaký vývoj si představují v případě, že by se místo Havla stal hlavou státu Alexander Dubček.

reklama

Letní praktické cvičení z alternativní historie. Pro pamětníky a pro zábavu – tak nazval europoslanec Zahradil svůj facebookový komentář.

K úvaze „coby, kdyby“ ho inspiroval nový film Havel, jenž popisuje osobní život Václava Havla z jeho disidentských dob, ještě předtím, než se stal známou osobností a celosvětovou ikonou.

„Když teď běží v kinech ten ‚Havel‘ – zkuste si jen na chvíli představit, že by se věci v listopadu 89 vyvinuly trochu jinak a prezidentem by se stal Alexander Dubček (který, jak víme, to moc chtěl). A byl by jím až do roku 92. Co myslíte, že by se dělo, jaký by byl následující běh věcí?“ vyzývá Zahradil k diskusi.

Sám přidává několik námětů k zamyšlení: „Kdo by asi byl předsedou federální vlády? Valtr Komárek, nebo někdo jiný? Co samotný Václav Havel? Jakou funkci by zaujal on? Předseda FS? Ministr kultury? Něco jiného?“ zajímá se europoslanec o názor lidu.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stejně tak se ptá, zda v takovém případě by proběhla opravdová ekonomická reforma s liberalizací cen a s privatizací – nebo jen zas nějaká „perestrojka“? „Rozpadlo by se vůbec Československo? V roce 92 nebo později? Nebo vůbec ne?“ táže se.

„Pište, co vás napadne, ale vycházejte ze základního předpokladu – Dubček prezidentem 1989-92,“ uzavírá Zahradil svou výzvu, s tím, že Leoš Kyša by pak názory a představy diskutérů mohl zpracovat do nějaké další knižní podoby.

Psali jsme: „Dagmar Havlová prezidentkou.“ Skutečně padlo. Má to dohru Vraždění Romů: Čaputová mluví, vy mlčíte, kárá Šídlo. Pak přišel Zahradil ODS: Europoslanci nesouhlasí s rezolucí EP o víceletém finančním rámci a fondu obnovy Zahradil (ODS): Farský? Obraty jak z Rudého práva před rokem 89

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.