Zavírat! Ale jinak... Havlíček zase vše mění. „Byla to chyba, ale mysleli jsme to dobře,“ bránil omezení kávy

Pokud jde o příběh se zákazem prodeje kávy v kelímcích z okénka, Havlíček uznal, že to bylo špatně. „Byla to naše chyba, byla to chyba vlády, ale zase to bylo vedeno dobrým úmyslem a nebyla to žádná šikana. ... Ale my nechceme, aby docházelo k té plošné konzumaci na vánočních trzích,“ vysvětloval Havlíček.

Stěžoval si také, že zatímco v okolních zemích byly vánoční trhy omezeny, v Praze se podle Havlíčka lidé shlukovali nežádoucím způsobem.

„Dávat jako vánoční dárek státní dluhopisy, to je krutý vtip. Lidé už opravdu melou z posledního,“ rýpl senátor Czernin na dálku do ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové. Nešetřil ani vládu jako celek. Připomněl, že v Rakousku i v Německu byla dána jasná pravidla, jak se chovat, zatímco v Česku jsou opatření zmatená.

Když si vzal znovu slovo Havlíček, dal najevo, že protiepidemický systém PES bude upraven.

Česko sice bude ve 4. stupni systému, ale obchody a služby zůstanou otevřené. Zavřou se tedy zřejmě jen restaurace a hotely. „Ale ne hned, já bych chtěl, aby se to zavřelo na konci týdne,“ pravil ministr. S tím, že koronavirus není spravedlivý a restauratéři či hoteliéři by to tak měli vzít, protože bez utlumení pohybu lidí se s epidemií nevyrovnáme.

„Ale současně je třeba říct za B, že když zavřou, tak musí přijít kompenzace,“ pokračoval Havlíček. Plánuje, že přijde na vládu s kompenzačním balíčkem pro hotely a restaurace.

Jedním dechem upozorňoval, že státní rozpočet není nafukovací a že vláda si prostě nemůže dovolit donekonečna dotovat všechny živnostníky a další podnikatele. Vláda jim podle Havlíčka pomohla tím, že všem lidem snížila daně, čímž se rozhodla stimulovat poptávku.

Czernin zdůraznil, že vláda šlape malým a středním podnikatelům na krk tím, že nechala otevřená velká obchodní centra, ale malé obchody se zavřely, což vedlo k tomu, že lidé museli o to více cestovat do oněch obchodních center, takže to spíše napomohlo šíření viru.

Vyjádřil pochopení pro restauratéry, kteří rebelují proti vládě a nechávají otevřeno vládním zákazům navzdory. „Já mám rád, když se dodržují pravidla, ale tohle už je zoufalý protest a pochopení pro to mám,“ prohlásil Czernin.

Havlíček oponoval, že pravidla je třeba dodržovat.

Poté vysvětloval, že Česko testuje na koronavirus, provádí tisíce testů den co den a Havlíček by prý byl rád, kdyby se občané chodili nechat testovat, protože to pomůže zvládnutí epidemie. Chtěl by, aby se lidé šli testovat i navzdory tomu, že je to pomůže poslat do karantény a že během té doby budou dostávat jen 60 procent příjmu.

Czernin na to konto prohlásil, že by bylo dobré lidi více motivovat. Stejně tak prý bude lidem zapotřebí říct, kdy nouzový stav skončí. Stávající protiepidemický systém PES počítá s tím, že budeme mít nouzový stav na věčné časy. Současně se ale upravují pravidla pro jednotlivé stupně, takže se mnoha lidem vkradla do mysli myšlenka, že PES už „chcípl“.

A tady se Havlíček rozzlobil. „PES nechcípnul. My jsme stále ve 3. stupni PSA. A prosím, nenechme se vyhecovat lidmi, kteří si přejí neúspěch,“ rozčiloval se ministr.

Poté ocenil, že poslanec Dominik Feri z TOP 09 navrhl zásadní úpravu systému PES. Podle ministra stojí za zvážení. Jen by prý varoval před tím, že Česko je příliš malou zemí na to, abychom mohli PSA členit podle regionů, což Feri s kolegy také doporučuje.

Terezie Tománková poté přehodila debatní výhybku k očkování proti koronaviru. Na kameru Havlíček prozradil, že se nechá očkovat, až na něj přijde řada. Slíbil, že vláda spustí kampaň na očkování – a stejně tak kampaň pro zvýšení testování.

Ale podle Czernina už je pozdě. Tyto kampaně měly podle jeho názoru běžet už dávno.

