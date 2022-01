Zbraň proti povinnému očkování, jaká tu ještě nebyla. Tomio Okamura se právě obrátil na veřejnost

reklama

„Svitla další naděje pro nás, co nechceme povinné očkování proti covidu. Prosím, sdílejte toto video,“ žádá Okamura. Hnutí SPD dnes zveřejnilo vzor dopisu ombudsmanovi k podání ústavní stížnosti na zrušení vládní vyhlášky o zavedení povinného covid očkování.

Hnutí nesouhlasí s vládní vyhláškou o povinném covid očkování pro vybrané profesní skupiny a občany 60+. Již v prosinci podalo SPD podnět k ombudsmanovi se žádostí o podání ústavní stížnosti. Ústavní stížnost v této věci může podle zákona podat 25 poslanců nebo deset senátorů nebo ombudsman nebo vláda.

„Je to důležité, až bych řekl klíčové, hnutí SPD vyzvalo poslance ostatních stran, zdali by nedodali chybějících pět podpisů poslanců (jelikož SPD má pouze 20 poslanců), ale žádný jiný poslanecký klub se k výzvě nepřipojil,“ vysvětluje Okamura, proč se hnutí nyní obrátilo se žádostí přímo na ombudsmana.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Záležitost Okamura s veřejným ochráncem práv probral telefonicky, bylo mu sděleno, co je zapotřebí, aby podání stížnosti v této věci ombudsman zvážil: „Včera jsem se telefonicky spojil s ombudsmanem Stanislavem Křečkem s dotazem, za jakých podmínek by Úřad ombudsmana mohl podat ústavní stížnosti proti vyhlášce proti povinnému covid očkování. Ombudsman mi sdělil, že v případě, že by jeho úřad dostal větší množství stížností od občanů v této věci, tak by podání stížnosti zvážil,“ uvedl předseda SPD.

„Nyní je potřeba, abychom ‚zahltili úřad ombudsmana‘ žádostmi o podání ústavní stížnosti,“ upozorňuje a odkazuje své spoluobčany na webové stránky hnutí, kde najdou vypracovaný vzor dopisu ombudsmanovi, který si lze stáhnout či vytisknout, následné vyplnění je snadné a rychlé. „Zpracoval nám to advokát, je to zdarma, je to připravené na zlatém podnose,“ dodává Okamura.

„Pojďme tedy teď poslat ombudsmanovi co nejvíce takových dopisů, ať jich dostane stovky, tisíce, protože když jich bude hodně, jak jsem říkal, zváží podání ústavní stížnosti. Ty podněty mohou podat pouze čtyři subjekty – ombudsman, vláda, deset senátorů nebo pětadvacet poslanců. Není jiná možnost, jak se postavit proti vyhlášce o povinném covid očkování,“ nabádal.

„Jak víte, vláda lavíruje, i vláda Petra Fialy. Přitom současný ministr zdravotnictví Válek před volbami, když ještě nebyl ministrem, ve Sněmovně veřejně sliboval, že bude proti vyhlášce o povinném covid očkování. Dokonce říkal, že klidně svlečen do půli těla zabrání tomu, aby do Sněmovny vstoupil ministr, který bude chtít prosazovat vyhlášku o povinném covid očkování.

Teď sám tuto vyhlášku zrušit nechce, lavíruje... že prý v polovině února připraví nějaké změny, nevíme, jaké. Ale hlavně to má platit od 1. března! Je to problém, obrovská nejistota. Proto pojďme co nejrychleji vytvořit veřejný tlak,“ řekl Tomio Okamura na závěr s tím, že samozřejmě probíhá i petice SPD proti povinnému očkování.

Psali jsme: „Kdy to chce Fiala řešit?!“ Akce profesora Berana a dalších, které má ČT na „black listu“. Hlava na hlavě. Vysoce výbušné informace Právník modeluje absurdní situace: Neočkovaný civilista a neočkovaný policista... Johnová (Praha sobě): Tým pro očkování imobilních obyvatel v domácnostech stále funguje „Pravidelné očkování.“ Pravidelné! Černé na bílém. Ví to Fiala?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.