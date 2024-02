Zdechovský drtil Rakušana: Ať si přestane dělat PR a maká. Migrační pakt! Budu naštvaný...

reklama

Poslanec Jan Lacina (STAN) hájil svého stranického šéfa Víta Rakušana, který je kritizován za svou ostrou předvolební kampaň, v níž se vymezil proti premiérovi. „Já bych to neviděl tak vyhrocené, video ze šatny, které má více než milion zhlédnutí, byl mimořádný zásah. Chtěli jsme s tou vládou trochu zatřást, přesně to se stalo,“ řekl, a že hnutí STAN by bylo rádo, aby tato vládní sestava pokračovala i po dalších sněmovních volbách.

Očekává, že Rakušanovy výjezdy do regionů v rámci tzv. „Debat bez cenzury“ se už zklidní: „Tipuji, že ty debaty se budou postupně zklidňovat. Ty největší dělokoule byly vystříleny. Překvapení v Karviné nějakým způsobem zafungovalo, v Sokolově už to bylo o něco klidnější,“ řekl. Právě v Sokolově vzbudilo ale rozruch Rakušanovo prohlášení, že vláda chce znárodňovat a odkoupit podíly v ČEZu. Poté se Rakušan omluvil, že to bylo jen v zápalu debaty a že vláda nic takového neplánuje.

Europoslance Tomáše Zdechovského nejvíce zajímá, jak se Rakušan postaví k migračnímu paktu: „Možná budu naštvaný na Víta Rakušana, pokud nevyjedná fakt dobrý migrační pakt. A pokud teď nezabere a nepřestane si dělat PR a nezačne makat! Teď má měsíc na to, aby něco s migračním paktem udělal. Tam se ukážou jeho schopnosti,“ pravil Zdechovský.

„Je to možná ten amatérismus někoho, kdo nežije moc v politické realitě, jako malé dítě, které si vykřičí ten bonbón na své mamince. Ministr to mohl udělat kultivovaně, napsat premiérovi zprávu, že by chtěl tohle a tohle. Trošku to připomíná malé děti,“ doplnil lidovec.

Zdechovský pronesl směrem ke Konečné: „Trošku jsem se pousmál, nevím, co jste si vyjednali za tajnou podporu hnutí ANO v tom předchozím období, myslím, že jste za ty čtyři roky dostali celkem dost funkci všude, kde to šlo,“ podotkl.

„Tolik, co lidovci, nemáme šanci,“ prohodila ironicky europoslankyně a připomněla, jak si lidovci vyjednávají pašalíky.

„Babiš vám slíbí cokoliv, jděte s ním vládnout, u něj dnes něco platí, a zítra to platit nebude,“ poňouknul potměšile Zdechovský.



Karla Maříková a Kateřina Konečná. (Screen: CNN Prima News)

Debata se vedla také o přijetí eura. Političky Maříková a Konečná volaly po tom, aby o tom mohli Češi rozhodovat v referendu. Poslankyně SPD odmítla Lacinova slova, že jsme se k tomu zavázali, a řekla, že z EU se časem stal diktátorský spolek.

„Jen dodám, že nevím, proč se toho názoru lidí tolik bojíte?“ obrátila se Konečná na Zdechovského a na Lacinu. „Po dvaceti letech se změnila i ta monetární unie, do které vy teď chcete Českou republiku zahnat. Víte, že 70 procent lidí dnes euro nechce, tak proč jim ho nutíte, není fér, že se lidí nezeptáte,“ zdůraznila s tím, že země potřebuje řešit opravdu reálné problémy.

Na přetřes přišel i výrok bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v Jižní Karolině, kde řekl, že pokud země NATO neplní své závazky k NATO a finanční výdaje na obranu, tak že s takovými případný útočník „ať si s nimi, k čertu, dělá co chce“.

