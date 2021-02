Zděšení. Kašlou na to. Babiš vytáhl případ z terénu a zahrozil

„Musíme mít jasnou strategii, jak ochránit naše děti a za jakých podmínek by se mohly vrátit do škol a mohly začít znovu sportovat,“ oznámil v pravidelném shrnutí „Čau lidi“ premiér Andrej Babiš (ANO). Podle šéfa vlády by se mohlo rozhodnout, že by se děti díky pravidelnému testování mohly vrátit do školních lavic v řádu týdnů. Aktuálním problémem však prý je nedodržování opatření a neochota lidí hlásit své kontakty hygieně. „Přemýšlejte o tom, jestli skutečně musíme porušovat ta opatření. Proč to někteří z nás dělají. Proč. Je to špatně,“ vyzval Babiš a citoval příběh z terénu.

Po příběhu se již Babiš vrhl na souhrn dat o vakcinaci. Zmínil, že již dorazilo přes 511 tisíc vakcín a v České republice již minimálně jednu dávku dostalo 346 tisíc lidí.



V registru očkování čeká prý nyní 160 tisíc lidí. Registrace je zatím omezena pouze na zdravotnický personál a populaci starší 80 let. Očkování lidí pod 80 let mělo začít příchodem února, nakonec však bylo kvůli nedostatku vakcín zcela odpískáno. Andrej Babiš ANO 2011



Ministerský předseda by rád rezervační systém pro skupinu obyvatel nad 60 let otevřel alespoň od začátku března. „Ale přednost musejí mít ti, kteří mají vícero nemocí,“ upozornil. O věci má rozhodnout klinická skupina v příštím týdnu.



Co se týče ruské vakcíny Sputniku V, kvůli které se premiér v pátek vypravil do Maďarska, chtěl by, aby byla schválena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Otázka prý je, zdali výrobce Sputniku V o registraci požádá. Pokud by se tak nestalo, pak je podle premiéra též neznámo, zdali by se případně Státní ústav pro kontrolu léčiv ruskou vakcínou zabýval i bez schválení evropskou agenturou.



„Jsou občané, kteří mi píšou, abychom to nakoupili. Ta vakcína je bezpečná a má dobré výsledky. Nikdo tady nechce, abychom očkovali vakcínou, která by mohla být problematická. To všichni chceme,“ uklidnil. Vakcíny prý nepotřebujeme ve druhém kvartálu, jelikož jich bude zřejmě dostatek, nýbrž spíše aktuálně. Fotogalerie: - Babišova druhá dávka

Převoz pacientů z Karlovarského kraje podle Babiše funguje. „I když v médiích jsme viděli různé názory,“ strefil se do některých zpráv, které přicházely z kraje, jenž se aktuálně potýká s přetížením zdravotnických zařízení. „Jen za pátek a sobotu bylo převezeno 32 pacientů v rámci ČR do méně zatížených nemocnic. Armáda a policie na to zabezpečují i letecké sekundární transporty,“ dodal.



Co naopak nefunguje, je podle něho trasování, podle šéfa vlády to však není způsobeno hygieniky, nýbrž neochotnými občany. Sdílel příběh od jednoho z trasovačů. „Z toho dnešního telefonování jsem úplně zděšena. On ten Babiš s Blatným mají pravdu. Lidé úplně kašlou na veškerá preventivní opatření. Doma, v práci nenahlásí žádné kontakty, i když víme, že je měli, a prokážeme jim to… tak stejně vše zapřou a šíří nemoc dál. Není to dobré, a ta práce mě úplně vyčerpává, když vidím tu bezmoc a nezodpovědnost lidí,“ citoval. „Už to není jako na jaře, kdy to byla chřipka, že se to vyleželo. Dnes už chřipka ani neexistuje, už je jenom covid-19,“ varoval na to Babiš s tím, že lidé nemají situaci podceňovat.



„My máme teď velký problém. Já chápu, že společnost je frustrovaná a že je tady určitá, nechci říct beznaděj, ale nejistota. Ano, my jsme měli PES a ten měl nějaká kritéria a zkrátka ta epidemie neklesá. Neklesají počty hospitalizovaných, počet nakažených je stále vysoký, máme tady tu britskou mutaci. Děláme samozřejmě speciální testy, sekvenujeme, ale my musíme, a to bude předmětem zítřejší vlády, jasně říct, a teďka jde hlavně o děti, aby se děti vrátily do škol,“ poukázal dále. Podle premiéra by se děti do škol mohly vrátit již v řádu týdnů. Pomoci v tom má jejich pravidelné testování.

Celé sdělení premiéra můžete zhlédnout zde:

