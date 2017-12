Zděšení u Jana Čulíka: Kde to skončila ta ČSSD, která v roce 2013 nominovala na prezidenta Jiřího Dienstbiera?

V roce 2017 se toho na politické scéně odehrálo opravdu hodně. Donald Trump se stal 45. prezidentem USA, Vladimir Putin oznámil, že bude znovu kandidovat na ruského prezidenta a Andrej Babiš to z role druhého nejbohatšího Čecha dotáhl do pozice nejmocnějšího politika v zemi. Stal se premiérem. Publicista Boris Cvek v textu pro Britské listy přesto tvrdí, že se na politické scéně stalo ještě něco mnohem důležitějšího...

Pokud máte za to, že nejdůležitější událostí v politice v roce 2017 byl nástup Donalda Trumpa do úřadu prezidenta USA nebo nástup Andreje Babiše (ANO) do premiérské funkce, Boris Cvek vám nabídne ještě trochu jinou možnost. Nejdůležitější událostí politického roku 2017 byl podle jeho názoru pád sociální demokracie do propasti.

Zatímco ještě v roce 2013 byla ČSSD nejsilnější stranou ve Sněmovně a její poslanecký klub čítal padesát hlav, v roce 2017 nejstarší česká politická strana spadla mezi menší politické strany, její klub dnes čítá jen 15 poslanců. Andrej Babiš má se svým hnutím ANO 78 poslanců. Dokonce i Tomio Okamura se svým hnutím Svoboda a přímá demokracie má poslanců víc, celkem 22.

„Myslím, že nejdůležitější politickou událostí roku 2017 je pád sociální demokracie a její přeměna ze strany, která do prezidentských voleb v roce 2013 dokázala nominovat Jiřího Dienstbiera, ve stranu protievropskou, xenofobní, populistickou, jejímž hlavním cílem bylo přesvědčit své voliče, že mají volit Babiše nebo Okamuru. A to se jí podařilo," napsal Cvek.

„Sociální demokracie si vzala za svou stěžejní agendu obhajobu držitelů zbraní a odpor k pomoci uprchlíkům. Místo boje za něco jasně přínosného pro chudé lidi se rozhodla zadupat levicové ideály do země. Udělala to v cynickém kalkulu, že jí to pomůže u voličů, že voličům ukáže, že dokáže myslet stejně jako oni, že je dokáže neobtěžovat nějakými ideály a hodnotami, ale naloží jim přesně to, co podle ní chtějí slyšet. A pomohla tak Okamurovi,“ doplnil publicista.

Pravicové strany TOP 09 a ODS totálně vybouchly ve volbách 2013 a nedokázaly se na scénu vrátit ani v krajských volbách po třech letech v opozici v roce 2016. Ani jedna ze zmíněných stran nedokázala získat byť jednu jedinou hejtmanskou pozici. Zdálo se tak, že ČSSD zůstane jedinou politickou silou, která bude v roce 2017 schopná konkurovat Andreji Babišovi. Ukázalo se však že očekávaná síla sociální demokracie se neprojevila. Už proto, že se odklonila od svých základních programových bodů, jak bylo naznačeno výše.

A jako by mizérie ČSSD nebyla dost veliká, podle Cveka ani sama strana dnes neví, kudy se vydá dál, koho osloví, koho si zvolí do svého čela, aby dokázala vůbec někoho oslovit, a tak podobně.

autor: mp