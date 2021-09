Zdražuje se a bude ještě hůř. Moravec si vyslechl temnou předpověď

reklama

Horská upozornila, že růst cen energií nelze nijak obejít. Protože faktorů, proč ceny energií rostou, je víc.

„Těch faktorů je mnoho. Nejsou to jen opatření ze strany EU a Green Dealu. Nemůžeme ten nárůst svádět jen na Green Deal a zelené úsilí Evropy. Je to dáno i výpadky na straně producentů Jde o celosvětový trend, který bude dlouhodobý, a my musíme domácnosti trochu naučit žít s vyššími cenami energií a vést občany k úspoře energií,“ upozornila Horská.

„Tady je rolí politiků nalít čistého vína domácnostem i firmám, že růst cen energií tady je a my ho můžeme jen zpomalovat, ale nemůžeme ho zastavit. My nemáme žádný alternativní zdroj, u kterého by cena energie klesala. My můžeme hledat zdroje energie, u kterých porostou ceny pomaleji,“ varovala ekonomka.

Prouza upozornil, že nárůst cen za elektřinu a plyn lidé v plné síle pocítí až za pár měsíců. Na přelomu roku.

„Ten náraz tam bude opravdu vysoký. Bude to 20 až 25 procent v cenách energií. Vedle toho tady je růst cen bydlení, takže ta reálná inflace bude nakonec mnohem vyšší než šest procent. Já myslím, že budeme rádi, když skončíme u těch šesti procent v příštím roce,“ zahřměl Prouza.

„Já když se bavím třeba s potravináři, tak oni říkají, že ty ceny plastových obalů, které my normálně vezmeme a vyhodíme, tak jejich ceny vzrostly reálně o 70, 80 i 100 procent,“ varoval dál Prouza.

České ekonomice podle něho škodí i to, že nemáme dostatek pracovníků. „Pracovníci ze zahraničí neberou Čechům práci. Ti dělají tu práci, kterou Češi dělat nechtějí. Tady ty firmy mají zakázky a mohly by jich mít ještě víc, ale nemají lidi, kteří by na těch zakázkách pracovali,“ bil na poplach prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Horská konstatovala, že v Česku opravdu roste zadlužení státu, ale lidé mají pocit, že to není jejich problém, jenže to není pravda. Rostoucí státní dluh se týká všech lidí, protože ovlivní výši penzí v příštích letech.

Nakonec vyslovila jednu prosbu ke všem divákům.

„Prosím vás. Investujte a spořte,“ uzavřela druhou část Otázek Václava Moravce.

