Zdroje blízké Hradu odhalují strategii Zemana. I vůči Babišovi. Toto zjistil Kmenta

Kmenta úvodem připomíná prezidentské volby v roce 2018, kdy byl podle všeho Miloš Zeman nervózní z toho, jak dopadnou jejich výsledky. „Málo jedl, do poslední chvíle si nebyl zcela jistý, jak volby dopadnou. Nevěřil si tolik jako o pět let dříve, v roce 2013, kdy zvítězil nad Karlem Schwarzenbergem,“ poznamenává Kmenta a popisuje, jak premiér Andrej Babiš (ANO) dlouho nevolal s gratulací, až jej samotného vytočil hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

„Jo, tak ty mě zveš do Průhonic do restaurace? I s manželkami? Tak jo, to bychom mohli. A nemůže se stát, že si tam pro tebe zrovna přijde policie?“ i tak podle serveru ReportérMagazín.cz probíhala konverzace.

„Babiš byl Zemanovi užitečný v prezidentských volbách 2018. Tam celkově Babiš dělal, co se Zemanovi hodilo. Jenže po jeho znovuzvolení už nebyl Babiš důležitý, začalo se hrát podle prezidentových not. Tak lze v kostce popsat jejich vztah, k němuž dospěl časopis Reportér na základě schůzek se zdroji z blízkého okolí Miloše Zemana a Andreje Babiše,“ dodává Kmenta.

A co vlastně nyní prezident Miloš Zeman chce? Podle všeho chce hlavně hrát svou politickou hru. Jeden ze zdrojů blízkých Hradu například tvrdí, že Zeman má jasnou strategii, pro kterou je nejlepší slabý premiér, čímž Babiš skutečně je.

„Jednak jde o trestní stíhání kvůli podezření z padesátimilionového dotačního podvodu v případu Farmy Čapí hnízdo. Ve stadiu vyšetřování je navíc možná ještě závažnější případ. Policie zkoumá, zda se Babiš nepodílel na daňových podvodech. Babišův osud může také výrazně ovlivnit konečné stanovisko Evropské komise, která se zabývá jeho střetem zájmů. Komise zkoumá, zda Babiš neklame, když tvrdí, že svůj koncern Agrofert převedl do svěřenských fondů, s nimiž prý už nemá nic společného. Pokud by šetření prokázalo opak, mohla by to Evropská komise považovat za porušení pravidel při udělování dotací do České republiky: nemůže se totiž stát, aby politik seděl v dané zemi ve vládě, a přitom do jeho firem tekly z Bruselu dotace,“ dodal Kmenta.

„Miloš Zeman a Andrej Babiš jsou do jisté míry stejní. Oba jsou egoisté a predátoři. Ovšem jeden rozdíl je mezi nimi zásadní. Zatímco Zemanovi dělá dobře, když ho nepřátelé nenávidí, Babišovi je to líto. Toužil po úspěchu a uznání. Přitom si z něj větší část veřejnosti, která ho nevolila, dělá legraci, má ho za politického kašpara, nebo ho přímo nesnáší. Takovou image má však Babiš u veřejnosti i díky Zemanovi,“ poukazuje také investigativní novinář.

„Nebýt Andreje Babiše, nebyl by tu možná podruhé Miloš Zeman. Nebýt Miloše Zemana, možná by byl Andrej Babiš silnější a suverénnější. Nebo by už možná podlehl tlaku a politiku opustil,“ uzavřel Kmenta.

