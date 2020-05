Zdržovali! Rodina Jaroslava Kubery konečně dostala pitevní protokol. A co jim doktoři řekli o otravě, vyrazí dech

reklama

Ve zprávě podle jejích slov nic závratného není. „Jako příčina smrti je uveden infarkt myokardu, o kterém se celou dobu spekuluje, a který zmínila i paní primářka při osobní schůzce 6. února. Ve zprávě pak také uvádí, že byl preventivně zajištěn materiál na toxikologické vyšetření, k němuž vzhledem k jednoznačnému pitevnímu nálezu není indikace, ani dodatečně požadavek na analýzu nebyl vznesen. Přitom my jsme podezření uvedli jak při osobní schůzce, tak ve stížnosti, kterou jsme podávali. Vysloveně jsme psali, že podezření, že táta nezemřel přirozenou smrtí je a žádáme o prošetření provedení pitvy, protože nám nikdo nebyl schopen říct, co všechno se bude zkoumat, i když jsem při telefonickém rozhovoru po paní primářce chtěla písemné vyjádření, v jakém rozsahu pitvu provede než dojde k tátově zpopelnění. Tati, promiň,“ dodala Vinšová.

„Na to mi řekla, že mi do telefonu nic oznamovat nebude, ať si přijedeme za týden. Co je nejzásadnější. Když jsme vyloženě ‚natvrdo‘ zmínili, že není vyloučena možnost otravy, paní primářka nám k tomu řekla, že i kdyby tam něco bylo, za dva dny je to z těla pryč a nikdo nic nepozná – jinými slovy, zkoumat to, je vlastně zbytečné. Závěr protokolu jsme konzultovali s tátovým ošetřujícím lékařem, kterému byl zaslán a ten k tomu uvedl: Kromě plic, které odpovídaly tátovu kouření (mj. paní primářka nám při schůzce řekla, že na to jak kouřil, jsou plíce v pohodě), byl opravdu zdravý a spokojený člověk a sám nepochybuje o tom, že infarkt byl vyústěním toho šíleného psychického tlaku, kterému byl vystaven, neboť znal otce jako aktivního sportovce, který subjektivní potíže ve smyslu sklerotických změn cévního řečiště nikdy neudával. Toť závěr, co se týče zdravotního stavu. Víc nevíme a zřejmě se už nedozvíme,“ uzavřela.

„Dost lžím o J. Kuberovi! Očité svědectví šéfa ODS P. Fialy (20.1.): ‚Je to neuvěřitelné, ještě v sobotu jsme spolu mluvili na našem kongresu, kde byl plný aktivity a nápadů.‘ Očité svědectví novinářů (21.1.): ‚Ještě v sobotu překypoval J. Kubera na kongresu ODS energií.‘,“ napsal následně k výsledkům pitvy hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Jaroslav Kubera zemřel náhle ve věku 72 let, a to 20. ledna. Jeho manželka Věra společně s dcerou Vendulou dávaly úmrtí do souvislosti s cestou na Tchaj-wan, kterou plánoval. Kvůli ní čelil značnému tlaku ze strany Pražského hradu i čínské ambasády.

